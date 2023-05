Κοινωνία

Νίκαια: Ανήλικοι με μαχαίρι λήστεψαν 14χρονους

Τον τρόμο έζησαν δύο 14χρονοι, απέναντι στους ανήλικους ληστές με μαχαίρι.

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε βάρος δύο 14χρονων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Νίκαιας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τρεις ανήλικοι δράστες πλησίασαν ξαφνικά τους 14χρονους και αφού τους ακινητοποίησαν τους αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας-Ρέντη.

