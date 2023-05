Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Ρισβάς

Θλίψη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού η είδηση θανάτου του Νίκου Ρισβά.

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ρισβάς, πρώην πρόεδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και νομικός.

Ο ΑΟ Παναθηναϊκός εξέδωσε έτσι συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Ρισβά, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη τη σεζόν 2009-2010 και πρόεδρός του τη σεζόν 2010-2011 και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 20 Μαϊου.

Η ανακοίνωση του ΑΟ Παναθηναϊκός

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια για τον χαμό του άλλοτε προέδρου του Συλλόγου Νίκου Ρισβά.

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού Α.Ο. καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος του «τριφυλλιού» Νίκος Ρισβάς που άφησε τη δική του σφραγίδα στον Σύλλογο σε δύσκολη εποχή.

Ο Νίκος Ρισβάς ανέλαβε τα ηνία του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού την σεζόν 2010-2011 ενώ την προηγούμενη σεζόν επί προεδρίας Μιχάλη Κίτσιου κατείχε το πόστο του Αντιπροέδρου.

Ήταν σημαντικός νομικός των Αθηνών και πάντοτε ήταν δίπλα στον αγαπημένο του Σύλλογο. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του όταν αποχώρησε διοικητικά από το «τριφύλλι» και ανέφερε:

«Δεν είμαι καρεκλοκένταυρος και αυτό το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Παραιτήθηκα για λόγους ευθιξίας και όχι για τις επικρίσεις στο πρόσωπό μου. Από τις εκλογές να έρθουν νέοι άνθρωποι στον Σύλλογο. Παραμένω φίλος, φίλαθλος και οπαδός του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ της καρδιάς μου, του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ των παιδιών μου, της ζωής μου ολόκληρης».

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει το Σάββατο 20 Μαϊου στο νεκροταφείο του Παπάγου στις 13:30».

