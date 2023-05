Πολιτική

Μητσοτάκης: “Βλέπω” αυτοδυναμία της ΝΔ - Ο Τσίπρας δεν έχει “ρεύμα” στις συγκεντρώσεις του

Ολομέτωπη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Πρόεδρο του εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην Κυψέλη. Τι είπε για τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και τα προγράμματα των κομμάτων.

«Αγωνίζομαι να πείσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προκοπής. Ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να στοχεύουμε ψηλά και δεν πρέπει να γυρίσουμε με τίποτα στο παρελθόν. Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αυτό τελικά είναι και το μεγάλο δίλημμα των επερχόμενων εκλογών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κυψέλη, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ακόμη «Υλοποιήσαμε στο ακέραιο το προεκλογικό μας πρόγραμμα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η Ελλάδα της επόμενης τετραετίας μπορεί να είναι μία Ελλάδα στην οποία πραγματικά θα αλλάξουν τα πάντα».

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις του για το εκλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε «πιστεύω, ότι λίγο-πολύ και οι αντίπαλοί μας μάλλον έχουν προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Διάβαζα, σήμερα, σε εφημερίδα της αντιπολίτευσης -βγήκε με πηχυαίο τίτλο, «53%, λέει, δεν θέλουν δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη». Άρα 47% θέλουν δεύτερη τετραετία. Μας βλέπω με αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και οι ίδιοι το ομολογούν».

Συνεχίζοντας τα δηκτικά σχόλια για τον βασικό αντίπαλο της ΝΔ στις επικείμενες εκλογές, ο Πρόεδρος της είπε «Βλέπω και τους αντιπάλους μας -δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Εμείς είμαστε εδώ τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Αθήνας -θα παραπονιέται λίγο ο Δήμαρχος γιατί θα του χαλάσουμε το γκαζόν αλλά δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε αυτό- με πάρα πολύ κόσμο. Ο κ. Τσίπρας όπου πάει, πήγε στην Αλεξανδρούπολη, διάλεξε το μικρότερο πεζόδρομο και πάλι δεν μπορούσε να τον γεμίσει. Και όπου πηγαίνει αρχίζουν οι συγκεντρώσεις του με μία και μιάμιση ώρα καθυστέρηση μπας και νυχτώσει και δεν φανεί ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να μαζέψει κανέναν στις συγκεντρώσεις του».

«Όταν τους προκαλούμε και τους λέμε, «ρε παιδιά, μην τσακωνόμαστε για τα προγράμματα μας, ένας τρόπος υπάρχει να δούμε ποιος λέει την αλήθεια, ελάτε να τα πάμε όλοι μαζί να τα κοστολογήσει κάποιος τρίτος, ανεξάρτητος. Δεν θέλετε το Γενικό Λογιστήριο; Η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θέλετε την Τράπεζα της Ελλάδος; Το Οικονομικό Συμβούλιο της Βουλής». Σιωπή. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι σας τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και δεν τους ενδιαφέρει, βέβαια, διότι κατά βάθος ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές», είπε ο κ. Μητσοτάκης, στρέφοντας τα πυρά του κυρίως προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στην Κυψέλη

"Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την καταπληκτική υποδοχή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι υποψήφιοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, σε οκτώ μέρες από τώρα θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές.



Την 21η Μαΐου θα στείλουμε το μήνυμα της νίκης και της προκοπής για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα και θα το στείλουμε σίγουρα από την Αθήνα. Εδώ, από το 6ο διαμέρισμα, από την Κυψέλη, από τη Φωκίωνος Νέγρη, στην οποία ερχόμουν μικρός. Τη θυμάμαι πώς ήταν, θυμάμαι τις δυσκολίες που πέρασε και χαίρομαι που όπως όλη η χώρα ξαναβρίσκει το δρόμο της έτσι και η Κυψέλη ξαναβρίσκει το δρόμο της. Για μία Ελλάδα της προκοπής, της ευημερίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής.



Έχουν μείνει μόλις οκτώ μέρες μέχρι τις εκλογές. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τη λήξη της προεκλογικής περιόδου, να αγωνίζομαι να πείσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προκοπής. Ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να στοχεύουμε ψηλά και δεν πρέπει να γυρίσουμε με τίποτα στο παρελθόν.



Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Γιατί αυτό τελικά είναι και το μεγάλο δίλημμα των επερχόμενων εκλογών. Εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς πόσες δυσκολίες περάσαμε μαζί αυτή την τετραετία. Ξεπεράσαμε μία μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, μία πανδημία, έναν επιθετικό γείτονα, μία ενεργειακή κρίση, έναν πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικές καταστροφές.



Παρά τις δυσκολίες κρατήσαμε τη χώρα όρθια και την κοινωνία ενωμένη. Βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Αναπτυσσόμαστε με παραπάνω από 3% ετησίως, διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη, αλλά ταυτόχρονα αυτή η ανάπτυξη δεν ήρθε με υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, ούτε με τσάκισμα των συνταξιούχων ήρθε με περικοπές φόρων, με αυξήσεις στις συντάξεις, με περικοπές στις εισφορές.







Υλοποιήσαμε στο ακέραιο το προεκλογικό μας πρόγραμμα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Γιατί η Ελλάδα της επόμενης τετραετίας μπορεί να είναι μία Ελλάδα στην οποία πραγματικά θα αλλάξουν τα πάντα.



Τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδω, φίλες και φίλοι, στο προγραμματικό μας λόγο, θέλω να την αναδείξω και σήμερα, εδώ, και θέλω να σας ζητήσω αυτή την τελευταία εβδομάδα η οποία μένει μέχρι τις εκλογές να μην αναλωθούμε σε ανέξοδους διαξιφισμούς με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά να μιλήσουμε στους πολίτες για το δικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα, για το μέλλον της πατρίδας μας.



Εξάλλου, πιστεύω, ότι λίγο-πολύ και οι αντίπαλοί μας μάλλον έχουν προεξοφλήσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Διάβαζα, σήμερα, σε εφημερίδα της αντιπολίτευσης -βγήκε με πηχυαίο τίτλο, «53%, λέει, δεν θέλουν δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη». Αρα 47% θέλουν δεύτερη τετραετία. Μας βλέπω με αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και οι ίδιοι το ομολογούν.



Αυτό, λοιπόν, το γαλάζιο ρεύμα, το οποίο το βλέπω να ξαναφουντώνει και να ξαναφουσκώνει σε ολόκληρη τη χώρα, είμαι σίγουρος ότι θα βρει την έκφρασή του κι εδώ στην Αθήνα, όπου έχουν γίνει κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, πολύ σημαντικά πράγματα για να αλλάξει η όψη της πόλης. Αλλά να σας πω, ότι έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία και με την Περιφέρεια και με τον Δήμο για σημαντικά έργα, από τα μεγάλα έργα μέχρι τα μικρά.



Το Μετρό, η Γραμμή 4, Σταθμός Κυψέλης, είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο γίνεται σήμερα στη χώρα, 1,5 δισεκατομμύριο. Κανείς δεν τόλμησε να το βάλει μπρος, εμείς το ξεκινάμε, ο «μετροπόντικας» έχει ήδη μπει κι έχει αρχίσει και σκάβει, τα εργοτάξια έχουν ήδη ξεκινήσει. Ναι, θα πάρει χρόνο, το ξέρουμε, αυτά τα έργα δεν τελειώνουν από τη μια στιγμή στην άλλη.



Αλλά να ξέρετε ότι τη στιγμή που θα τελειώσει θα μιλάμε για μια άλλη Κυψέλη, θα μιλάμε για άλλες αξίες στις περιουσίες σας. Αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει συνολικά τη γειτονιά αυτή, η οποία είναι τόσο ταυτισμένη με τον ιστό της πόλης μας, να αναπνεύσει, να ανασάνει και να αναπτυχθεί πρωτίστως προς όφελος των Κυψελιωτών οι οποίοι έμειναν, επέμειναν και κράτησαν αυτή τη γειτονιά ζωντανή και όμορφη όπως είναι σήμερα.



