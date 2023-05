Πολιτική

Μητσοτάκης: Η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν πρόκειται να είμαστε αφελείς. Θα ζυγίσουμε τις πράξεις της Τουρκίας, όχι τα λόγια», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο.

Στην πόλη της Ρόδου, σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναλυτικά, κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γι΄ αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Ψηλά τις σημαίες της νίκης, ψηλά τις σημαίες της πατρίδας μας, ψηλά τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.

Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι ο δικός σας ενθουσιασμός μου δίνει πάντα ξεχωριστή δύναμη, καθώς έρχεται από έναν τόπο ακριτικό, ταυτόχρονα, όμως, και από ένα κέντρο οικονομικής προόδου. Εθνική ασπίδα αλλά και σύμβολο προκοπής. Γι΄ αυτό και το μήνυμά του, το μήνυμα εδώ της Ρόδου, το μήνυμα όλων των Δωδεκανήσων, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, θα έχει τη δική του διπλή σημασία για τη σιγουριά, για την προοπτική που έχει σήμερα ανάγκη η Ελλάδα.

Γνωρίζω, βέβαια, ότι ο πολιούχος του νησιού, ο Άγιος Κωνσταντίνος, εορτάζεται εδώ στις 14 Νοεμβρίου. Τα λέω καλά; Ανήμερα, όμως, Κωνσταντίνου και Ελένης, θα γιορτάσει και η Ρόδος και μαζί όλη η χώρα τη γιορτή της Δημοκρατίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη νεολαία μας, για τους ΟΝΝΕΔίτες μας. Οκτώ και σήμερα έμειναν μέχρι την Κυριακή της νίκης. Γι΄ αυτό και βάζουμε τα δυνατά μας, ώστε όχι μόνο η Ρόδος, αλλά όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, να είναι γαλάζια, σε ένα γαλάζιο χάρτη της χώρας.

Θυμάστε τις μεγάλες δυσκολίες που ξεπεράσαμε μαζί. Τις υβριδικές επιθέσεις στον Έβρο, τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές εδώ στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στην Κω, στη Λέρο. Αμέσως μετά, τα διαδοχικά κύματα της πανδημίας. Υστέρα την ενεργειακή έκρηξη από τον διεθνή πληθωρισμό και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σχεδόν καθημερινά -εσείς το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε- τις επιθετικές προκλήσεις των γειτόνων μας. Όμως, η πατρίδα δεν λύγισε στιγμή, η οικονομία άντεξε και η κοινωνία έμεινε ενωμένη.

Μαζί υψώσαμε ένα τεράστιο ανάχωμα, που ξεπέρασε τα 57 δισεκατομμύρια, προκειμένου να στηρίξουμε εργαζόμενους, επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας. Μόνο στο νότιο Αιγαίο κατευθύνθηκαν, προσέξτε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, σε επιστρεπτέα προκαταβολή. Και στοχευμένες ενισχύσεις για όλους όσοι χτυπήθηκαν από την κρίση. Γνωρίζετε πολύ καλά σήμερα ότι, αν ο τουρισμός σας πηγαίνει τόσο καλά, αυτό οφείλεται στο ότι κρατήσαμε ζωντανή την τουριστική βιομηχανία, τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν χάσαμε στιγμή από την προσήλωση στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει το 2019. Σας είχα πει, τότε, ότι θα μειώσουμε φόρους και εισφορές, ότι θα φέρουμε επενδύσεις και πολλές νέες δουλειές. Ότι θα ενισχύσουμε το εισόδημα στηρίζοντας πρώτα τους πιο ευάλωτους. Ότι θα θωρακίσουμε τα σύνορά μας, θα ενδυναμώσουμε την εθνική μας άμυνα και τέλος θα αναβαθμίσουμε τη διεθνή θέση της χώρας. Αυτά σας είχα πει όταν είχα έρθει να σας μιλήσω πριν από τις εκλογές του 2019.

Σας ρωτώ, λοιπόν: τα κάναμε όλα αυτά; Ναι, τα κάναμε πράξη. 'Ακουσα ένα φίλο να λέει «ο πρώτος που είπε την αλήθεια είσαι εσύ». Ναι, γιατί οι πολιτικοί πρέπει να κρίνονται για τη συνέπεια λόγων και έργων. Και γιατί από εμένα ψέματα δεν θα ακούσετε ποτέ. Σας είπα ότι θα μειώσω φόρους, μειώσαμε 50 φόρους. Σας είπα ότι θα μειώσω τον ΕΝΦΙΑ 30%, τον μειώσαμε 35%. Σας είπα ότι θα μειώσουμε τις εισφορές, τις μειώσαμε τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής από το 22% στο 9%. Η εισφορά αλληλεγγύης ανήκει στο παρελθόν, όπως και ο φόρος γονικής παροχής, ώστε ο κάθε γονιός να μπορεί να μεταβιβάζει δωρεάν την περιουσία του στα παιδιά του.

Όλα αυτά ξέρετε με τι ισοδυναμούν; Επτά δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα το χρόνο. Ενώ τα δημόσια έσοδα αυξάνονται, καθώς η ανάπτυξη τρέχει με ρυθμό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουμε αλλεπάλληλα ρεκόρ στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στα τουριστικά έσοδα. Εσείς, εδώ, το ξέρετε πολύ καλά διότι η Ρόδος, τα Δωδεκάνησα, ήταν πάντα πρωταγωνιστές στην τουριστική ανάπτυξη. Κι εσείς θα είστε οι μεγάλοι ωφελημένοι από τη νέα έκρηξη του τουρισμού.

Θα είστε ωφελημένοι και για τις πολλές νέες δουλειές που θα δημιουργήσουμε. 300 χιλιάδες συνολικά. Τον κατώτατο μισθό να έχει ανέβει κατά 20%. Από τα 650 ευρώ στα 780 ευρώ. Ανάμεσά μας σήμερα και αρκετοί συνταξιούχοι. Σας θυμίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία πήρατε τις πρώτες αυξήσεις εδώ και 12 χρόνια, κατά 8%.

Αλλά και όσοι αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου ενισχύθηκαν με 200 έως 300 ευρώ και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να σας ενισχύω έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά. Και αυτή η πορεία, η δυναμική, αποτυπώνεται και στην απελευθέρωση της εθνικής οικονομίας από κάθε εποπτεία. Μιλάμε πολύ για την επενδυτική βαθμίδα. Θα το ξαναπώ και εδώ από τη Ρόδο, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, η ανάκτησή της δεν είναι κάποιος ουδέτερος στόχος, είναι ουσιαστικά ένα διαβατήριο για φθηνότερο χρήμα, για τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις, το κράτος, τα νοικοκυριά, να δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο. Είναι εθνικός στόχος, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο 2023 υπό μία, όμως, προϋπόθεση: η επόμενη ημέρα να βρει τον τόπο με μία σταθερή μετασχηματιστική κυβέρνηση στο τιμόνι του, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τότε θα πετύχουμε την επενδυτική βαθμίδα.

Όμως, μιας και βρίσκομαι εδώ, στα σύνορα της χώρας μας, εθνικοί στόχοι ήταν και αυτοί που θέσαμε το 2019 και τώρα είναι πραγματικότητα και μιλώ για το μεταναστευτικό και για την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Πράγματι, εσείς το ξέρετε καλύτερα πώς μέσα σε τέσσερα χρόνια μία χώρα μετατράπηκε από «ξέφραγο αμπέλι» σε πατρίδα με σύνορα σε γη, σε αέρα και σε θάλασσα.

Οι παράνομες ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Λέρος, η Σάμος ανάσαναν. Πριν έρθω να σας μιλήσω, ήμουν στη Λέσβο. Η Μόρια δεν υπάρχει πια. Το «κάτεργο» της Μόριας είναι ιστορία, ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε πια ανθρώπινες δομές φιλοξενίας. Και, ναι, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους, ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται, φυλάσσοντας τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Απέναντι σε μία επιθετική Τουρκία είχα ένα χρέος, φίλες και φίλοι, να θωρακίσω τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Συχνά πετάνε εδώ, πάνω από τη Ρόδο, πάνω από το Καστελόριζο, νέα αεροσκάφη Rafale και αναβαθμισμένα F-16. Δεν τα βλέπετε αλλά να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι είναι εκεί να μας φυλάνε.

Σύντομα, εδώ, στις θάλασσές μας θα αρμενίζουν τρεις νέες φρεγάτες, υπερσύγχρονες, τα πιο σύγχρονα πλοία που θα υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Από το 2028 θα εντάξουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας το πιο σύγχρονο αεροσκάφος που υπάρχει, σήμερα, το F-35. Και δεσμεύομαι ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα της πατρίδας θα συνεχιστούν με την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίπλα στην αναγεννημένη ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία της χώρας μας.

Για μας, εσείς το ξέρετε, θα το ξαναπώ, καλύτερα από οποιονδήποτε, η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός. Δεν υπάρχει ευημερία και οικονομική ανάταξη χωρίς ελευθερία, χωρίς την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής κυριαρχίας. Καθώς ερχόμουν σήμερα να σας μιλήσω σκεφτόμουν πόσο διαφορετική είναι η Ελλάδα του 2023 από την Ελλάδα του 2019. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες. Και ακρίβεια υπάρχει ακόμα και περισσότερες επενδύσεις μπορούμε να προσελκύσουμε και υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Όμως, η εικόνα της χώρας μας γίνεται παντού καλύτερη. Ειδικά εδώ, όμως, στο Νότιο Αιγαίο, εσείς έχετε καταφέρει να αντιστρέψετε αρνητικές τάσεις που υπάρχουν στην υπόλοιπη χώρα. Είστε η μοναδική Περιφέρεια που παρουσιάζει τόσο μεγάλη αύξηση πληθυσμού. Ο τουρισμός, αυτό το μεγάλο εθνικό στοίχημα, το μεγάλο Περιφερειακό στοίχημα, αυτός ο σημαντικός αιμοδότης της οικονομίας της Ρόδου, αυξήθηκε κατά σχεδόν 15% σε σχέση με το 2019.

Προβλέπω, αν κρίνω από το πώς έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, ότι και το 2023 θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Συγχαρητήρια σε όλους τους πρωταγωνιστές. Γιατί εσείς το κάνατε πράξη σε μεγάλο βαθμό, με εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, εργοδοτών, εργαζόμενων. Εσείς είστε αυτοί που επενδύετε. Οι ξενοδόχοι, οι επιχειρηματίες. Έχουν δρομολογηθεί επενδύσεις εδώ, στο Νότιο Αιγαίο, που ξεπερνούν τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, ο Υπουργός Επικρατείας μαζί με τον περιφερειάρχη παρουσίασε το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, 500 έργα που οδηγούν τα νησιά μας ως το 2030.

Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω κάποια. Θα κάνω μια ειδική αναφορά στο νοσοκομείο, το οποίο επισκέφθηκα σήμερα, για να μπορέσω να αποκαλύψω την προτομή του Δημήτρη Κρεμαστινού και να δεσμευτώ ταυτόχρονα ότι θα αποκτήσετε επιτέλους ακτινοθεραπευτικό κέντρο εδώ στην Ρόδο. Η κατασκευή του δρομολογείται άμεσα. 'Αμεσα. Με πόρους της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας.

Νέα σχολεία στον Δήμο σας. Φράγματα Κριτινίας και Γαδουρά. Πέρασα πριν από λίγο -θυμάστε την επίσκεψη στο Εθνικό Θέατρο- δημοπρατείται άμεσα. 'Αλλη μια δέσμευσή μου η οποία γίνεται πράξη. Να προσθέσω σε αυτά και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται σε όλη την Μεσαιωνική πόλη. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα εδώ στην πολιτιστική παρακαταθήκη συνολικά της Ρόδου, την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, με σημαντικότατη πρωτοβουλία των «GR-eco Islands». Στη Χάλκη γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα και αποδεικνύουμε πως η κυκλική οικονομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν τελικά να αποβούν προς όφελος όλων, καθώς διαπίστωσαν ξαφνικά οι δημότες της Χάλκης ότι πληρώνουν μηδενικούς ή πολύ μειωμένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό είναι το πραγματικό όφελος από την πράσινη μετάβαση και μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Και αυτές είναι οι δικές σας, οι τοπικές σας απαντήσεις κ. Περιφερειάρχα στα μεγάλα έργα που γίνονται παντού, διότι, ναι, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα απέραντο εργοτάξιο.

Όπου κι αν πάω βλέπω έργα τα οποία δρομολογούνται, έργα τα οποία ήταν κολλημένα. Το Πάτρα - Πύργος στην Πελοπόννησο. Ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, αυτός ο τόσο κρίσιμος οδικός άξονας. Οι υπόλοιποι σημαντικοί δρόμοι, ο Ε65, έρχομαι τώρα από τη Θεσσαλία. Αλλά, θέλω να κάνω μία ειδική αναφορά στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβάνομαι το μέρισμα της ανάπτυξης να επιμερίζεται σε όλους.

Θέλω να χαιρετίσω ειδικά εδώ από τη Ρόδο τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράφηκε με τα ξενοδοχεία της Ρόδου, με αμοιβές πολύ μεγαλύτερες από την εθνική σύμβαση. Μία σύμβαση, τονίζω, που το Υπουργείο Εργασίας κήρυξε υποχρεωτική, το οποίο σημαίνει πια ότι δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις. Nομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας receptionist, μια καμαριέρα, να έχουν μισθό ο οποίος είναι κοντά στα 1.200 ευρώ το μήνα και αυτό χωρίς επιδόματα. Διότι, ναι, έτσι τελικά αυξάνονται οι μισθοί. Όσο μειώνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται ο τζίρος, η απάντηση των επιχειρήσεων θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλους. Δεν γίνεται ανάπτυξη χωρίς να τονώνουμε το εισόδημα των εργαζόμενων. Κι εσείς εδώ στη Ρόδο έχετε αρχίσει να το κάνετε πράξη.

Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, σε αυτή την πολύ όμορφη συγκέντρωση για να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για την επόμενη μέρα. Γιατί, ξέρετε, οι εκλογές είναι πάντα για το μέλλον. Η δική μας αξιοπιστία κρίθηκε στην πράξη. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα πόσο συνεπείς ήμασταν σε αυτά τα οποία σας είπαμε. Τα ανέφερα μόνο και μόνο για να τονίσω ότι η σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε δρομολογήσει, το συμβόλαιο εμπιστοσύνης το οποίο έχουμε υπογράψει, εξακολουθεί να είναι ενεργό και γι' αυτό αυτά τα οποία θα σας πω και που θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα κάνουμε πράξη.

Όπως ξέρω ότι δίπλα στις επιτυχίες εντοπίστηκαν πάντα και κενά και λάθη και αδυναμίες. Αντιλαμβάνομαι, όμως, την ευθύνη του ηγέτη ως υποχρέωση ανάληψης αυτή της ευθύνης. Όποτε έγιναν λάθη, στάθηκα μπροστά σας. Σας είπα «αναλαμβάνω την ευθύνη και είμαι εδώ για να τα διορθώσω». Δεν τα έκρυψα κάτω από το χαλί, ούτε έστηνα φιέστες μπροστά σε κάμερες για να αποποιηθώ την όποια ευθύνη.

Η οικονομία για παράδειγμα. Βεβαίως υπήρξαν φοροελαφρύνσεις, δόθηκαν αυξήσεις, όμως το ξέρω ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και ο πληθωρισμός ροκανίζει ακόμα το εισόδημα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε στην πανδημία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους του ΕΣΥ, που έδωσαν τα πάντα για να κρατήσουν την κοινωνία όρθια και υγιή τα χρόνια της πανδημίας. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και εδώ στο νοσοκομείο σας και στα κέντρα υγείας. Έχουμε ακόμα καθυστερήσεις στις εγχειρήσεις, στα ραντεβού.

Το ίδιο συμβαίνει και στο κράτος. Το gov.gr ήταν μία τεράστια κατάκτηση, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όλοι οι Έλληνες πολίτες σήμερα γλιτώνουν χρόνο και χρήμα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στις ουρές. Ο ΕΦΚΑ βγάζει πια συντάξεις σε δύο μήνες από κει που ήθελε δύο και τρία χρόνια. Δεν έχω, όμως, αυταπάτες. Ξέρω ότι το βαθύ κράτος καραδοκεί. Υπάρχουν ακόμα νοοτροπίες «ωχαδερφισμού», αδιαφορίας. Μας πόνεσαν πολύ, πρέπει να αλλάξουν.

