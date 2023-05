Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ - Φωτιές: Εντυπωσιακό βίντεο από την πανελλαδική άσκηση ετοιμότητας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τους ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του, συμμετείχε στην πανελλαδική άσκηση δασικής πυρκαγιάς με την ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023».

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τους ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του, συμμετείχε στην πανελλαδική άσκηση δασικής πυρκαγιάς με την ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2023», την οποία διοργάνωσε ταυτόχρονα το Πυροσβεστικό Σώμα σε όλες τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) της Επικράτειας.

Τα σενάρια των ασκήσεων, αφορούσαν την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης στο πεδίο, σε πραγματικό χρόνο, με την κινητοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων όλων των εμπλεκομένων φορέων. Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους σε ρεαλιστικές συνθήκες, τόσο στην ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης όσο και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών σε τραυματίες, καθώς και στη ομαλή και ασφαλή διακομιδή τους από το πεδίο για ιατρική περίθαλψη.

Στην αντίστοιχη μεγάλη άσκηση στην Αττική, η οποία έλαβε χώρα στον Εθνικό Δρυμό Λαυρίου, συμμετείχαν 15 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες του Τμήματος Αθήνας του Ε.Ε.Σ, παρουσία της Τομεάρχη Σαμαρειτών-Διασωστών του Ε.Ε.Σ, κας Μαρίνας Σταμάτη.

Βίντεο από την άσκηση στο Λαύριο

Οι εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνεχάρησαν τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για τη δυναμική παρουσία και ανταπόκρισή τους, καθώς και για την άρτια εκπαίδευσή τους.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη δράση, εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων που εκπονεί ο Ε.Ε.Σ. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