Αλλά δεν είναι το μόνο έργο που θα αλλάξει την όψη της περιοχής. Θέλω να σας μιλήσω για το νέο όραμά μας για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήδη φαντάζομαι ότι έχετε δει πως ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Μιλάμε για ένα πραγματικό κόσμημα. Οι μελέτες ξεκινούν άμεσα. Όταν το Αρχαιολογικό Μουσείο ολοκληρωθεί, όπως το οραματιζόμαστε, θα δώσει μια τεράστια ώθηση ανάπτυξης σε όλο το κέντρο της πόλης. Πάλι ωφελημένη θα είναι η Κυψέλη -και όχι μόνο- από μια Αθήνα η οποία αλλάζει, η οποία γίνεται πιο φιλική για τους κατοίκους της και φυσικά πολύ πιο ευχάριστη για τους επισκέπτες της.





Και, βέβαια, δεν μπορώ να μην πω, κ. Δήμαρχε, μια κουβέντα για το άλλο μεγάλο έργο το οποίο γίνεται εδώ λίγο πιο μακριά -και αυτή ήταν μια δέσμευσή μας. Ναι, ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει επιτέλους το γήπεδο που του αξίζει. Με σημαντική χρηματοδότηση από το κράτος, με στήριξη από την Περιφέρεια, με στήριξη από τον Δήμο. Οι μπουλντόζες έχουν ήδη μπει και αυτό είναι ένα σημαντικότατο έργο, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, ένα σημαντικότατο έργο ανάπλασης για όλη την πόλη της Αθήνας.



Λίγα μόνο παραδείγματα από αυτά τα οποία θα γίνουν την επόμενη τετραετία και μπορούν να γίνουν υπό μια, όμως, προϋπόθεση: να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να κρατά σταθερά το τιμόνι της χώρας.



Να δώσουμε έμφαση στις μεγάλες προτεραιότητες της δεύτερης τετραετίας. Με πρώτη και σημαντικότερη πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς, πώς θα βελτιώσουμε τα εισοδήματα.



Εμείς ήμασταν αυτοί -προσέξτε- που πήραμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ. Θα μου πείτε, «είναι αρκετό;». Πρώτος εγώ θα σας πω πως δεν είναι αρκετό, γιατί ξέρω ότι σήμερα στην πατρίδα μας οι μισθοί είναι ακόμα χαμηλοί. Ο κατώτατος μισθός μπορεί να πάει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ.



Για τον πληθωρισμό, μια κουβέντα θα σας πω μόνο. Ξέρω πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και ξέρετε και εσείς τι έχουμε κάνει για να σας βοηθήσουμε. Ο πληθωρισμός, όμως, κάποια στιγμή θα υποχωρήσει, αλλά οι μειώσεις των φόρων και οι αυξήσεις των μισθών ήρθαν για να μείνουν. Αυτός είναι ο τρόπος τελικά που με μόνιμο τρόπο βελτιώνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.



H επόμενη τετραετία, θα είναι η τετραετία που θα συνεχίσουμε τις μεγάλες αλλαγές στο κράτος. Το gov.gr είναι μία επανάσταση για όλους μας, το ξέρετε πολύ καλά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα σε αυτό το δρόμο της ψηφιοποίησης, να συνεχίσουμε στο δρόμο των καλύτερων παροχών υγείας. Το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα.



Ξέρουμε τι δυσκολίες περάσαμε στη διάρκεια της πανδημίας και πώς κρατήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο. Είδαμε τα δυνατά του σημεία, είδαμε όμως και τις αδυναμίες του. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές μέσα στην επόμενη τετραετία. Και θα κινήσω γη και ουρανό οι προσλήψεις αυτές να γίνουν με αξιοκρατικά κριτήρια αλλά το συντομότερο δυνατόν.



