Amber alert για 4χρονο που εξαφανίστηκε

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση του 4χρονου. Πότε και από που χάθηκαν τα ίχνη του. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 4χρονου παιδιού από το σπίτι του στην Αθήνα.



«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, καθώς, όπως αναφέρει συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 15/12/2022, και μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην Αθήνα, ο Τουλμπουρέ (επ.) Ευγένιος (ον.), 4 ετών, με καταγωγή από την Μολδαβία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου Τουλμπουρέ (επ.) Ευγένιου (ον.) και σήμερα 17/05/2023 προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Οι έρευνες της αστυνομίας προχωρούν, ωστόσο πρέπει οι άνθρωποι που γνωρίζουν που βρίσκεται το ανήλικο παιδί, να ενημερώσουν άμεσα τις Αστυνομικές Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς είναι υπόλογοι στην δικαιοσύνη.





Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

