“Το Πρωινό” - Καραμίχος: η περιπέτεια με τον καρκίνο και η σειρά “ΖΩΗ” (βίντεο)

Ο Γιώργος Καραμίχος, μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Καραμίχος, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Ο ηθοποιός, έδωσε μία συνέντευξη από καρδιάς στον Γιώργο Λιάγκα στην οποία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην απόκτηση του σκύλου του, Λούξ αλλά και το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Σχετικά με την περιπέτεια με την υγεία του, ο ηθοποιός ανέφερε: “Πήγα με την κόρη μου μετά την covid να κάνουμε εξετάσεις, εμένα με κράτησαν. Με κάλεσε ο διευθυντής και μου είπε, βρήκαμε έναν όζο στον πνεύμονα και πρέπει να κάνουμε παραπάνω εξετάσεις”.

Όπως δήλωσε, την ίδια ημέρα, έκανε αξονική και εισαγωγή άμεσα στο νοσοκομείο για να κάνει την επέμβαση, καθώς του είπαν ότι ήταν επείγον. Αφαιρέθηκε το σημείο από τον πνεύμονα καθώς υπήρξε κακοήθεια.

“Αν εκείνη την ημέρα είχα φύγει για Αμερική και το κοιτούσα μετά από τρεις εβδομάδες, πολύ πιθανόν να είχε “χτυπήσει” και τους λεμφαδένες.” είπε ο Γιώργος Καραμίχος, μιλώντας για την ζωή του και το τι πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα λόγω της περιπέτειας που είχε με τον καρκίνο.

Όπως τόνισε, δεν ρώτησε ποτέ “γιατί σε μένα” ενώ όπως του είπαν αυτό δεν είχε σχέση με το κάπνισμα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ατμοσφαιρική ρύπανση και τόνισε ότι έχει “δει τη ζωή του αλλιώς”.

“Από τη στιγμή που μπήκα στην εντατική είναι σαν να πέρασαν όλοι οι άνθρωποι της ζωής μου. Είναι επείγον να είμαστε παρόντες εδώ. Έβαλα ένα όριο στους ανθρώπους που με έχουν πληγώσει πολύ”, ανέφερε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, τόνισε πόσο σημαντική ήταν η ψυχανάλυση στη ζωή του και σε αυτό το κομβικό σημείο.

Ακόμη μίλησε για τη συμμετοχή του στη σειρά του ANT1+ “Ζωή” αλλά και τα επόμενα καλλιτεχνικά του βήματα.

