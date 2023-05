Κοινωνία

Πάρνηθα - Νεκρά άλογα: Σε εξέλιξη προανάκριση για το περιστατικό

Για το περιστατικό και την εξέλιξη των ερευνών ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική διαδικασία από το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής σχετικά με περιστατικό εντοπισμού νεκρών αλόγων στην Πάρνηθα.

Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό η αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, χτες, Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φυλής, από κοινού με υπαλλήλους του Δήμου Φυλής, της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και του Δασαρχείου Πάρνηθας μετέβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, προκειμένου αφενός να εντοπιστούν τα νεκρά άλογα και αφετέρου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο όρος της Πάρνηθας, εντοπίστηκαν σε χαράδρα βάθους περίπου 100 μέτρων δύο νεκρά άλογα.

Για το περιστατικό και την εξέλιξη των ερευνών ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων.

