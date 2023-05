Αθλητικά

Euroleague – Ολυμπιακός: Ο Βέζενκοφ αναδείχτηκε MVP της σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώτος σκόρερ της σεζόν, όπως αναμενόταν κέρδισε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο MVP της σεζόν στη Euroleague. Ο πρώτος σκόρερ της σεζόν, όπως αναμενόταν κέρδισε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της διοργάνωσης για την αγωνιστική περίοδο 2022-23, κατόπιν της ψηφοφορίας του κοινού, των δημοσιογράφων, των προπονητών και των αρχηγών των 18 ομάδων της διοργάνωσης. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του έως σήμερα υπήρξε ο ηγέτης των Πειραιωτών με διψήφια νούμερα σε πόντους και συνεισφορά σε όλους τους τομείς.

O Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο από τον νέο πρόεδρο της Euroleague Ντέγιαν Μποντιρόγκα, στο Κάουνας. Δίπλα του, ήταν και η οικογένειά του: ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του. «Η οικογένειά μου είναι τα πάντα. Μου έδωσαν καλούς τρόπους και έδαφος να παίζω μπάσκετ. Πρώτα απ όλα να είμαι καλός άνθρωπος. Ο μπαμπάς μου ήταν μπασκετμπολίστας και ήθελα ν’ ακολουθήσω το παράδειγμά του. Η μαμά μου είναι η σταθερότητά μου. Το role model ήταν πάντα η αδελφή μου. Όλοι οι συγγενείς μου, αλλά αυτοί οι τρεις άνθρωποι είναι τα πάντα για εμένα».

Ο 27χρονος ψηλός κατέλαβε φέτος πέντε φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της αγωνιστικής (2η, 4η, 8η, 10η και 24η αγωνιστική) στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ βγήκε και δύο φορές MVP του μήνα (Νοέμβριο και Φεβρουάριο).

Ο Βεζένκοφ είχε μέσο όρο την τρέχουσα σεζόν 17,2 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα σε 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ, συγκεντρώνοντας μάλιστα και τους περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (21.2 PIR).

Πέρυσι MVP της σεζόν στη Euroleague είχε αναδειχτεί ο Νίκολα Μίροτιτς ως παίκτης της Μπαρτσελόνα.

A well deserved award that received surrounded by his family??



That’s how Sasha Vezenkov found out he’s the season MVP??#F4GLORY pic.twitter.com/Y7BF66tHNa — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 18, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοπρασία: Βίβλος “έπιασε” τιμή - ρεκόρ (εικόνες)

Πάτρα: Ιγκουάνα αναστάτωσε ολόκληρη γειτονιά (εικόνες)

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους