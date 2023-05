Πολιτισμός

Δημοπρασία: Βίβλος “έπιασε” τιμή - ρεκόρ (εικόνες)

Η παλαιότερη Βίβλος, ηλικίας άνω των 1000 ετών, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Μια εβραϊκή Βίβλος χιλιετίας, η παλαιότερη γνωστή και σχεδόν πλήρης Βίβλος, αγοράστηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι του ποσού ρεκόρ των 38,1 εκατομμυρίων δολαρίων και θα προσφερθεί στο Μουσείο Εβραϊκού Λαού στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει ένα ρεκόρ για ένα χειρόγραφο βιβλίο.

Το βιβλίο που είναι γνωστό ως "Codex Sassoon", και πήρε το όνομά του από τον πασίγνωστο ιδιοκτήτη του, τον Ντέιβιντ Σόλομον Σασούν (πέθανε το 1942), αγοράστηκε από τον πρώην πρεσβευτή και Αμερικανό φιλάνθρωπο Άλφρεντ Μόουζες και την οικογένειά του, "προς όφελος των Αμερικανών Φίλων του ANU- Μουσείου Εβραϊκού Λαού και δωρήθηκε" σε αυτό, αναφέρει στο δελτίο Τύπου ο οίκος Sotheby's, που πραγματοποίησε την πώληση.

Η Βίβλος, η οποία φέρεται να χρονολογείται από τον 10ο αιώνα μ.Χ. ή ακόμα και από τα τέλη του 9ου αιώνα, είχε εκτεθεί πριν από την πώληση σε αυτό το μουσείο που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τον Σόθμπις, "το σφυρί έπεσε έπειτα από μια μάχη τεσσάρων λεπτών μεταξύ δύο αποφασιστικών αγοραστών".

Αυτός ο κώδικας της Sassoon, σε εμφανώς εξαιρετική κατάσταση και από τον οποίο λείπουν μόνο λίγες σελίδες, ενώνει 24 βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου τα οποία προέρχονται από τους περίφημους κυλίνδρους των Χειρογράφων της Νεκράς Θάλασσας που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ.

"Αυτή η Βίβλος γράφτηκε γύρω στο έτος 900, στο Ισραήλ ή τη Συρία", είχε εξηγήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρον Μιντς, ειδική στα κείμενα του Ιουδαϊσμού στον οίκο Sotheby's.

Μια απόδειξη πώλησης δείχνει ότι η Βίβλος πουλήθηκε το έτος 1000 και φυλάχτηκε στη συναγωγή της Μακισίν στη βορειοανατολική Συρία έως το έτος 1400 περίπου.

"Το χειρόγραφο εξαφανίζεται στη συνέχεια για περίπου 500 χρόνια και επανεμφανίζεται το 1929 όταν διατέθηκε προς πώληση στον Ντέιβιντ Σόλομον Σασούν, έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες εβραϊκών χειρογράφων", σύμφωνα με την Σάρον Μιντς.