Το ίδιο και στην Παιδεία. Κάναμε ήδη 25.000 μόνιμους διορισμούς, ακολουθούν άλλοι 4.000 αυτό το χρόνο, και σύντομα σε όλα τα σχολεία μας η διδασκαλία θα γίνεται με διαδραστικούς πίνακες. Τεράστια πρόοδος αυτή, στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε τα παιδιά μας.

Όμως τα βήματα που έχουν γίνει πρέπει να συνεχιστούν, πρέπει να επιταχυνθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί οι ανάγκες στα δύο αυτά κοινωνικά μέτωπα, στην παιδεία και την υγεία, δεν σταματούν ποτέ. Όποιες ελλείψεις εντοπίστηκαν πρέπει να γίνουν οι προτεραιότητες της δεύτερης τετραετίας μας. Παλιές εμπειρίες να ενωθούν με νέες προσδοκίες, ώστε το νέο πρόγραμμα το οποίο έχουμε παρουσιάσει για μία Ελλάδα παραγωγική, κοινωνική, δίκαιη, ψηφιακή, πράσινη και ισχυρή, να μπορεί να γίνει πράξη.

Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση, φίλες και φίλοι. Το δικό μας πρόγραμμα είναι πλήρως κοστολογημένο. Στο ντιμπέιτ απηύθυνα μία πρόκληση - πρόσκληση προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτονόητη: στείλτε τα προγράμματά σας είτε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος, να τα κοστολογήσουμε, να δούμε ποιος επιτέλους μιλάει με πραγματικούς αριθμούς και ποιος σας τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα να έχουμε απάντηση, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μία τέτοια κοστολόγηση θα αποκαλύψει τα τερατώδη ψέματά τους και το βαθμό της εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Αλλά θα το ξαναπώ κι εδώ από τη Ρόδο, το 2023 δεν είναι 2015. Το έχουμε δει το έργο, δε θέλουμε να το ξαναδούμε, η Ελλάδα κοιτάει μόνο μπροστά και δε θέλει να γυρίσει πίσω.

Από τους στόχους του προγράμματός μας ξεχωρίζω ως κορωνίδα αυτόν για τον οποίο σας μίλησα πριν: καλύτερα εισοδήματα, καλύτεροι μισθοί. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, συμπαρασύροντας μαζί και όλα τα σχετικά επιδόματα. Ο μέσος μισθός μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ.

Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για όλες τις οικογένειες με παιδιά, και αυξάνουμε τα οικογενειακά επιδόματα στο δημόσιο. Μειώνουμε τα τεκμήρια διαβίωσης κατά 30%. Δίνουμε πρόσθετη έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ 10% για όλα τα σπίτια που ήταν ή θα είναι ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές. Γιατί η Κλιματική αλλαγή είναι μαζί μας και πρέπει να προβλέπουμε από πριν πώς θα προστατεύουμε την περιουσία μας. Και καταργούμε σταδιακά τον τελευταίο μνημονιακό φόρο, που είναι το τέλος επιτηδεύματος. Τελειώνουμε και με αυτό.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, χρειάζεται να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα: χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε υψηλή ανάπτυξη - μπορεί να ξεπεράσει το 3% μεσοσταθμικά. Η ανεργία θα πέσει σύντομα κάτω από το 10% και οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν να αυξηθούν κατά 70% μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το ίδιο και οι δημόσιες επενδύσεις.

Ήδη, όπως σας είπα, όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Μου έλεγε, αγαπητέ μου Γιώργο (Χατζημάρκο), κ. Περιφερειάρχη, ο φίλος Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία που ήμουν, «κάποτε, πριν από τέσσερα χρόνια -μου λέει- ψάχναμε να βγουν έργα. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τις εταιρίες που θα κάνουν τα έργα τα οποία έχουμε δημοπρατήσει». Αυτή είναι η καλύτερη ένδειξη προόδου που έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.

Για την κοινωνική Ελλάδα σας μίλησα ήδη. Δύο βασικές προτεραιότητες: υγεία και παιδεία. Δεν γίνεται να ταλαιπωρούνται ασθενείς σε διαδρόμους, να περιμένουν μήνες για μια εγχείρηση. Έχω δεσμευτεί ότι θα ανακατασκευάσουμε όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Θα ξαναφτιάξουμε από την αρχή 156 κέντρα υγείας. Αλλά η πιο σημαντική δέσμευση: ναι, θα προσλάβουμε 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς ώστε να καλύψουμε οριστικά τα κενά τα οποία υπάρχουν Και θα βρούμε τρόπο μέσω τηλεϊατρικής και μέσω αυξημένων κινήτρων να μπορέσουμε να στελεχώσουμε ειδικά τα νησιά μας, ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες σήμερα να βρούμε ιατρικό προσωπικό το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί τους νησιώτες μας, ειδικά στα πιο μικρά νησιά.

Και μια κουβέντα ακόμα την οποία την κάνω πάντα, γιατί αποδίδω ξεχωριστή σημασία στις προληπτικές εξετάσεις. Υγεία, ξέρετε, δεν είναι μόνο η φροντίδα του ασθενούς όταν αυτός αρρωστήσει, είναι και η πρόληψη. Δείτε το Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Ήδη παραπάνω από 130.000 γυναίκες έχουν κάνει προληπτικές μαστογραφίες. Εμείς πήγαμε, το κράτος πήγε σε αυτές. Τους έστειλε ένα μήνυμα και τους είπε: «έχετε μία δωρεάν παροχή, πηγαίντε σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο υγείας, κάντε μαστογραφία». Ήδη 7.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί με πρώιμο καρκίνο του μαστού, με πάρα πολύ καλές πιθανότητες να γίνουν καλά.