Θα ξαναφτιάξουμε όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας. Θα ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγείας μας. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στον Προσωπικό Γιατρό, μια σημαντική μεταρρύθμιση την οποία για πρώτη φορά υλοποιήσαμε, και εξίσου μεγάλη έμφαση στις προληπτικές εξετάσεις.



Η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές, φίλες και φίλοι. Σκεφτείτε, ότι σήμερα υπάρχουν 7.000 γυναίκες οι οποίες ήδη έχουν εντοπιστεί με πρόωρο καρκίνο του μαστού επειδή εμείς υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Αυτές οι γυναίκες έχουν πολύ καλή πρόγνωση. Θα σωθεί στην κυριολεξία η ζωή τους από αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες έκαναν.



Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δημόσια υγεία για όλες και για όλους, με έμφαση σε καλά νοσοκομεία, να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής, στον προσωπικό γιατρό, στην πρόληψη. Κρατήστε αυτό που σας λέω: σε τέσσερα χρόνια από τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα και ξέρετε ότι εγώ τις δεσμεύσεις μου τις τηρώ.



Δεν μου αρέσει να τάζω πράγματα τα οποία ξέρω ότι αύριο δεν μπορώ να υλοποιήσω, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι σας υπόσχονται προγράμματα τα οποία ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια σε κόστος.



Αλλά, προσέξτε, όταν τους προκαλούμε και τους λέμε, «ρε παιδιά, μην τσακωνόμαστε για τα προγράμματα μας, ένας τρόπος υπάρχει να δούμε ποιος λέει την αλήθεια, ελάτε να τα πάμε όλοι μαζί να τα κοστολογήσει κάποιος τρίτος, ανεξάρτητος. Δεν θέλετε το Γενικό Λογιστήριο; Η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θέλετε την Τράπεζα της Ελλάδος; Το Οικονομικό Συμβούλιο της Βουλής». Σιωπή. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι σας τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και δεν τους ενδιαφέρει, βέβαια, διότι κατά βάθος ξέρουν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν τις εκλογές.



Μια κουβέντα για τους συνταξιούχους μας, γιατί ξέρω πόσο πολύ πονέσατε από το νόμο Κατρούγκαλου και πόση οργή αισθανθήκατε από αυτούς που σας έταζαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια «με ένα νόμο και με ένα άρθρο» και μετά ήρθαν και σας τσάκισαν. Ισοπέδωσαν τις συντάξεις σας και έρχονται τώρα να έχουν το θράσος να λένε, «μα εμείς», λέει, «σας δίναμε 13η σύνταξη και ήρθε», λέει, «ο Μητσοτάκης και σας την έκοψε».



Η απάντηση είναι ότι εμείς δώσαμε για πρώτη φορά αυξήσεις στους συνταξιούχους, 8%, μετά από 12 χρόνια. Εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε να διορθώσουμε, έστω και μερικώς, την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου. Δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθώ να στηρίζω τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά έως ότου αυτή σβήσει.



Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Διότι ένα πράγμα δεν μπορούμε να διαταράξουμε, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι η ορθή πορεία των δημόσιων οικονομικών. Εμείς αποδείξαμε ότι και τα οικονομικά μπορούμε να βάλουμε σε τάξη, και νοικοκυρεμένο μπορεί να είναι το «μαγαζί», και ανάπτυξη μπορούμε να φέρουμε, αλλά και την κοινωνία μπορούμε να στηρίξουμε.



Επιμένω σε αυτό. Σκεφτείτε πόσα λεφτά δώσαμε στη διάρκεια του CΟVID. Σκεφτείτε πόσες επιδοτήσεις δώσαμε για να βλέπετε στους λογαριασμούς του ρεύματός σας κάθε μήνα τι θα πληρώνατε χωρίς την κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε με την κρατική επιδότηση. Όλα αυτά τα πετύχαμε ακριβώς επειδή η οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα και είχαμε δυνατότητα να στηρίζουμε την κοινωνία.



