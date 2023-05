Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κόρινθο: Συνεχίζονται οι δονήσεις

Αισθητές σε πολλές περιοχές έγιναν οι νέες δονήσεις. Αναστάτωση προκαλεί η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται απο το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή.

Νέα διπλή σεισμική δόνηση 'εγινε αισθητή λίγο μετά τις 08:40 το πρωί της Πέμπτης (18/05) την Κόρινθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο πρώτος σεισμός ήταν έντασης 2,3 Ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίστηκε σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ανατολικά του Ξυλοκάστρου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την μέτρηση από τους σεισμολόγους, ο δεύτερος σεισμός που ακολούθησε 94 δευτερόλεπτα αργότερα, ήταν μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 6 χιλομέτρων ανατολικά από το κέντρο του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα.

Πολλαπλές ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώνονται από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης (17/5) κοντά στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στον Κορινθιακό Κόλπο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο πρώτος σεισμός, με μέγεθος 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:42 και το επίκεντρο του καταγράφηκε σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά του Ξυλοκάστρου, ενώ το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 12 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε μια σειρά απο σεισμούς, μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, με παρεμφερές επίκεντρο και ανάλογα μεγέθη, με τον μεγαλύτερο να ειναι 2,8 Ρίχτερ.

