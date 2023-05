Life

Rihanna: Τα πρώτα γενέθλια του γιου της! (εικόνες)

Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, γιόρτασαν η Rihanna και ο Asap Rocky.

Το ερωτευμένο ζευγάρι διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, αφού σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά του, το δεύτερο παιδάκι του.

Η Rihanna και ο Asap Rocky έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 13 Μαΐου 2022, όταν ήρθε στον κόσμο ο μικρός RZA Athelston Mayers.

Ο Asap Rocky θέλοντας να ευχηθεί στον γιο του, μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μερικές αδημοσίευτες φωτογραφίες όπου ποζάρει με την Rihanna και το παιδάκι τους.

«Χαρούμενα πρώτα γενέθλια στον πρωτότοκο γιο μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο ράπερ.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα η Rihanna απαθανατίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά, αλλά και αρκετά χαλαρή, με casual looks και χωρίς μακιγιάζ.

