Ταμείο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0: Αίτημα της Αθήνας για 1,72 δις ευρώ

Το τρίτο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέβαλαν, στην Κομισιόν οι ελληνικές Αρχές. Η δήλωση Σκυλακάκη.

Το τρίτο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) υπέβαλαν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές, διά του αρμοδίου για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου "Ελλάδα 2.0", Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη.

Από το συγκεκριμένο αίτημα θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 1,72 δισ. ευρώ, που αφορά στο σκέλος των επιδοτήσεων του "Ελλάδα 2.0". Με την προσθήκη αυτού του ποσού, η ρευστότητα από πόρους του ΤΑΑ θα διαμορφωθεί στα 12,8 δισ. ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως η χώρα μας είναι μεταξύ των τριών πρώτων κρατών-μελών της ΕΕ-27 που κατέθεσε το τρίτο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ. Την τριάδα συμπληρώνουν η Ιταλία και η Ισπανία. Την ίδια ώρα, υπάρχουν τέσσερα κράτη που έχουν υποβάλει δύο αιτήματα πληρωμής, έντεκα που έχουν υποβάλει μόνο το πρώτο αίτημα και εννέα κράτη που, ακόμη, δεν έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα πληρωμής.

Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα που επιτεύχθηκαν από τις ελληνικές αρχές - οδηγώντας στην υποβολή του τρίτου αιτήματος πληρωμής- αφορούν, καταρχάς ως προς τις επενδύσεις, σε ανακαινίσεις κατοικιών μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ", στην έναρξη του προγράμματος "Φορτίζω παντού", στη συμβασιοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων και σε κατακυρώσεις διαγωνισμών για δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ταυτόχρονα, ως προς τις μεταρρυθμίσεις, ολοκληρώθηκε η θεσμοθέτηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, το νέο Πόθεν έσχες, το Εθνικό μητρώο διαδικασιών Μίτος, το Εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο Δικαστικός χάρτης, η νομοθεσία για την απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα και για τα βιομηχανικά πάρκα κ.ά.

Σημειώνεται πως οι μεταρρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα υλοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, ενώ αρμόδιος Γενικός Γραμματέας είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης. Η Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), υπό τον Διοικητή της, Νίκο Μαντζούφα, παρακολουθεί την υλοποίηση των επενδύσεων.

Χρονικό υλοποίησης "Ελλάδα 2.0":

27.4.2021: Το "Ελλάδα 2.0" ήταν το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο που κατατέθηκε στην ΕΕ. Στις 17.6.2021 έλαβε τη θετική της αξιολόγηση και στις 13.7.2021 την έγκριση του ECOFIN.

9.8.2021: Εκταμιεύτηκε προχρηματοδότηση, ύψους 3,96 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 13% των χρημάτων που αναλογούν στην Ελλάδα από το ΤΑΑ.

21.12.2021: Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που υπέγραψαν με την Επιτροπή τις απαραίτητες Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις.

29.12.2021: Η Ελλάδα έγινε η τρίτη χώρα (μετά την Ισπανία και τη Γαλλία) που κατέθεσε το πρώτο αίτημα πληρωμής (3,56 δισ. ευρώ), τηρώντας το προβλεπόμενο -στις Επιχειρησιακές Ρυθμίσεις- χρονοδιάγραμμα.

28.2.2022: Η ΕΕ δημοσίευσε τη θετική, προκαταρκτική αξιολόγησή της, επί του πρώτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας.

8.4.2022: Έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, στο πλαίσιο του "Ελλάδα 2.0".

30.9.2022: Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν το δεύτερο αίτημα πληρωμής (3,56 δισ. ευρώ) από το ΤΑΑ.Η Ελλάδα ήταν μια από τις πέντε πρώτες χώρες που υπέβαλαν αίτημα εκταμίευσης της δεύτερης πληρωμής από το ΤΑΑ. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη που κατέθεσε αίτημα για την τρίτη πληρωμή (πρόγραμμα δανείων).

25.11.2022: Η ΕΕ εξέδωσε θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για το αίτημα της 30ης.9.2022.

9.1.2023: Η αρμόδια Επιτροπή για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ ενέκρινε την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ για την εκταμίευση 3,56 δισ. ευρώ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική και το Ταμείο Ανάκαμψης,Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: "Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συμπεριλαμβανόμαστε στα τρία πρώτα κράτη - μέλη της ΕΕ-27 που υπέβαλαν το τρίτο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αξιοποιούμε, με συνέπεια και απόλυτη σοβαρότητα, τις δυνατότητες που προσφέρει αυτό το πολύτιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας".

