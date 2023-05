Οικονομία

Τρένα: 24ώρη απεργία των μηχανοδηγών

Να περάσει από μονή γραμμή στο σημείο της τραγωδίας στων Τεμπών, ζητήθηκε από μηχανοδηγό που αρνήθηκε.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν στις 30 Μαΐου οι μηχανοδηγοί ,καθώς όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης Κώστας Γενιδούνιας, οι μηχανοδηγοί ενημερώθηκαν ότι θα υπήρχε λειτουργία μονής γραμμής στο τμήμα μεταξύ Λάρισας και Πλατέως, δηλαδή για μία απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

Δηλαδή, 2,5 μήνες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ζητήθηκε από μηχανοδηγό να κινηθεί σε μονή γραμμή με επιβατικό συρμό του Προαστιακού Θεσσαλονίκης, ο οποίος επαναλειτουργεί από σήμερα, και μάλιστα να περάσει με μονοδρόμηση από το σημείο του πολύνεκρου δυστυχήματος , κάτι το οποίο αρνήθηκε να κάνει ο μηχανοδηγός.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Δευτέρας είχε ανακοινωθεί ότι θα διπλασιάζονταν σε 4 τα ζεύγη δρομολογίων Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ενώ θα αυξανόταν στα 140 από τα 100 η ταχύτητα των αμαξοστοιχιών σε συγκεκριμένα τμήματα του δικτύου, παρά το γεγονός ότι ορισμένα παραμένουν μη τηλεδιοικούμενα.