Οι προληπτικές εξετάσεις σώζουν ζωές. Η ολιστική προσέγγιση της υγείας δεν αρχίζει και τελειώνει στο νοσοκομείο, 500 εκατομμύρια θα δώσουμε για τέτοιου είδους εξετάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί με προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νοσήματα. Θα σώσουμε πολλές ζωές με αυτό τον τρόπο.

Για την Παιδεία να πω μόνο ότι αποτελεί δέσμευσή μου να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων, με καθηγητές που θα έχουν καλύτερες αμοιβές. Δίνοντας βάρος στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην τουριστική εκπαίδευση. Έχουμε ήδη ελλείψεις -το ξέρετε καλύτερα- σε βασικά τουριστικά επαγγέλματα. Θα δώσουμε βάρος στην τουριστική εκπαίδευση. Θα δώσουμε νέες επαγγελματικές διεξόδους στα νέα παιδιά για καλοπληρωμένες δουλειές. Θα κατασκευάσουμε πολλές νέες φοιτητικές στέγες. Και από τα πανεπιστήμιά μας -εκεί δεν θα κάνουμε πίσω- θα ξεριζώσουμε όλες τις εστίες ανομίας. Εμείς είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις βαριοπούλες. Θέλουμε τα πανεπιστήμια κέντρα εκπαίδευσης, αριστείας, δημιουργικού διαλόγου και όχι άβατα στα οποία θα καταφεύγουν οι διάφοροι μπαχαλάκηδες.

Έχουμε ανάμεσά μας πολλούς νέους και το πρώτο πράγμα που μου λένε τα νέα ζευγάρια είναι: «πώς θα αποκτήσω σπίτι; Γιατί πρέπει να είμαι καταδικασμένος ή καταδικασμένη να ζω στο ενοίκιο ή να ζω, ακόμα χειρότερα, με τους γονείς μου μέχρι τα 30». Ήρθαμε και δώσαμε μία απάντηση στο πρόβλημα αυτό: το πρόγραμμα «Σπίτι μου» δίνει για πρώτη φορά σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε νέους να αποκτήσουν σπίτι με ένα επιδοτούμενο δάνειο με δόση, προσέξτε, πολύ μικρότερη από αυτή που θα πληρώνατε για ένα ενοίκιο. Είκοσι-χιλιάδες νέοι μας θα μπορέσουν να αποκτήσουν άμεσα σπίτι με αυτό το πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσει η κοινωνική αντιπαροχή. Ξέρετε πόσες εκτάσεις έχουμε αυτή τη στιγμή, δημόσιες, οι οποίες ουσιαστικά είναι ανεκμετάλλευτες; Γιατί να μην τις δώσουμε στον ιδιωτικό τομέα να κατασκευαστούν διαμερίσματα; Θα κρατήσει ο κατασκευαστής κάποια και εμείς θα αξιοποιήσουμε τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να δώσουμε φθηνά σπίτια στη νεολαία μας. Όλα αυτά είναι εφικτά. Μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν είναι σχέδια επιστημονικής φαντασίας.

Για τη δίκαιη Ελλάδα θα πω μόνο δυο κουβέντες για τους πιο αδύναμους. Γιατί ήρθε και με βρήκε μία κυρία και μου είπε, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δική μας πολιτική, αυξάνεται κατά 8% και εξακολουθεί να αυξάνεται. Είναι υποχρέωσή μας, ξέρετε, από το κοινωνικό μέρισμα, από τον πλούτο που δημιουργούμε, να στηρίζουμε πάντα τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της μεγάλης παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ευημερία και δεν υπάρχει ανάπτυξη που ταυτόχρονα δεν συρρικνώνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Και βέβαια, τα 'Ατομα με Αναπηρία, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό λόγω της μητέρας μου, της Μαρίκας Μητσοτάκη, η οποία έδωσε πρώτη τον αγώνα για την αποθυματοποίηση της αναπηρίας και ξέρω ότι ανάμεσα μας είναι και πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Διότι είχαν πολλούς φίλους ο πατέρας μου και η μητέρα μου, εδώ, στην Ρόδο. Και θεώρησα χρέος μου ένα από τα εμβληματικά προγράμματα, τον Προσωπικό Βοηθό, να είμαστε εμείς αυτοί που θα το υλοποιήσουμε. Ξέρετε τι είναι για ένα άτομο με αναπηρία να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του για 8, 9, 10 ώρες την ημέρα; Να μπορεί να τον συνοδεύει στην δουλειά του, στον ελεύθερο χρόνο του; Να μπορεί να αποδεσμεύεται η οικογένεια από την φροντίδα και από την ανάγκη να είναι δίπλα συνέχεια στο άτομα με αναπηρία; Αυτές είναι πραγματικές κοινωνικές τομές για ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.

Και για το κράτος ένα πράγμα θα σας πω μόνο, στο οποίο δεν κάνω πίσω: αξιολόγηση παντού και για όλους. Το επαναλαμβάνω, αξιολόγηση παντού και για όλους. Οι καλοί υπάλληλοι πρέπει να επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους και οι αδυναμίες πρέπει να θεραπεύονται. Για την πράσινη Ελλάδα τα έχουμε πει πολλές φορές, κατ' εξοχήν στα μικρά νησιά. Μπορούμε να την κάνουμε πράξη πολύ πιο γρήγορα. Θα παράγουμε πολύ περισσότερο ρεύμα από τον ήλιο και τον άνεμο - καλή ώρα σήμερα, δείτε τι ωραία ηλιόλουστη μέρα με πολύ άνεμο. Σκεφτείτε πόσο παραπάνω ρεύμα μπορούμε να παράγουμε και πόσο λιγότερο φυσικό αέριο χρειάζεται να εισάγουμε. Έτσι δεν είναι;

Γιατί επτά δισεκατομμύρια πληρώσαμε όλοι μας για εισαγωγές φυσικού αερίου. Αφήστε που ήμασταν γεωπολιτικά εξαρτημένοι από τον καθένα, ο οποίος μας απειλούσε ότι θα κόψει το φυσικό αέριο. Μπορούμε να παρέχουμε φθηνή και καθαρή ενέργεια για όλους. Τα προγράμματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος τρέχουν ήδη. Βλέπετε την μεγάλη ανταπόκριση που υπάρχει σε προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ», το «Αλλάζω Θερμοσίφωνα». Μεγάλη ζήτηση. Γιατί; Γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνεται, τελικά, το δικό σας ενεργειακό κόστος.

Και θα λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε με το παρελθόν, διαχείρισης αποβλήτων, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων. Για όλα αυτά έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε πραγματικά να περάσουμε σε μια Ελλάδα η οποία προστατεύει αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον, που έχουμε εμείς υποχρέωση να παραδώσουμε έτσι όπως είναι, στις επόμενες γενιές.

Για την ισχυρή Ελλάδα, τέλος, σας τα είπα ήδη. Τα εξοπλιστικά προγράμματα θα συνεχιστούν και ο φράχτης στον Έβρο θα κατασκευαστεί. Το Λιμενικό μας θα συνεχίσει να εξοπλίζεται. Ήμουν σήμερα στη Λέσβο και επισκέφτηκα ένα από τα καινούργια σκάφη τα οποία έχουμε ήδη παραλάβει, με πολλές δυνατότητες. Θερμικές κάμερες μας επιτρέπουν να βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται τη νύχτα. Έχουμε και άλλα σκάφη τα οποία θα παραλάβουμε και σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα που θα ολοκληρωθούν.

Να πω και μια κουβέντα για τη δική μας ανάγκη να εξερευνήσουμε τον δικό μας φυσικό πλούτο. Για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια γίνονται έρευνες υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά της Κρήτης και αν υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα θα μπορέσουμε να παράγουμε εμείς το δικό μας φυσικό αέριο.

Και δεν νομίζω μάλιστα ότι υπάρχει καλύτερος χρόνος και τόπος να θυμίσω ότι εκλογές δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Σε δύο μέρες γίνονται και στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα, συνεπώς, της δικής μας κάλπης θα είναι κι ένα μήνυμα προς την άλλη όχθη. Το αποτέλεσμα πρέπει να αποπνέει σταθερότητα και σιγουριά. Ταυτόχρονα, ωστόσο, να δηλώνει εμφατικά και τη δική μας θέληση, ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θέλουν στιβαρό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της πατρίδας.

Σε αυτές τις εκλογές, δεν θα ψηφίσετε μόνο για την οικονομία, για το κοινωνικό κράτος, για το τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στον τουρισμό. Θα ψηφίσετε και για το ποιος θα διαχειριστεί τις κρίσιμες γεωπολιτικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ποιος θα βρεθεί απέναντι στην Τουρκία.

Γιατί, ναι, μπορούμε, το πιστεύω κι εγώ, μπορούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα της προσέγγισης. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε διάλογο με το παράλογο. Θα ακολουθούμε πάντα το δρόμο του Διεθνούς Δικαίου για τη μοναδική μας διαφορά, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, της ΑΟΖ, της υφαλοκρηπίδας, είτε στο μονοπάτι της συνεννόησης, μπορούμε να πορευθούμε, αλλά δεν πρόκειται να είμαστε αφελείς. Δεν πρόκειται να είμαστε αφελείς, θα ζυγίσουμε τις πράξεις της Τουρκίας και όχι τα λόγια και θα είμαστε πάντα απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Και κάτι ακόμα, με αφορμή τη σημερινή εξέλιξη, τη σύλληψη του υποψήφιου Δημάρχου Χειμάρρας και μέλους της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, του Φρέντι Μπελέρη. Είμαστε ακριβώς στο νοτιανατολικό άκρο της χώρας, αλλά θέλω από εδώ να στείλω ένα μήνυμα στην Αλβανία: εκπτώσεις στο Κράτος Δικαίου και στην προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί.

Αυτή είναι περιληπτικά η πρότασή μας για την Ελλάδα του αύριο. Αναρωτιέμαι όμως, φίλες και φίλοι, τι συναντούμε ακριβώς από την απέναντι πλευρά, απέναντι σε αυτές τις ξεκάθαρες θέσεις. Ο κ. Τσίπρας επιμένει, απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι, να καμαρώνει, να μας λέει τι καλά που τα έκανε την προηγούμενη τετραετία, πως μας έβγαλε λέει από τα μνημόνια. Προσέξτε, μας έβγαλε από τα μνημόνια αυτός που μας έβαλε. Αφού μας έβαλε στα μνημόνια, μας έβγαλε μετά. Είναι σαν να βάζει φωτιά στο σπίτι του κάποιος και μετά να είναι υπερήφανος επειδή κάλεσε την πυροσβεστική.

Εξακολουθεί και υπερηφανεύεται για την διαπραγμάτευση των 17 ωρών. Του απαντώ, «διαπραγματεύτηκες 17 ώρες και μας έφερες πίσω ένα μνημόνιο το οποίο μας στοίχισε 100 δισεκατομμύρια. Και εγώ διαπραγματεύτηκα πέντε μέρες όταν συζητούσαμε τη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πέντε μέρες, αλλά εγώ δεν έφερα μνημόνιο. Έφερα το Ταμείο Ανάκαμψης με 31 δισεκατομμύρια ευρώ για την πατρίδα μας». Αυτή είναι η διαφορά.

'Αρα, ας κρατήσουμε αυτή την ανάμνηση μιας Ελλάδος φόρων, περικοπών στις συντάξεις, μιας εποχής που κάποιοι δεν έβλεπαν σύνορα στη θάλασσα, όταν μετέτρεπαν τη χώρα σε κέντρο διερχομένων. Τις κλειστές τράπεζες. Τις κλειστές τράπεζες, τις οποίες αυτοί προκάλεσαν, τώρα μας λέει, προσέξτε, ζητά να κυβερνήσει χωρίς μνημόνιο πρώτη φορά.

Να του απαντήσω κι εγώ, «ωραία, να κυβερνήσω και εγώ για πρώτη φορά χωρίς κορονοϊό, χωρίς κρίση με την Τουρκία, χωρίς μεταναστευτική εισβολή, χωρίς πόλεμο στην Ουκρανία». Δεν θα το πω, όμως, γιατί η δουλειά μας είναι να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Απλά οι δικές μας κρίσεις ήταν όλες εξωγενείς. Δεν τις προκαλέσαμε εμείς.

Τάζει, πάλι 80 δισεκατομμύρια -όπως σας είπα, αρνείται να τα κοστολογήσει- που θα προκύψουν από το γνωστό λεφτόδεντρο. Τι μας λέει τώρα; Με πράξη -λέει- νομοθετικού περιεχομένου, πριν ακόμα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή θα καταργήσει, θα χαμηλώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τον ΦΠΑ. Και κάθε φορά που τον ρωτάμε πόσο στοιχίζει αυτό, καμία απάντηση. Ξέρετε γιατί τα λέει όλα αυτά; Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αποκλείεται να κερδίσει, οπότε δεν του στοιχίζει τίποτα. Δεν του στοιχίζει τίποτα να σας τάζει τον ουρανό με τα άστρα.

Το σύνθημα, όμως, είναι «Δικαιοσύνη παντού» του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι; Δικαιοσύνη παντού. Έρχονται τώρα και μας κουνούν, ποιοι, το δάχτυλο λέει για θέματα Κράτους Δικαίου. Δικαιοσύνη παντού εκτός από δίπλα του. Καταδικασμένος 13-0 στο Ανώτατο Δικαστήριο ο κ. Παππάς. Εξακολουθούν και μιλούν για ένα παράλληλο σύμπαν μιας Ελλάδας μίζερης, γκρίζας, σκοτεινής, την οποία πολύ απλά δεν την βλέπουμε γύρω μας. Δεν είναι η Ελλάδα παράδεισος, φίλες και φίλοι. Δεν είναι παράδεισος, αλλά έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προόδου αυτά τα τέσσερα χρόνια και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώσει την εικόνα της χώρας και να μας γυρίσει πίσω σ' ένα παρελθόν που θέλουμε να το ξεχάσουμε οριστικά.

Σε αυτούς που και στην αντιπολίτευση είπαν «όχι σε όλα», «όχι» στις αμυντικές συμφωνίες, «όχι» στις μειώσεις φόρων, «όχι» στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρία, «όχι» ακόμα και στον αποκλεισμό της επιστροφής του μαχαιροβγάλτη της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Έρχονται και λένε τώρα: κάναμε, λέει, παρεμβάσεις, για να κρατήσουμε τη Χρυσή Αυγή μακριά από τη δυνατότητα να κατέβει στις εκλογές.

Ψηφίσαμε ό,τι νόμο χρειάζεται για να τους απαγορεύσουν να κατέβουν στις εκλογές και είμαστε υπερήφανοι που το πετύχαμε. 'Αλλοι πρέπει να απολογούνται διότι έλειπαν από αυτό το μέτωπο Δημοκρατίας, το οποίο έπρεπε να συγκροτήσουμε όλοι μαζί, αλλά δυστυχώς κάποιοι απουσίαζαν.

Όλα γκρίζα, λοιπόν, γύρω μας και βέβαια πάντα από πίσω η προοπτική νέας συνεργασίας με τον κ. Βαρουφάκη που ζητούν να γίνουν «Δήμητρες» τα ευρώ των Ελλήνων, χαρτοπόλεμος οι καταθέσεις, "τοπικά νομίσματα". Αυτό είναι καινούργιο, τα "τοπικά νομίσματα" που μας λέει ο κ. Τσακαλώτος. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, άλλα χρήματα στη Ρόδο και στα νησιά, άλλα στην Αθήνα. Επικίνδυνα πράγματα. Θα ήταν αστεία, αλλά, δυστυχώς, είναι πολύ επικίνδυνα.

Και είναι επικίνδυνα, φίλες και φίλοι, διότι αυτά τα φαντάσματα του ολέθρου μπορούν να γυρίσουν πίσω τώρα, μέσω της απλής αναλογικής. Μία παγίδα ακυβερνησίας που μας άφησε πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την άφησε και στους δήμους αλλά μπορέσαμε και την ξεπεράσαμε. Γιατί ουσιαστικά αυτοί που θέλουν την απλή αναλογική σήμερα ποντάρουν στην εθνική παραλυσία, σε ένα τοπίο που θολώνουν ακόμα περισσότερο θέσεις του τύπου ότι «Πρωθυπουργός δεν πρέπει να είναι αυτός που θα ψηφίσουν οι πολίτες αλλά κάποιος άγνωστος Χ».

