Κόσμος

Λουκασένκο: Θρίλερ με την υγεία του μετά την απουσία του από τους εθνικούς εορτασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τις στις 9 Μαΐου - στη Μόσχα - ενώ δεν παρέστη ούτε στους εθνικούς εορτασμούς της χώρας την Κυριακή

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκα παρότρυνε σήμερα τους Λευκορώσους να «είναι καλά προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο» ενώ η κατάσταση της υγείας του ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο αποτελεί αντικείμενο έντονων εικασιών.

Ο Λουκασένκο, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή εδώ και τρεις δεκαετίες, εμφανίστηκε εξασθενημένος σε στρατιωτικές τελετές στη Μόσχα στις 9 Μαΐου (κεντρική φωτογραφία). Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ενώ δεν ήταν παρών στους εθνικούς εορτασμούς της Λευκορωσίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και τα social media της Λευκορωσίας, μετά την επίσκεψη στη Μόσχα, ο Λουκασένκο νοσηλεύτηκε μυστικά για μια «άγνωστη» ασθένεια ενώ τον επισκέφθηκαν Ρώσοι γιατροί.

Πολλοί Ρώσοι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ο Λουκασένκο έδινε την εντύπωση ότι ήταν κουρασμένος όταν πήγε στη Μόσχα στις 9 Μαΐου για τις ετήσιες εκδηλώσεις για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας το 1945. Επιπλέον, δεν συμμετείχε στο γεύμα που προσέφερε ο Πούτιν και δεν μίλησε σε Λευκορώσους βετεράνους στις 9 Μαΐου στο Μινσκ, σπάζοντας την παράδοση.

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του Λευκορώσου ηγέτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ζήτησε σήμερα από τους δημοσιογράφους να «εμπιστεύονται μόνο τις επίσημες πληροφορίες».

«Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πληροφορία από το Μινσκ» για το θέμα αυτό, δήλωσε. «Προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο»

«Κυκλοφορούν πολλές φήμες για την κατάσταση της υγείας του δικτάτορα Λουκασένκο», δήλωσε στο Twitter η βασική του αντίπαλος που βρίσκεται στην εξορία, η Τιχανόφσκαγια.

«Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Να θέσουμε τη Λευκορωσία στον δρόμο της δημοκρατίας και να εμποδίσουμε τη Ρωσία να παρέμβει», πρόσθεσε. «Χρειαζόμαστε μια διεθνή κοινότητα που πρέπει να είναι ενεργή και γρήγορη», δήλωσε.

Ο Λουκασένκο, 68 ετών, κυβερνά από το 1994 την Λευκορωσία με σιδηρά πυγμή. Ύστερα από μαζικές διαδηλώσεις λόγω της επανεκλογής του που θεωρήθηκε ότι ήταν, σύμφωνα με μκο, αποτέλεσμα εκλογικής νοθείας το 2020, το καθεστώς του εξαπέλυσε πρωτόγνωρη καταστολή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ενώ στις σχέσεις του με την Ευρώπη δημιουργήθηκε ένταση, προσεγγίστηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου την επίθεση κατά της Ουκρανίας υποστήριξε από την έναρξή της τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λουκασένκο διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του με μία φωτογραφία

Κρατικό ειδησεογραφικό μέσο ενημέρωσης στη Λευκορωσία δημοσιοποίησε σήμερα φωτογραφία του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο σε αυτό που είπε πως ήταν κέντρο στρατιωτικής διοίκησης στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε διάστημα σχεδόν μίας εβδομάδας.

Το Pul Pervovo Telegram, ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης που πληροφορεί για τις δραστηριότητες του Λουκασένκο, ανέφερε πως ο πρόεδρος εργαζόταν σε κεντρική βάση διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στη φωτογραφία φαινόταν να έχει έναν επίδεσμο στο αριστερό του χέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης