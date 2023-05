Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Charlie Hebdo: το εξώφυλλο για τον Ερντογάν και οι αντιδράσεις

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την Άγκυρα για το καυστικό εξώφυλλο του Γαλλικού περιοδικού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγες ώρες μετά τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, που ανέδειξαν νικητή του πρώτου γύρου τον Τούρκο Πρόεδρο με ποσοστό 49,6% στον πρώτο γύρο των εκλογών στις 14 Μαΐου, το Γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, φιλοξένησε στο εξώφυλλό του μία καρικατούρα του τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, και έφερε αντιδράσεις.

Στο εξώφυλλο του Charlie Hebdo, εμφανίζεται γυμνός ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε μορφή καρικατούρας να παθαίνει ηλεκτροπληξία στο μπάνιο και δίπλα του υπάρχει η φράση «Ερντογάν, μόνο η μοίρα μας μπορεί να μας σώσει από αυτόν».

Erdogan, seule la fatalite nous en debarrassera !



Retrouvez :



?? Les Soudanais, condamnes a vivre l'enfer sans temoins

?? Ultradroite : comment tenir les fachos en laisse ?

?? Qu'etes vous pret a sacrifier pour sauver la planete ?



En vente mercredi ! pic.twitter.com/oG6Gcmh6zT — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 16, 2023

Αντιδράσεις από την Άγκυρα

Ο Διευθυντής Επικοινωνιών Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε πως: " Ό,τι και να κάνετε, δεν μπορείτε να εκφοβίσετε τον Ταγίπ Ερντογάν."

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε πως "είναι προϊόν της φασιστικής τους νοοτροπίας."

Έντονη αντίδραση ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που ανέφερε μεταξεί άλλων ότι «το διαβόητο περιοδικό συνεχίζει να προσβάλει το τουρκικό έθνος».

«Το Charlie Hebdo, το διαβόητο Charlie Hebdo, συνεχίζει να προσβάλλει το τουρκικό έθνος. Ας μην ξεχνάμε! Αυτοί που εξυμνούν το κακό, πάντα πνίγονται στο δικό τους μίσος και στην κακία τους. Αυτό που είναι πραγματικά υποδειγματικό είναι ότι αυτοί που δεν μπορούν να ξεπεράσουν την ελεύθερη βούληση του Τουρκικού Έθνους με διάφορα παιχνίδια βασίζονται απεγνωσμένα στη μοίρα.», ανέφερε χαρακτηριστικά σε tweet του.

Insanl?ktan nasibini almam?s rezil Charlie Hebdo Turk Milleti’ne hakaret etmeye devam ediyor.



Unutmayal?m! Kotuluge methiye duzenler, her zaman kendi nefret ve fesatl?klar?nda bogulurlar.



As?l ibretlik olan, Turk Milleti’nin ozgur iradesini cesitli oyunlarla alt edemeyenlerin… — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) May 17, 2023

Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος τους τουρκικής προεδρίας, χαρακτήρισε το περιοδικό «κουρέλι» και τόνισε ότι «στις 28 Μαϊου, το έθνος μας θα σας δώσει την καλύτερη απάντηση». «Αφού το κουρέλι του Charlie Hebdo έχει τρελαθεί τόσο πολύ αυτό σημαίνει πως είμαστε στο σωστό δρόμο. Το κακό μερικές φορές είναι έτσι. Οδηγεί το καλό. Μην ανησυχείς CH. Το έθνος μας στις 28 Μαϊου, θα σας δώσει την καλύτερη απάντηση, με πιο δυνατή φωνή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Charlie Hebdo pacavras? bu kadar c?ld?rd?g?na gore … dogru yolday?z.



Kotuluk bazen boyledir. Iyilere yol gosterir.



Merak etme CH.



Milletimiz sana da en guzel cevab? hem de daha gur bir sesle 28 May?s gunu verecek.



???????????? — Ibrahim Kal?n (@ikalin1) May 17, 2023