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, δυστυχώς, έχει μετατραπεί σε αταίριαστο εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ παρασύροντας την παράταξή του σε ένα τυφλό μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Έχω πει μερικές φορές ότι όλοι είναι ενωμένοι σε κάτι: στο να μην είμαστε εμείς κυβέρνηση και να μην είναι ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, αυτό όμως δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και ειδικά για τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, να ξανασκεφτούν λίγο και την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές γιατί, για να παραφράσω τον στίχο, «για αλλού κινήσαν να παν και αλλού ο αρχηγός τους πάει».

Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω εύκολα αυτή την επικίνδυνη Βαβέλ της αντιπολίτευσης. Μπορώ, όμως, να διακρίνω τον γκρεμό στον οποίο μας οδηγούν. Επιμένω, λοιπόν, ότι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με την Τουρκία απέναντί μας, με μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, η Ελλάδα έχει ανάγκη όσο ποτέ από σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, από καθαρό ορίζοντα στην πορεία της και από καθαρή λύση στην ηγεσία της.

Το δίλημμα, λοιπόν, της κάλπης προβάλλει ξεκάθαρο: πάμε μπροστά, συνεχίζουμε αυτή την πορεία προόδου ή πάμε πίσω; Θέλουμε αποτελέσματα ή θέλουμε ψέματα και πάλι; Θέλουμε καλύτερους μισθούς και αμοιβές ή θέλουμε ξανά φόρους και περικοπές; Θέλουμε σύνορα ασφαλή ή ανοιχτά σε κάθε απειλή; Με άλλα λόγια, επιλέγουμε Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ με Πρωθυπουργό Τσίπρα; Αυτό είναι το δίλημμα. Είναι πολύ απλό. Αφορά τελικά όλους μας. Αφορά τις ζωές μας. Αφορά το ποιος θα καθίσει στο Μέγαρο Μαξίμου αναλαμβάνοντας αυτή την βαριά ευθύνη για την επόμενη τετραετία. Ζυγίζουμε, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε. 21 Μαΐου, όσο πιο ισχυρή θα είναι η δύναμη της ψήφου προς τον πρώτο και η απόσταση από τον δεύτερο, τόσο πιο εύκολα θα ανοίξει ο δρόμος για την σιγουριά και την ελπίδα.

Σας το ξαναλέω, λοιπόν, και εδώ από την Ρόδο. Την Κυριακή, σε οκτώ μέρες από τώρα, δεν χωρούν επιπολαιότητες. Κάθε λάθος θα μας πάει πίσω. Θα ακυρώσει κατακτήσεις. Μαζί θα ακυρώσει και τις αυριανές μας διεκδικήσεις. Θα είναι λάθος που δεν θα διορθώνεται αργότερα. Την απάντηση την ξέρετε. Είναι άλλη και είναι μια: αυτοδύναμη Ελλάδα και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.

Το 2019 σας μίλησα για την ανάγκη οι παλιοί διαχωρισμοί να ανήκουν πια στο παρελθόν. Και, πράγματι, θεωρώ ότι έχουν ξεθωριάσει σε ένα βαθμό, κάτω από το φως της εμπειρίας. Το αποτέλεσμα που όλοι ζητάμε έχει το χρώμα της αλήθειας. Και τελικά της αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το οποίο ενώνει στην Νέα Δημοκρατία συμπολίτες μας που μπορεί να έρχονται από διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές.

Ξέρουν, όμως, τελικά ότι η ευθύνη της διακυβέρνησης έχει ένα και μόνο σκοπό. Και αυτό είναι να κάνει τις δικές σας ζωές καλύτερες. Και ταιριάζει με αυτό το πλατύ ποτάμι της προόδου που σήμερα εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το ποτάμι του πατριωτισμού, της ευθύνης, του εκσυγχρονισμού, της προόδου. Εκεί που ενώνονται όλοι όσοι επιθυμούν ένα καλύτερο αύριο. Χωρίς κομματικές παρωπίδες αλλά για μια χώρα περήφανη για την οικονομική της πρόοδο. Αλλά και για μια χώρα όπου η διεθνή της παρουσία θα ακούγεται παντού. Από τον Αραβικό κόσμο μέχρι τις Βρυξέλλες και από την 'Απω Ανατολή μέχρι το Αμερικανικό Κογκρέσο.

Αυτό το μήνυμα σας ζητώ να μεταφέρετε, εδώ, στην Ρόδο, αλλά και σε κάθε νησί των Δωδεκανήσων. Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, η καρδιά της παράταξης, η Ρόδος, αυτό το προαιώνιο σταυροδρόμι πολιτισμών και ιδεών, να δείξει την λεωφόρο της νίκης, για την αυτοδύναμη Ελλάδα, για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, για ένα καλύτερο μέλλον για τα Δωδεκάνησα, για το Αιγαίο.

Καμία χαμένη ψήφος, όλοι στις κάλπες, να δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία τη μεγάλη νίκη για την Ελλάδα που μας αξίζει, για την Ελλάδα που μπορούμε να κατακτήσουμε. Προχωράμε σταθερά, προχωράμε τολμηρά, προχωράμε μόνο μπροστά.

Σας ευχαριστώ γι΄ αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή, κρατήστε ψηλά τις σημαίες μας, κρατήστε την ελπίδα ζωντανή, πάμε για μία μεγάλη νίκη. Εδώ μαζί θα τη γιορτάσουμε μετά τις εκλογές.

Να είστε καλά, καλό αγώνα, καλή νίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision - Victor Vernicos στον ΑΝΤ1: Δεν ήταν η βραδιά μας, τα έδωσα όλα (βίντεο)

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με όρους

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)