Όλα τα μαγαζιά εδώ, στη Φωκίωνος Νέγρη, τα οποία σήμερα είναι ανοιχτά, είναι γεμάτα με κόσμο, εργαζόμενους. Όλα αυτά αναγκαστήκαμε να τα κλείσουμε στη διάρκεια της πανδημίας. Ήρθαμε, όμως, εμείς και στηρίξαμε τους μαγαζάτορες, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, γι’ αυτό τα μαγαζιά είναι ανοιχτά σήμερα. Δεν θα ήταν αυτή η εικόνα.



Μας κατηγορούν κάποιοι ότι ζει, λέει, η μεσαία τάξη με επιδόματα. Η απάντηση η δική μου είναι: να ξέρετε ότι με τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε δυσκολία το κράτος θα είναι δίπλα σας. Ακούστε το καλά, γιατί είμαστε κοινωνική παράταξη και δεν εγκαταλείπουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Όμως, ξέρουμε ότι η επιδοματική βοήθεια είναι μια προσωρινή λύση. Η μόνιμη λύση, θα το ξαναπώ, είναι οι αυξήσεις των μισθών, είναι οι μειώσεις των φόρων, είναι οι επενδύσεις που φέρνουν την ανάπτυξη.





Επένδυση μπορεί να είναι και η Μicrosoft, η οποία έρχεται στην Ελλάδα, αλλά επένδυση είναι και όταν ο μαγαζάτορας εδώ παίρνει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό και κάνει ενεργειακή ανακαίνιση και προσλαμβάνει δύο και τρεις ακόμα εργαζόμενους. Κι αυτό επένδυση είναι.



Δεν μιλάμε μόνο για μεγάλες επενδύσεις. Επενδύσεις είναι αυτό το οποίο θα γίνει εδώ στα ακίνητα της περιοχής σας. Με όλα τα προγράμματα του «Εξοικονομώ», τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να πάρετε παλιά διαμερίσματα τα οποία ενδεχομένως να είναι κλειστά και να τα ανακαινίσετε.



Τώρα βγάζουμε καινούργιο, ειδικό «Εξοικονομώ για Νέους», έως 30.000 ευρώ. Έχετε ένα παλιό διαμέρισμα το οποίο δεν είναι κατοικήσιμο. Το μεταβιβάζετε για πρώτη φορά στα παιδιά σας χωρίς φόρο, γιατί εμείς καταργήσαμε την φορολόγηση της γονικής παροχής. Και μπορεί ένα νέο παιδί να πάρει μέχρι 30.000 ευρώ βοήθεια για να ξαναφτιάξει το διαμέρισμα, να το κάνει κατοικήσιμο και να φύγει από το ενοίκιο και να μείνει στο δικό του σπίτι.



Αυτό σημαίνει, για να σας το πω απλά, πολιτική στην πράξη. Εμείς δίνουμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Είμαστε περήφανοι για τις αξίες μας.



Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε αυτούς οι οποίοι δεν μας εγκατέλειψαν ποτέ και που κράτησαν όρθια την παράταξη σε πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο καλωσόρισμα στους νέους φίλους μας. Σε αυτούς οι οποίοι συμπαρατάχθηκαν μαζί μας από το 2019, δημιούργησαν αυτό το μεγάλο ρεύμα νίκης του προοδευτικού πατριωτισμού, του δημιουργικού εκσυγχρονισμού, αυτό το ρεύμα της νίκης, το οποίο ξαναφουσκώνει σε αυτές τις εκλογές.



Μην έχετε αμφιβολία, ότι θα υπάρχουν και συμπολίτες μας, οι οποίοι θα μας ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Διότι είδαν, έκριναν, συνέκριναν και αποφάσισαν ότι αξίζουν μια κυβέρνηση η οποία είναι αποτελεσματική, η οποία όποτε γίνονται λάθη δεν διστάζει να τα αναγνωρίσει.



Εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ, φίλες και φίλοι. Ποτέ. Και όποτε έγιναν λάθη βγήκα μπροστά στον ελληνικό λαό, αναγνώρισα την ευθύνη που μου αναλογεί και είπα ότι το χρέος μου είναι να διορθώσω τα λάθη τα οποία γίνονται. Ουδείς αλάθητος, ούτε θαύματα υποσχέθηκα. Αλλά η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει όλους πολύ υπερήφανους.



Και με μια φωνή, βέβαια, η οποία ακούγεται στο εξωτερικό. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι τις Βρυξέλλες, από την Άπω Ανατολή μέχρι το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, η φωνή της Ελλάδος ακούγεται. Και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία. Διότι, αύριο, ξέρετε, έχει εκλογές και ο μεγάλος μας γείτονας.



Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα και λέω εκ των προτέρων ότι είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ με οποιονδήποτε επιλέξει ο τουρκικός λαός. Όμως εμείς ξέρουμε τι περάσαμε αυτά τα 3,5 χρόνια και εμείς ξέρουμε τι έπρεπε να κάνουμε για να κρατήσουμε την πατρίδα ισχυρή. Πώς θωρακίσαμε τα σύνορά μας, πώς επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, πώς χτίσαμε συμμαχίες, πώς ενισχύσαμε την οικονομία.



Άρα, οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, αφορούν και την εξωτερική πολιτική. Δεν θα γίνει ο κόσμος μας πιο εύκολος ξαφνικά. Υπάρχει αστάθεια παντού, το βλέπετε. Έχει σημασία ποιος θα καθίσει την επόμενη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου και για την υπεράσπιση των εθνικών θέσεων.



Όλα αυτά, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα τα σκεφτούν πολύ προσεκτικά. Έχουμε οκτώ μέρες. Θέλω να σας ζητήσω να μην εφησυχάσουμε ούτε στιγμή.



Ναι, το ρεύμα είναι δυνατό, το βλέπω παντού. Όπου πάω, φίλες και φίλοι, κάνουμε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από αυτές που κάναμε το 2019.



Βλέπω και τους αντιπάλους μας -δεν μπορώ να μην το σχολιάσω αυτό. Εμείς είμαστε εδώ τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της Αθήνας -θα παραπονιέται λίγο ο Δήμαρχος γιατί θα του χαλάσουμε το γκαζόν αλλά δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε αυτό- με πάρα πολύ κόσμο. Ο κ. Τσίπρας όπου πάει, πήγε στην Αλεξανδρούπολη, διάλεξε το μικρότερο πεζόδρομο και πάλι δεν μπορούσε να τον γεμίσει. Και όπου πηγαίνει αρχίζουν οι συγκεντρώσεις του με μία και μιάμιση ώρα καθυστέρηση μπας και νυχτώσει και δεν φανεί ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να μαζέψει κανέναν στις συγκεντρώσεις του.



Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό μας δίνει μία αίσθηση κλίματος, του πώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, αλλά οι εκλογές κρίνονται όταν μετρηθεί και το τελευταίο ψηφοδέλτιο.



Δεν θα κουραστώ να το λέω: όταν ανοίξει η κάλπη είναι άδεια. Είναι άδεια. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να έχει γεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η δική σας η δουλειά, η δική μας δουλειά και η δουλειά των εξαιρετικών υποψηφίων μας εδώ στην Α’ Αθηνών, όπου έχουμε πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Να μην εφησυχάσουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, να πάμε να κυνηγήσουμε και την τελευταία ψήφο, ώστε το βράδυ της Κυριακής να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.



Ασχέτως εκλογικών νόμων, απλής αναλογικής, το βράδυ της 21ης Μαΐου θα ξέρουμε ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη τετραετία και αυτή θα είναι η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη μας παράταξη.



Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή και με τη νίκη. Εδώ να βρεθούμε πάλι, μεγάλοι νικητές.



Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.



Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την καταπληκτική συγκέντρωση".

