Εκλογές – Πιερρακάκης: Στις 9 το βράδυ θα ξέρουμε το 80% των αποτελεσμάτων

Τι απάντησε στο αίτημα του Βελόπουλου, να ελεγχθεί το λογισμικό που επεξεργάζεται το αποτέλεσμα των εκλογών.

Στις 9 το βράδυ της Κυριακής θα είναι έτοιμο το 80% των αποτελεσμάτων, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε ότι η πρώτη εικόνα για τους σταυρούς των υποψηφίων θα είναι δυνατή πριν τις 12 τα μεσάνυχτα.

Ερωτηθείς ο κ. Πιερρακάκης για την δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος ανέφερε ότι έχει καταθέσει αίτηση στη διακομματική επιτροπή προκειμένου να ελεγχθεί το λογισμικό που επεξεργάζεται το αποτέλεσμα των εκλογών, ανέφερε ότι θα υπάρχουν «τάμπλετ σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Επίσης ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα κρατάει κι αυτός τάμπλετ, ενώ όποιος θέλει θα μπορεί να είναι παρών και να παρακολουθεί τη διαδικασία».

«Το κάθε εκλογικό κέντρο θα βγάζει τις ψήφους, αλλά το άθροισμα που παλιά καταγραφόταν με το χέρι, τώρα θα γίνεται με αυτόματη ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών στην υπηρεσιακή υπουργό για να βγει το αποτέλεσμα πολύ νωρίτερα» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Πιερρακάκης.

