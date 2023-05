Οικονομία

Το Δημόσιο βγαίνει στις αγορές με επανέκδοση ομολόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κλίμα είναι θετικό, γεγονός που αποτυπώνεται στον περιορισμό του περιθωρίου στο 1,65%, στα χαμηλότερα επίπεδα δηλαδή των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Το Δημόσιο βγαίνει σήμερα στις αγορές, λίγες ημέρες πριν από τις Εθνικές Εκλογές, προκειμένου να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με την επανέκδοση του δεκαετούς και του δεκαπενταετούς ομολόγου. Το κλίμα είναι θετικό, γεγονός που αποτυπώνεται στον περιορισμό του περιθωρίου στο 1,65%, στα χαμηλότερα επίπεδα δηλαδή των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Χθες Τρίτη, μία ημέρα πριν από τις δημοπρασίες που θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, διατηρήθηκε κάτω από το 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου και το περιθώριο έναντι των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου.

Οι δύο δημοπρασίες εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα εγκαινίασε ο ΟΔΔΗΧ στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς.

Από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου το Δημόσιο προσδοκά να συγκεντρώσει έσοδα 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω της δημοπρασίας των δεκαπενταετών ομολόγων (ωρίμανσης 2037) ποσό της τάξης των 150 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης είναι η 24η Μαΐου 2023. Στις δημοπρασίες θα συμμετάσχουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές με υποβολή μέσω της ΗΔΑΤ αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών. Σκοπός της επανέκδοσης, όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ο ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Με τις δημοπρασίες το συνολικό ποσό που θα έχει αντλήσει το Δημόσιο από τις αρχές του έτους αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 7 δισ. ευρώ καλύπτοντας το φετινό ετήσιο στόχο.

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων χθες και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος καταγράφηκαν συναλλαγές 34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16 εκ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,98 % έναντι 2,33% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,65% από 1,74% που ήταν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Γιος Φρέντι Μπελέρη στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου είναι ψυχολογικό ράκος

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)