Νίκος Μπογιονικολός: Ποιος είναι ο Έλληνας που συνελήφθη για παράνομο εξοπλισμό της Ρωσίας

Αν και συνεργάτης του ΝΑΤΟ, εξόπλιζε στρατιωτικά τη Ρωσία, Η σύλληψη του έγινε στο Παρίσι κι αναμένεται η έκδοση του στις ΗΠΑ.

Στρατιωτικό εξοπλισμό στη Ρωσία κατηγορείται ότι εξήγε Έλληνας επιχειρηματίας, που συνελήφθη στις 9 Μαΐου στο Παρίσι δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν οι ΗΠΑ. Πρόκειται για τον Νικόλαο Μπογονικολό, πρόεδρο ομίλου εταιρειών με έδρα την Ελλάδα και την Ολλανδία. Τη σύλληψή του ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Ενώ λειτουργούσε ως συνεργάτης του ΝΑΤΟ, ο κατηγορούμενος και η εταιρεία του βοηθούσαν τη Ρωσία να αναπτύξει νέας γενιάς οπλισμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Μπρέον Πις. «Οι κατηγορίες αποδεικνύουν τη σταθερή προσπάθειά μας ώστε ευαίσθητα προϊόντα τεχνολογίας να μην πέσουν στα χέρια αντιπάλων μας, όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν», σημείωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Μπογονικολός έχει ταυτόχρονα επαφές με στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είχε κάνει δωρεά ενός υποβρύχιου μηχανήματος στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ φέρεται να προμήθευε την ΕΛ.ΑΣ. με αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Από την ημέρα της σύλληψής του στο Παρίσι, ο Νικόλαος Μπογονικολός παραμένει κρατούμενος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νομικής φύσης διαδικασίες για την έκδοσή του στις ΗΠΑ δυνάμει του σχετικού εντάλματος. H έρευνα εις βάρος του ξεκίνησε το 2018 από το αμερικανικό FBI, όπως προκύπτει από κατάθεση αξιωματούχου της υπηρεσίας.

Το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, με τη δράση του να περιγράφεται λεπτομερώς σε 21 σελίδες. Εν συντομία, ο Έλληνας επιχειρηματίας φέρεται να συναλλασσόταν με δύο εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Ρωσία. Αγόραζε ακόμη και από εταιρείες στις ΗΠΑ υλικά και προϊόντα τεχνολογίας με διττή, πολιτική και στρατιωτική, χρήση, τα οποία στη συνέχεια εξήγε στη Ρωσία.

Οι ρωσικές εταιρείες που αναφέρονται στο ένταλμα και δραστηριοποιούνταν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας είναι οι Serniya Engineering και Sertal. Τον Μάρτιο του 2022, μόλις μερικές εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και οι δύο εταιρείες καταχωρίστηκαν στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο Μπογονικολός, που τον Ιούνιο του 2021 διεκδικούσε τη συμμετοχή της εταιρείας του σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, κατηγορείται ότι λαθρεμπορευόταν διττά υλικά τεχνολογίας από τις ΗΠΑ στη Ρωσία για λογαριασμό του δικτύου εταιρειών Serniya. Στα επίσημα δικαστικά έγγραφα παρατίθενται μια σειρά από υποκλαπέντα –στο πλαίσιο της έρευνας– emails, τα οποία αντάλλασσε ο Μπογονικολός με Ρώσους συνομιλητές-συνεταίρους του.

Από το περιεχόμενο των επικοινωνιών μάλιστα αποκαλύπτεται ότι ο Ελληνας συλληφθείς γνώριζε ότι τα αντικείμενα που εμπορευόταν υπόκειντο σε περιορισμούς εξαγωγών από τις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, οι αμερικανικές αρχές παραθέτουν email, στο οποίο στέλεχος της Serniya του ζητάει να παρευρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση στη Μόσχα μόνος του, με δεδομένο ότι «η ατζέντα της συζήτησης θα είναι πολύ ευαίσθητη». Σε άλλο email Ρώσος συνομιλητής του Μπογονικολού τού υποδεικνύει να επικοινωνεί με συγκεκριμένο στέλεχος της εταιρείας στη Μόσχα για λόγους ασφαλείας, με τον ίδιο να δείχνει κατανόηση απαντώντας ότι αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για «ευαίσθητα αντικείμενα».

Ανάμεσα στα υλικά που ο Μπογονικολός κατηγορείται ότι εξήγε λαθραία στη Ρωσία είναι στρατιωτικές κεραίες. Το 2018 και το 2020 κατηγορείται ότι προμηθεύτηκε από εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα των ΗΠΑ στρατιωτικές κεραίες (tactical military antennas) για λογαριασμό του ομίλου Serniya. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ ήλεγξαν τα έγγραφα της αγοραπωλησίας και διαπίστωσαν ότι σε αυτά αναφέρεται ψευδώς ως τελικός παραλήπτης των επίμαχων φορτίων εταιρεία συμφερόντων του Μπογονικολού με έδρα την Ολλανδία αντί της Serniya.

Στα επίσημα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι ο Έλληνας συλληφθείς ανέλαβε το 2021 να προμηθευτεί από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και να εξαγάγει στη Ρωσία συστήματα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών. Την προμήθεια είχε ζητήσει μεγάλος εκπαιδευτικός-ερευνητικός οργανισμός της Ρωσίας. Στο ένταλμα γίνεται επιπλέον αναφορά στη συμμετοχή του Μπογονικολού και σε πρόγραμμα με την επωνυμία «Project 1851» που υλοποιούσε πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην έρευνα περί των πυρηνικών.

Για τις ανάγκες του προγράμματος ο Έλληνας συλληφθείς ανέλαβε να προμηθευτεί αναμεταδότες από εταιρείες στη Γαλλία και τη Βόρεια Καρολίνα. Έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικές επικοινωνίες του, στις οποίες υποδεικνύει στους υπαλλήλους του να εμφανίζουν την εταιρεία του ως τελικό παραλήπτη των υλικών, με δεδομένο ότι η εμπορία τους υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Ως έδρα της εταιρείας του Νικόλαου Μπογονικολού αναφέρεται η λεωφόρος Αμφιθέας, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Πηγη: kathimerini.gr

