Κοινωνία

Σπαθοβούνι: φωτιά σε πούλμαν με μαθητές

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πούλμαν που μετέφερε μαθητές από σχολείο της Αττικής.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πούλμαν που μετέφερε μαθητές κοντά στο Σπαθοβούνι στη Λακωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πούλμαν επιβαίνουν μαθητές από γυμνάσιο των νοτίων προαστίων της Αττικής που πήγαιναν εκδρομή.

Δεν υπάρχουν στοιχεία, για την ώρα, αναφορικά με την αιτία της πυρκαγιάς.

Τα παιδιά σύμφωνα με πληροφορίες βγήκαν με ασφάλεια από το τουριστικό λεωφορείο και είναι όλα καλά στην υγεία τους.

