“Το Πρωινό” - Παύλος: Θα με βλέπετε πιο συχνά, η Ελλάδα είναι το σπίτι μου (βίντεο)

Τι είπε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1 για την στέψη του βασιλιά Καρόλου, στην οποία ήταν καλεσμένος, τον περισσότερο χρόνο που περνά στην Αθήνα και το κατά πόσον αγόρασε σπίτι στην πρωτεύουσα.

Συνέντευξη του Παύλου, πρωτότοκου γιού του αείμνηστου τέως βασιλιά Κωνσταντίνου φιλοξένησε την Δευτέρα η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο Παύλος μίλησε για την στέψη του βασιλιά Καρόλου, όπου παραβρέθηκε με την σύζυγο του Μαρί Σαντάλ και την μητέρα του, Άννα Μαρία, λέγοντας πως «Ήταν πολύ όμορφα. Μας υποδέχθηκε πάρα πολύ καλά ο βασιλέας. Όπως ξέρετε είμαστε δεμένοι οικογένεια. Έχει βαφτίσει την κόρη μου στην Κωνσταντινούπολη, όπως και τον αδελφό μου».

Σχετικά με την συχνότερη παρουσία του στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Παύλος απάντησε «Όπως σας είχα πει θα πηγαινοέρχομαι πολύ. Ο γιός μου αποφοιτά τις επόμενες ημέρες από το UCLA και θα είμαι εκεί. Μετά τα άλλα παιδιά τελειώνουν από τα σχολεία τους. Τον Ιούνιο θα είμαι μακριά, αλλά θα ξαναγυρίσω. Αλλά από Σεπτέμβριο θα με βλέπετε πιο συχνά στην Ελλάδα».

Χαμογελώντας είπε πάντως ότι «Η μητέρα μου είναι εδώ, δεν θα πάει πουθενά».

«Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου. Έχω δουλειές στην Νέα Υόρκη, αλλά με τραβάει η Αθήνα», απάντησε ο Παύλος, ενώ ερωτηθείς εάν τελικώς έχει βρει σπίτι για τον ίδιο και την οικογένεια του στην Αθήνα, όπου αναζητούσε κατοικία προς αγορά, απάντησε μειδιώντας και δίχως να δώσει διευκρινίσεις πως «έχω κάπου να μείνω αυτήν την στιγμή».





