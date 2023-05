Πολιτική

Εκλογές - Σκέρτσος: Η νάρκη της απλής αναλογικής μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο μία ισχυρή εντολή των πολιτών για αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που ζητά η κοινωνία, δήλωσε ο Άκης Σκέρτσος. Τι ειπε για μισθούς, υγεία, ενέργεια και μεταναστευτικό.

«Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες κάλπες της 21ης Μαΐου, μία αναμέτρηση κομβικής σημασίας για την Ελλάδα», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής κρίνεται αν θα κάνουμε ακόμη πιο τολμηρά και αποφασιστικά βήματα προς τα μπρος ώστε να φέρουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη και την επόμενη τετραετία όπως έχει ήδη συμβεί, καλύτερους μισθούς για όλους με αυξήσεις στο 25%, αξιοπρεπή υγεία με 80 σύγχρονα τμήματα έκτακτων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία της χώρας και 156 σύγχρονα κέντρα επίσης σε όλη την Ελλάδα, μαζί με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες. Προσιτή στέγη για 137.000 νέους και νέες, μέριμνα για τους πιο ευάλωτους, αποτελεσματικό κράτος, 100% ψηφιακό, φθηνό και καθαρό ρεύμα σε ποσοστό 80% από ήλιο και άνεμο. Και τέλος λύση του Μεταναστευτικού με τη συνδρομή της Ευρώπης και με σύνορα απόρθητα, σε μία χώρα με αισιοδοξία, περηφάνια, περισσότερες ευκαιρίες και προοπτική για τους νέους της. Αυτό είναι με λίγα λόγια το πρόγραμμα της ΝΔ για το 2027 και με βάση αυτό αλλά και τα όσα έγιναν ως τώρα ζητούμε από όλους να συγκριθούμε», τόνισε.

Είπε πως «η νάρκη της απλής αναλογικής που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγήσει σε σχήματα πολιτικής αστάθειας, κοινωνικής και οικονομικής οπισθοδρόμησης που θα υπονομεύσουν αυτή την πορεία προς τα μπρος».

Υπογράμμισε πως μόνο μία ισχυρή εντολή των πολιτών για αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, χωρίς ταλαντεύσεις αλλά και με διάθεση ευρύτερων συνεργασιών μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που ζητά η κοινωνία γρήγορα και με ασφάλεια.

Αντέτεινε ότι τη φυγή προς τα μπροστά δεν μπορεί να την εξασφαλίσει μία κυβέρνηση Βαβέλ όπως αυτή που συζητά η αντιπολίτευση, αν και όπως είπε θα την επιδιώξει, αν το επιτρέψουν οι αριθμοί παρόλο που τώρα εμφανίζονται να μη θέλουν ο ένας τον άλλο. «Γι αυτό και η χαλαρή ψήφος διαμαρτυρίας είναι πολύ επικίνδυνη στην κάλπη της απλής αναλογικής», τόνισε.

Στο σημείο αυτό διερωτήθηκε αν αυτό που θέλουμε είναι μια κυβέρνηση ηττημένων, μια συνταγή παραλυσίας με μόνη συγκολλητική στόχευση την εξουσία και την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη; Μια κυβέρνηση ασταθή που στην πρώτη δυσκολία θα είναι όμηρος εκβιασμών και κατάρρευσης.

Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται μία κυβέρνηση του υπεύθυνου εκσυγχρονισμού των θεσμών, του κράτους, της κοινωνίας αλλά και του υπεύθυνου πατριωτισμού για την υπεράσπιση των εθνικών μας θεμάτων με πνεύμα ανοιχτό αλλά και χωρίς να υποχωρούμε ούτε εκατοστό από τα εθνικά μας δίκαια και τις πάγιες διεκδικήσεις μας. Υπογράμμισε πως έχει σημασία ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα χειριστεί προκλήσεις όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε την τετραετία που πέρασε, ποιος θα χειριστεί έναν απρόβλεπτο γείτονα όπως η Τουρκία, όπου φαίνεται ξανά το σαφές προβάδισμα του κ. Ερντογάν.

Επανέλαβε στο σημείο αυτό πως είναι ξεκάθαρη η θέση της ΝΔ για πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη καθώς αυτή τη συνεργασία την έχει αποκλείσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης με τις θέσεις του. Έχει κόψει κάθε γέφυρα συζήτησης και συνεργασίας με τον πρωθυπουργό. Μάλιστα υπογράμμισε ότι εκεί είναι που συναντιέται με τον κ. Τσίπρα.

Είπε πάντως «γνωρίζουμε καλά ότι με ένα σημαντικό μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε μαζί στα χρόνια του λαϊκισμού και της ευρωπαϊκής απομόνωσης της χώρας. Ότι μαζί κρατήσαμε την Ελλάδα και μείναμε Ευρώπη, όπως και ότι μαζί το 2019 ενωθήκαμε σε ένα μεγάλο ρεύμα που γύρισε σελίδα στη χώρα. Τα χρόνια που μεσολάβησαν έδειξαν ότι οι κοινοί στόχοι μπορούν να γίνουν πράξη από μία αυτοδύναμη κυβέρνηση ανοιχτών οριζόντων που επιδιώκει την πρόοδο της χώρας. Όπως έδειξαν και λάθη που κάναμε εμείς και πρώτοι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναγνώρισαν». Απευθύνθηκε μάλιστα στο σημείο αυτό σε όσους πολίτες μπορεί να αισθάνονται κοντά στο ΠΑΣΟΚ αλλά ενδιαφέρονται ταυτόχρονα για μια Ελλάδα ισχυρή, με δυναμική οικονομία, με ασφάλεια στα σύνορα και με πολιτική σταθερότητα.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε τρία πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που επισημαίνουν τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη και τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αύξηση των εξαγωγών, της μεταποίησης και της καινοτομίας καθώς και ότι πλέον η χώρα μας βρίσκεται με προϋπόθεση πάντα την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχιση της ίδιας οικονομικής πολιτικής μισό σκαλοπάτι πριν την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε πως η χώρα μας θεωρεί το σεβασμό του διεθνούς δικαίου απαράβατη κόκκινη γραμμή και με αναφορά στη «απαράδεκτη και αδιανόητη συμπεριφορά των Τιράνων να φυλακίσουν τον υποψήφιο δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη, δύο μέρες προ των εκλογών επεσήμανε πως «αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα ασκήσει κάθε μέσο που έχει στα χέρια της για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Θα υπάρξουν συνέπειες όχι μόνο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις αλλά και στην ενταξιακή πορεία των Τιράνων προς την ΕΕ, την οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει έως τώρα».

Πρόσθεσε πως «σε ό,τι αφορά τη γείτονα Τουρκία θα αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση ωστόσο δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι παρά την ουσιαστική εκτόνωση ως προς τη ρητορική της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, ο βασικός πυρήνας της εξωτερικής της πολιτικής, οι κεντρικές πολιτικές της επιλογές δεν αλλάζουν. Έχουμε μία και μόνη διαφορά να μας χωρίζει την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εμείς θα συνεχίσουμε τη σταθερή εξωτερική πολιτική μας κι αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις αποτρεπτικές μας και τις αμυντικές μας ικανότητες χτίζοντας σταθερά νέες συνεργασίες με ισχυρούς διεθνείς συμμάχους».

Έκανε ακολούθως μία θεματική παρουσίαση στις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί την περίοδο 2019-2023 για την οικογένεια, για τους νέους, για τις γυναίκες, για την ισότητα και τα δικαιώματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Εκλογές - Μητσοτάκης στο TikTok: Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και το τρολάρισμα στον Τσίπρα (βίντεο)

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης