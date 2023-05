Αθλητικά

Οπαδική βία - Πατήσια: “Έκαψαν” φίλαθλο της ΑΕΚ με καπνογόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στα Πατήσια.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στα Πατήσια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 16:00 στην οδό Μαρκορά όταν δύο άτομα πλησίασαν έναν 26χρονο οπαδό της ΑΕΚ, άναψαν δύο καπνογόνα και του προκάλεσαν έγκαυμα στον σβέρκο.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν πριν φτάσει η αστνυομία. Στο σημεία βρέθηκαν τα υπολείμματα από τα καπνογόνα, ενώ το θυμα δεν χρειάστηκε να πάει νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Εκλογές - Μητσοτάκης στο TikTok: Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και το τρολάρισμα στον Τσίπρα (βίντεο)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης