Πέθανε η Νέλλα Γκόλαντα

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου της Νέλλας Γκόλαντα, η οποία έχει αφήσει "ισχυρό αποτύπωμα".



Έφυγε από τη ζωή η χαράκτρια Νέλλα Γκόλαντα (Πηνελόπη Κουζούπη), όπως έκανε γνωστό το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Η Νέλλα Γκόλαντα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1941. Η καταγωγή της ήταν από τη Λάρισα. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1959-1963 Χαρακτική με καθηγητή τον Γιώργο Γραμματόπουλο παίρνοντας δύο βραβεία και επαίνους και με υποτροφία από το 1965-1967 σπούδασε Μωσαϊκό με την Έλλη Βοΐλα.

Έλαβε μέρος στις εκθέσεις του Εργαστηρίου Χαρακτικής στο εξωτερικό (Παρίσι, Αμβέρσα, Ρώμη), σε τέσσερις Πανελλήνιες Εκθέσεις (1963,1965,1967,1969) και εξέθεσε τα έργα της στην 9η Μπιενάλε Αλεξανδρείας το 1972 όπου απέσπασε το δεύτερο βραβείο χαρακτικής για το σύνολο των πέντε έργων της με τίτλο «Ελληνικός Χώρος». Τον Οκτώβριο του 1970 παρουσίασε έγχρωμες ξυλογραφίες σε ατομική της έκθεση στην Αίθουσα τέχνης του Χίλτον και τον Οκτώβριο του 1971 κατόπιν προτάσεως της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και του αμερικανικού εργοστασίου πλαστικών APCO κατασκεύασε με πλαστικό έργα που εκτέθηκαν σε πολλές εκθέσεις.

Ξεχώριζε για τη γλυπτική τοπίου μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα στο τρίπτυχο αρχιτεκτονική-γλυπτική-περιβάλλον πάντα με γνώμονα την κλίμακα του ανθρώπου. Το 1995 μαζί με την αρχιτέκτονα Ασπασία Κουζούπη, δημιούργησαν την ομάδα «Γλυπτά Αρχιτεκτονικά Τοπία», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα τοπίου μεγάλης κλίμακας.

Δημιούργησε έργα τοπίου: η Πλατεία Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου (1976–1982), η γλυπτή Προκυμαία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο (1984–1986), το γλυπτό Θέατρο 0000026266 Αιξωνής στη Γλυφάδα (1984–1992), η Πλατεία Ταχυδρομείου (1993–1996) και η Κεντρική Πλατεία (1996–1998) στη Λάρισα.

Στην Πλατεία Ταχυδρομείου της Λάρισας, ο Γλυπτός Ποταμός (1993-1996) είναι ένα έργο που διεκδίκησε το βραβείο Τοπίου σε διαγωνισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επιπλέον, εργάστηκε για την πεζοδρόμηση-σύνδεση του περιβάλλοντος χώρου του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας (2006), τον παραλιακό Ποδηλατόδρομο-Πεζόδρομο Ραφήνας-Νέας Μάκρης (1992–1995), τον Βοτανικό Κήπο στο Άλσος Βεΐκου (1993), τον Υπαίθριο Χώρο του Νέου Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (2005–2006), την Κεντρική Πλατεία Γλυφάδας Βάσω Κατράκη (2005–2008).

Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε Μπιενάλε Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού Τοπίου.

Έργα της βραβεύτηκαν το 1970 στη Μεσογειακή Biennale Αλεξάνδρειας, το 1973 στο Σάο Πάολο, το 1983 στην Αλεξάνδρεια, το 1999 στη Βαρκελώνη, το 2003 στη Βαρκελώνη, το 2005 στη Βαρκελώνη, το 2006 στη Βαρκελώνη, το 2006 Βενετία, το 2007 στο Παρίσι, το 2010 & 2012 στη Βαρκελώνη, το 2012 στο Μιλάνο και το 2016 στη Βενετία.

Η Νέλλα Γκόλαντα έχει πει σε συνέντευξή της: «Με ενδιαφέρει η συνολική τέχνη, τα δέντρα, το πού θα καθίσεις, το πώς θα γυρίσει ο ήλιος το καλοκαίρι, όλα τα φυσικά φαινόμενα να μελετηθούν και να συνυπάρξει το τοπίο με την τέχνη και τον άνθρωπο που θα το χρησιμοποιήσει».

Βραβεύτηκε με το Archisearch Lifetime Award για τη συνολική προσφορά της στην αρχιτεκτονική τοπίου.

Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, καταλήγει η ανακοίνωση.

Φωτογραφίες: onlarissa.gr, ΕΕΤΕ

