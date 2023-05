Κοινωνία

Κέρκυρα: Στη φυλακή δάσκαλος που ασελγούσε σε μαθήτριες δημοτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζήτησε συγγνώμη, παραδέχτηκε τις πράξεις πάνω από το εσώρουχο» λέει ο δικηγόρος του δασκάλου.

Ήταν αρχές Ιουλίου 2022 όταν ένας δάσκαλος από την Κέρκυρα καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δύο μαθητριών του κάτω των 12 ετών. Και σήμερα, μετά το Εφετείο που έγινε, η ποινή του δασκάλου που δούλευε σε σχολείο σχεδόν για τρεις δεκαετίες, έπεσε στα 5,5 έτη.

«Αυτός ο δάσκαλος ήταν 28 χρόνια εν ενεργεία και δεν ξέρω πόσα είχε ενοχλήσει, πόσα δε μιλήσανε, πόσοι γονείς δεν καταγγείλανε. Γιατί είχε ακουστεί ότι τον διώξανε και από άλλα σχολεία. Αν πραγματικά είχε μετανιώσει, θα παραδεχόταν το λάθος του και θα ζητούσε μία συγγνώμη πρώτα σε αυτά τα παιδάκια και μετά στις οικογένειές τους», είπε η μητέρα ενός εκ των θυμάτων.

«Δε μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Εντάξει να είναι ένας δάσκαλος, να είναι φιλικός με τα παιδάκια, προς Θεού, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό» πρόσθεσε η μητέρα της 9χρονης- τότε- μαθήτριας, φαίνεται ο δάσκαλος να ακουμπά το κορίτσι μέσα στη σχολική αίθουσα, σε επίμαχα σημεία.

Η 16χρονη σήμερα κοπέλα περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα βίωσε καθώς από τη Β' δημοτικού, ο δάσκαλος άρχισε να την προσεγγίζει σε διαλείμματα και εκδρομές. Όταν πια κέρδισε την εμπιστοσύνη της, την έβαζε να κάθεται στα γόνατά του και να τη θωπεύει σε διάφορα σημεία του σώματος της. Μάλιστα, όπως αναφέρει όλο αυτό γινόταν για μήνες.

«Είχαν μία οικειότητα. Της έδινα κολατσιό στο σχολείο και μου το έφερνε πίσω γιατί την κέρναγε ο δάσκαλος και μου είπε ότι κερνούσε και άλλα παιδάκια. Της έλεγε διάφορα, ότι είναι η γυναίκα της ζωής του, 9 χρονών παιδάκι, αν είναι δυνατόν. Και έλεγε: ''δεν θέλω καμία μεγάλη, εσύ είσαι η γυναίκα της ζωής μου''. Κάποια στιγμή της είπε να του πιάσει το γεννητικό όργανο και η κόρη μου αρνήθηκε και λέει: ''έλα θα σου αρέσει και αυτά που λέμε να μην τα λες στη μαμά σου, δεν πρέπει η μαμά σου να μάθει τίποτα. Ούτε ότι σου κερνάω''», αποκάλυψε η μητέρα της 9χρονης- τότε- μαθήτριας στο Mega.

Η μητέρα σοκαρισμένη άκουγε την 9χρονη κόρη της να περιγράφει τα όσα φρικιαστικά βίωνε και δεν έχασε στιγμή, κάνοντας καταγγελία στην Αστυνομία. «Πήγα στην Αστυνομία, έκανα την καταγγελία. Πιέστηκε με πάρα πολλά και δεν της άρεσε η χειρονομία που της έκανε. Και της είπα όμως, ίσως αυτό να τη φόβισε, ότι αυτός ο άνθρωπος δε σε βλέπει σαν παιδάκι, σε βλέπει σαν μεγάλη γυναίκα. Της το είπα και έβαλε τα κλάματα. Σκεφτείτε τώρα, ένα παιδάκι 9 χρονών τι μπορεί να ξέρει;» δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι: «Κάποιες φορές μου έλεγε πιο παλιά ότι ''φοβάμαι μαμά μήπως μου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο''. Εγώ της απαντούσα: ''δε θα σου ξανασυμβεί γιατί τώρα ξέρεις''».

Παρόμοια τακτική ακολούθησε και σε ένα άλλο 12χρονο κοριτσάκι, το οποίο ομοίως βρήκε το θάρρος και μαζί με τους γονείς του τον κατήγγειλαν στην Αστυνομία. «Ένα βράδυ ήρθε η κόρη μου στο σπίτι και μου είπε ότι ο δάσκαλός της, της έκανε μία χειρονομία στα γεννητικά όργανα». Και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της φρικτής υπόθεσης με τη δικαστική διαδικασία μάλιστα, να κρατά σχεδόν 6 χρόνια.

«Ο δάσκαλος ζήτησε συγγνώμη από την πρώτη στιγμή»

Ο Αντώνης Καραγιάννης, δικηγόρος του δασκάλου, μίλησε για την υπόθεση λέγοντας πως δεν υπάρχουν άλλες μαθήτριες που να έχουν καταγγείλει τον δάσκαλο. «Αυτά έγιναν το 2016. Η εικόνα του προβλήθηκε από τα Μέσα. Δεν υπάρχουν άλλες μαθήτριες θύματα γιατί τότε θα είχε δοθεί η εικόνα του στα Μέσα. Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα αλλά ο άνθρωπος αυτός το πρώτο πράγμα που ανέφερε ήταν να ζητήσει συγγνώμη από τα κορίτσια και από τις οικογένειες γιατί κατάλαβε το λάθος του», είπε αρχικά, σύμφωνα με το protothema.gr.

«Αυτό που αρνήθηκε ήταν η ασέλγεια σε δύο ανήλικες και τέλεση γενετήσιων πράξεων σε ανήλικες. Οι πράξεις επισύρουν και τις ποινές. Αυτό που αποδείχτηκε ήταν πως οι κατηγορίες ήταν πιο μικρές από αυτές που κατηγορήθηκε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να επανέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά δεν γίνεται να μην λάβουμε υπόψιν μας πως όλα τα υπόλοιπα χρόνια δεν είχε καμία επαφή με άλλα παιδιά», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας πως «αρνήθηκε ότι τις άγγιξε μέσα από το εσώρουχα και παραδέχτηκε μόνο τις πράξεις πάνω από το εσώρουχο».

Το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικά πρότερου σύννομου βίου στον δάσκαλο, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις του. «Ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, ήταν... τυχαίες κινήσεις. Δεν είχε καταλάβει τη συνέπεια των πράξεων».

Ειδήσεις σήμερα:

“Άξιον Εστί”: Ο π. Αντώνιος στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 - Το τάμα του στην Παναγία (βίντεο)

Πέθανε ο Γιάννης Βογιατζής

Μπαλωθιές στα Χανιά: Νεκρός νεαρός από ηλεκτροπληξία - Σφαίρα “πέτυχε” καλώδιο υψηλής τάσης