Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)

Η αντρική και η γυναικεία ομάδα πανηγύρισαν μαζί με χιλιάδες οπαδούς τα πρωταθλήματα που κατέκτησαν.

Χιλιάδες κάτοικοι της Βαρκελώνης «πλημμύρησαν» τους δρόμους σήμερα (15/5), πανηγυρίζοντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, τόσο σε επίπεδο ανδρών, όσο και γυναικών.

Η ομάδα του Τσάβι Ερνάντεθ νίκησε την Εσπανιόλ εχθές (14/5) για να «σηκώσει» τον 27ο τίτλο πρωταθλήματος της Ιστορίας της και πρώτο από το 2019, ενώ η γυναικεία ομάδα είχε εξασφαλίσει τον τέταρτο σερί θρίαμβο της στη La Liga F στα τέλη Απριλίου.

Κάποιοι οπαδοί φώναξαν το όνομα του Λιονέλ Μέσι, του οποίου η αποχώρηση από την Παρί Σεν Ζερμέν θα ανακοινωθεί στο τέλος της σεζόν, με την ελπίδα ότι η «Μπάρτσα» θα τον φέρει πίσω στο «σπίτι» του αυτό το καλοκαίρι, παρά τα 36 χρόνια του. Άλλωστε, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, διαβεβαίωσε σήμερα (15/5) ότι θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό» για να φέρει τον Αργεντινό σταρ πίσω στον σύλλογο.

Οι ποδοσφαιριστές, σκαρφαλωμένοι σε δύο ανοιχτά λεωφορεία και φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «Η La Liga είναι δική μας, το μέλλον επίσης», κατευθύνθηκαν από το Καμπ Νου στην Αψίδα του Θριάμβου της πόλης, ανάμεσα σε δύο σειρές που είχαν σχηματίσει οι φίλαθλοι, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τους επευφημούν.

Μπροστά από τα λεωφορεία των δύο ομάδων, ένα άλλο έπαιζε ασταμάτητα ποπ τραγούδια για να φτιάξει τη διάθεση του κόσμου, που γέμισε τους δρόμους με μπλε και κόκκινα καπνογόνα, στα χρώματα της Μπάρτσα.

«Είναι περηφάνεια να το μοιράζομαι αυτό (με τους οπαδούς) και να τους έχουμε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε ο τερματοφύλακας Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν στο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου.

Αν και η ανδρική ομάδα αποκλείστηκε πρόωρα από το Champions League, οι γυναίκες από την άλλη θα παίξουν στον τελικό της αντίστοιχης διοργάνωσης στις 3 Ιουνίου στο Αϊντχόφεν, απέναντι στη γερμανική Βόλφσμπουργκ.

«Λέμε στους οπαδούς ότι γιορτάζουμε σήμερα, αλλά ότι το μυαλό μας είναι στο Αϊντχόφεν και θα δώσουμε τα πάντα και ακόμη περισσότερα για να τους κάνουμε περήφανους», είπε η Αλέξια Πουτέγιας, δύο φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

