Ρέμπραντ: Άγνωστα πορτρέτα του ανακαλύφθηκαν μετά από 200 χρόνια

Τα πορτρέτα θα διατεθούν προς πώληση στους εκθεσιακούς χώρους του οίκου Christie's στο Λονδίνο στις 6 Ιουλίου, αφού παρουσιαστούν στη Νέα Υόρκη και το Άμστερνταμ.

Τον Ιούλιο, ο οίκος δημοπρασιών Christie's θα διαθέσει προς πώληση δύο πορτρέτα του Ρέμπραντ που είχε στην κατοχή της μία οικογένεια για σχεδόν δύο αιώνες, αναφέρουν οι Financial Times.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι μελετητές δεν γνώριζαν την ύπαρξη των έργων τέχνης, έως ότου οι ειδικοί του οίκου δημοπρασιών τα αναγνώρισαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ρουτίνας.

Οι πίνακες του 1635 απεικονίζουν έναν ζευγάρι Ολλανδών και παρ' όλο που το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 20 εκατοστά, είναι δημιουργίες του Ρέμπραντ και υπολογίζεται ότι θα πωληθούν μαζί πέντε έως οκτώ εκατομμύρια αγγλικές λίρες (περίπου 6,2 έως 10 εκατομμύρια δολάρια).

Τα πορτρέτα, που απεικονίζουν τον Γιαν Βίλεμζ βαν ντερ Πλεμ και τη σύζυγό του Γιάπκεν Καρλς, ζευγάρι που είχε οικογενειακές σχέσεις με τον καλλιτέχνη, δημιουργήθηκαν ακριβώς όταν ο Ρέμπραντ είχε αρχίσει να χτίζει τη φήμη του.

