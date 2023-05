Παράξενα

Ιταλία - Ναρκωτικά: Εντοπίστηκαν 2,7 τόνοι κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες

Πού εντοπίστηκε το φορτίο με την κοκαϊνη και ποια είναι η αξία του.

Η αστυνομία στη νότια Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε 2,7 τόνους υψηλής καθαρότητας κοκαΐνης που ήταν κρυμμένη σε δύο ψυγεία κοντέινερ, τα οποία περιείχαν μπανάνες που είχαν αποσταλεί από τον Ισημερινό.

Το φορτίο, που εντοπίστηκε στο λιμάνι Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας, ξεπερνά σε αξία τα 800 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει η αστυνομία δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ιταλίας σε ανακοίνωσή της.

Το φορτίο ξεκίνησε από το Γουαγιακίλ στον Ισημερινό και είχε τελικό προορισμό την Αρμενία, μέσω του λιμανιού της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα Μπατούμι.

Η κοκαΐνη βρέθηκε μέσα στα 12 μέτρων εμπορευματοκιβώτια χάρη σε ειδικούς σαρωτές (σκάνερ) και με τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου σκύλου ονόματι Τζόελ, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει βρει κι άλλα 600 κιλά κοκαΐνης τις τελευταίες μέρες σε κοντέινερ με φρούτα από τον Ισημερινό, τα οποία διακινήθηκαν μέσω του Τζόια Τάουρο.

Οι αποστολές αυτές είχαν προορισμό άλλα μέρη της Ιταλίας, την Κροατία, την Ελλάδα και τη Γεωργία, διευκρίνισε.

Στην Καλαβρία έχει την έδρα της η Ντρανγκέτα, η οποία έχει αντικαταστήσει την Κόζα Νόστρα της Σικελίας ως η ισχυρότερη οργάνωση της ιταλικής μαφίας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

