Κόσμος

Ναυάγιο στην Κίνα: Δεκάδες ναυτικοί αγνοούνται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινεζικό αλιευτικό σκάφος αναποδογύρισε στον Ινδικό Ωκεανό και τα 39 μέλη του πληρώματός του αγνοούνται.

Κινεζικό αλιευτικό σκάφος αναποδογύρισε στον Ινδικό Ωκεανό και τα 39 μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, μετέδωσε σήμερα μέσο ενημέρωσης του ασιατικού κράτους.

«Μέχρι τώρα, δεν έχει βρεθεί κανένας από τους αγνοούμενους», τόνισε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, προσθέτοντας πως ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν και να διασωθούν.

Το πλήρωμα του σκάφους Lupeng Yuanyu 028 αποτελείται από 17 υπηκόους Κίνας, 17 υπηκόους Ινδονησίας και 5 υπηκόους Φιλιππίνων, διευκρίνισε το CCTV.

Το σκάφος, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία Penglai Jinglu Fishery Co, αναποδογύρισε στις 03:00 της Τρίτης [τοπική ώρα· στις 22:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σκάφη από την Αυστραλία και άλλες χώρες μετέβαιναν στο σημείο του ναυαγίου· η Κίνα ανέπτυξε δυο πλοία για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση έρευνας, συνέχισε το δίκτυο.

Η κινεζική κυβέρνηση επικοινώνησε κατεπειγόντως με τις πρεσβείες και με τα προξενεία της στην Αυστραλία, στη Σρι Λάνκα, στις Μαλδίβες, στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να ενημερώσει σχετικά με το συμβάν και να ζητήσει συνδρομή ώστε να διεξαχθεί συντονισμένη επιχείρηση, κατά το CCTV.

Η Κίνα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο σκαφών ανοικτής θαλάσσης ικανών να αλιεύουν σε μεγάλα βάθη στον κόσμο, με τον αριθμό τους να εκτιμάται το 2022 πως έφθανε τα 564.000, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Όμως, λόγω της ανάλωσης των αλιευμάτων, τα κινεζικά σκάφη αναγκάζονται να πλέουν ολοένα πιο μακριά, με αποτέλεσμα διάφορες νομικές διενέξεις, ενώ αρκετά έχουν εμπλακεί σε ναυτικά δυστυχήματα. Δυο μέλη του πληρώματος κινεζικού αλιευτικού, υπήκοοι Κίνας, έχασαν τη ζωή τους τον Απρίλιο όταν το σκάφος τους ναυάγησε στα ανοικτά των Φιλιππίνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 181 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη