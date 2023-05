Πολιτική

Προφυλάκιση Μπελέρη – Κεφαλογιάννης: “Μπλόκο” στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ- Αλβανίας

Δεν είναι απλώς σκανδαλώδης η απόφαση του δικαστηρίου, είναι αντιδημοκρατική, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Ως «αντιδημοκρατική» και «εκτός πλαισίου του Κράτους Δικαίου», χαρακτηρίζει, σε ανακοίνωσή του, την «παράταση της κράτησης» του υποψηφίου δημάρχου της Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ- Αλβανίας για τη Σύνδεση και τη Σταθερότητα, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Επίσης, αναφέρει ότι, από τηνΠαρασκευή, έχει ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, όσο παραμένει προφυλακιστέος ο Φρέντι Μπελέρης, δεν προτίθεται να προεδρεύσει στην 16η Σύνοδο ΕΕ-Αλβανίας για τη Σύνδεση και τη Σταθερότητα, που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 22 Μαΐου.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Κεφαλογιάννη έχει ως εξής:

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου της Αυλώνας για παράταση της προφυλάκισης του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας, ενός σημαντικότατου κέντρου της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, δεν είναι απλά σκανδαλώδης. Είναι αντιδημοκρατική. Εκτός πλαισίου του Κράτους Δικαίου. Η Αλβανία, ως ένα υπό ένταξη κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να παραμένει προσηλωμένη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Στο Κράτος Δικαίου. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος.

Ήδη από χθες, Παρασκευή, ενημέρωσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, όσο παραμένει προφυλακιστέος ο Φρέντι Μπελέρης, δεν προτίθεμαι να προεδρεύσω της 16ης Συνόδου ΕΕ-Αλβανίας για τη Σύνδεση και τη Σταθερότητα που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 22 Μαΐου».

