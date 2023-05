Τεχνολογία - Επιστήμη

TikTok - Μοντάνα: απαγόρευση της εφαρμογής στην Πολιτεία των ΗΠΑ

Η Μοντάνα είναι η πρώτη Πολιτεία των ΗΠΑ που απαγορεύει την εφαρμογή TikTok. Τι δήλωσε ο Κυβερνήτης για τον νόμο που υπέγραψε. Τι απαντά η ιδιοκτησία της πλατφόρμας.

Ο κυβερνήτης της Μοντάνας επικύρωσε νόμο που απαγορεύει την πλατφόρμα TikTok σε αυτή την αμερικανική πολιτεία, γεγονός που σηματοδοτεί την απαρχή νομικής μάχης που μάλλον θα φθάσει μέχρι την Ουάσιγκτον, καθώς το ομοσπονδιακό Κογκρέσο εξετάζει σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της δημοφιλούς εφαρμογής σε όλη την επικράτεια.

«Για να προστατεύσω τα προσωπικά και ιδιωτικά δεδομένα των χρηστών από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, απαγόρευσα το TikTok στη Μοντάνα», ανέφερε μέσω Twitter ο Γκρεγκ Τζιανφόρτε, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της βορειοδυτικής πολιτείας με ένα εκατομμύριο και κάτι κατοίκους.

Το TikTok ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance και πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί ερίζουν πως η πλατφόρμα σύντομων βίντεο που χρησιμοποιούν 150 εκατομμύρια Αμερικανοί επιτρέπει στο Πεκίνο να κατασκοπεύει και να χειραγωγεί τους χρήστες. Κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Το πολιτειακό Κογκρέσο στη Μοντάνα υιοθέτησε στα μέσα Απριλίου νόμο που διατάσσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα (της Apple και της Google) να πάψουν να διαθέτουν την εφαρμογή TikTok από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν πρόστιμα 10.000 δολαρίων την ημέρα αν παραβιάσουν τον νόμο, πάντως το κείμενο δεν προβλέπει κάτι για τους χρήστες.

Ο νόμος «παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών της Μοντάνας» όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, ήταν η αντίδραση μιας εκπροσώπου της πλατφόρμας TikTok χθες. Η εκπρόσωπος παρέπεμψε στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

«Η συνταγματικότητα αυτού του κειμένου θα κριθεί στα δικαστήρια. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπέρ των χρηστών και των δημιουργών του TikTok στη Μοντάνα», πρόσθεσε πριν από την ψηφοφορία.

Πέρα από τα ζητήματα των προσωπικών δεδομένων και της παραπληροφόρησης, Αμερικανοί πολιτικοί προσάπτουν επίσης βλαπτικές επιπτώσεις της εφαρμογής στην υγεία των νεότερων (εξάρτηση, κατάθλιψη). Ορισμένοι Δημοκρατικοί πολιτικοί ωστόσο αντιτείνουν πως και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο για τα ζητήματα αυτά.

Η ισχυρή οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων ACLU κατηγόρησε τις Αρχές της πολιτείας για λογοκρισία.

«Με αυτή την απαγόρευση, ο κυβερνήτης Τζιανφόρτε και το κοινοβούλιο της Μοντάνας καταπατούν την ελευθερία της έκφρασης εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της πολιτείας που χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή για να εκφραστούν, για να βρίσκουν πληροφορίες και να προωθούν τις μικρές επιχειρήσεις τους, εν ονόματι του αντικινεζικού αισθήματος», σχολίασε χθες ο Κίγκαν Μεντράνο, στέλεχος της τοπικής οργάνωσης της ACLU στη Μοντάνα.

Ο νόμος θα ακυρωνόταν αν η ByteDance εξαγοραζόταν από αμερικανική εταιρεία (ή εταιρεία χώρας που δεν θεωρείται εχθρός των ΗΠΑ).

Ο Λευκός Οίκος έχει απαιτήσει η ByteDance να βρει αυτού του τύπου τη λύση για να της επιτραπεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στη χώρα. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν συζητά με το Κογκρέσο διάφορα σχέδια νόμου για να απαγορευτεί η εφαρμογή TikTok, καθώς τα εκτελεστικά διατάγματα που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ προς τον σκοπό αυτό δεν είχαν αποτέλεσμα.

