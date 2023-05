Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης από Χανιά: ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ είναι εμπόδιο

Τι είπε κατά την προεκλογική του ομιλία στα Χανιά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε ευθεία και έντονη επίθεση στον Κ. Μητσοτάκη προχώρησε απόψε από τα Χανιά οπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης . Τον κατηγόρησε ότι στόχος είναι να μην ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να έχει προνομιακό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αγωνία του είναι μόνο μία: Να μην αναγεννηθεί η Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζει καλά ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζει, επίσης, καλά ότι αν δεν ήταν ο κ. Τσίπρας αξιωματική αντιπολίτευση, ήδη η κυβέρνηση του θα αποτελούσε παρελθόν υπό το βάρος των σκανδάλων των τελευταίων μηνών. Ο μόνος που τον κρατά όρθιο, είναι η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, μια αντιπολίτευση χωρίς έρμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι κατα την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, δεσμεύτηκε ότι δεν θα είναι δεκανίκι. «Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ως πρωταγωνιστής. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης ήθελε ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Ένα "εύκολο" ΠΑΣΟΚ, έναν "στρατηγικό σύμμαχο". Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορία, κοινωνική ρίζα και αξιοπρέπεια. Θα μιλάει τον λόγο της προόδου και της αλήθειας χωρίς να μετράει το κόστος» συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δεν άφησε στο απυρόβλητο τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς σημείωσε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ακούω τους επικοινωνιακούς βραχίονες του κ. Τσίπρα να μιλούν για "εκβιαζόμενους" και για "πιασμένους". Εμείς μόλις υπήρξε ηθικό ζήτημα, την επόμενη ημέρα όποιος είχε προσβάλει τον ελληνικό λαό, τέθηκε εκτός των ψηφοδελτίων μας. Ποιος είναι ο "πιασμένος" και ο "εκβιαζόμενος"; Είναι αυτός, που ο κολλητός του καταδικάστηκε 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο αλλά αντί να τον στείλει σπίτι του, τον έχει να κοσμεί τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο αγώνας του είναι « απέναντι σε δύο επικίνδυνα συστήματα εξουσίας. Που αντί για ενότητα και προοπτική, παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια και επιλέγουν μόνο τον διχασμό και την τοξικότητα. Αντί για ελπίδα, επενδύουν στον φόβο. Δεν διστάζουν να επιστρατεύσουν το ψηφιακό τους παρακράτος για να κατακτήσουν την εξουσία», όπως χαραξτηριστικά ανέφερε και κάλεσε τους πολίτες να μην φοβηθούν τη τελευταία στιγμή στη κινδυνολογία και να στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. «Λέω, λοιπόν, κι εδώ από τα Χανιά, από την πατρίδα μας την Κρήτη: Μην ενδώσετε στην τρομοκρατία και τον φόβο. Επενδύστε στην ελπίδα και την προοπτική για εσάς, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Θυμηθείτε ποια είναι η παράταξη, που έδωσε αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό. Ποια είναι η παράταξη, που έφτιαξε τα μεγάλα έργα. Ποια είναι η παράταξη, που έφερε την ποιοτική δημοκρατία και ποιοι είναι εκείνοι, που μας καταδικάζουν σε μια χώρα χαμένων ευκαιριών». «Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε για να χαλάσει τα σχέδια της εγχώριας ελίτ, που θέλει ισχυρό τον Μητσοτάκη και χορηγό τον Τσίπρα. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει ισχυρός λαός. Αυτοί είμαστε. Το λαογέννητο Κίνημα του Ανδρέα Παπανδρέου αγκαλιάζει ξανά τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα», υπογράμμισε.

Για το ζήτημα των υποκλοπών μίλησε για ομολογία του Πρωθυπουργού για παράνομη παρακολούθηση του : «Περιμένω η Δικαιοσύνη να καλέσει την Εισαγγελέα της ΕΥΠ, που με χρέωσε ως "εθνικό κίνδυνο" για να "νομιμοποιήσει" την παρακολούθησή μου στη διάρκεια των δημοκρατικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα είμαστε η παράταξη, που θα εγγυηθεί το τέλος αυτής της θεσμικής παρακμής. Δεν ξεχνά ο λαός τι σημαίνει Δεξιά, τι σημαίνει συντήρηση. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε ότι αυτή η παράταξη, με την αναγέννηση της, θα δείξει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και όχι βέβαια οι χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας».

Στη συνέχεια έκανε εκτενή αναφορά στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις πουν έκανε το ΠΑΣΟΚ ζητλώντας να το εμπιστευτούν και τώρα καταγγέλλοντας παράλληλα όσους καπηλεύονται τον Ανδρέα Παπανδρέου.

«Ο κ. Μητσοτάκης συγκυβερνά με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Φιλελεύθερος το παίζει, αλλά τα τρία κορυφαία Υπουργεία τα έχουν τα "παιδιά" του Καρατζαφέρη. Ο κ. Τσίπρας έχει προοδευτικούς, κεντροαριστερούς στα ψηφοδέλτια του; Βρείτε μου στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ έναν ακροδεξιό και να τα συγκρίνουμε με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η παράταξη είναι η προοδευτική δύναμη της χώρας, γιατί δεν έχει υποψήφιους, κ. Τσίπρα, ούτε Αντώναρους ούτε τα "ορφανά" του Καμμένου. Μαθήματα προοδευτισμού στο κόμμα σας, όχι στο κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου» έκανε την αντίστιξη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

