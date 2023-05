Κοινωνία

Εξαφάνιση 4χρονου: Που εντοπίστηκε το παιδί

Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του 4χρονου αγοριού που αγνοούνταν τους τελευταίους έξι μήνες.



Αίσιο τέλος δόθηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 4χρονου αγοριού, που αγνοούνταν τους τελευταίους 6 μήνες, καθώς εντοπίστηκε σήμερα φιλοξενούμενος σε δημόσιο χώρο κοινωνικής προστασίας για παιδιά στην Αθήνα.

Η είδηση εξαφάνισης του ανήλικου έγινε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", το οποίο με σημερινή ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι ο 4χρονος βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Αναλυτικά, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Για ακόμα μια φορά ξετυλίχθηκε μια σοβαρή υπόθεση που αφορούσε ένα 4χρονο παιδί. Η περιπέτεια του Τουλμπουρέ (επ.) Ευγένιου (ον.), 4 ετών έληξε σήμερα 18/05/2023, καθώς ο ανήλικος βρέθηκε να φιλοξενείται σε δημόσιο χώρο κοινωνικής προστασίας για παιδιά στην Αθήνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2022, άνδρας, πιθανόν ρουμανικής καταγωγής παρέδωσε το παιδί στις Αστυνομικές Αρχές. Ακολούθως, κατόπιν εισαγγελικής εντολής το παιδί μεταφέρθηκε σε εφημερεύον Παιδιατρικό Νοσοκομείο, όπου πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα οι Αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούσαν έρευνα για την αναζήτηση της οικογένειάς του. Μετά από ένα χρονικό διάστημα παραμονής του παιδιού στο Νοσοκομείο και καθώς συνεχιζόταν η έρευνα για την εύρεση της οικογένειάς του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε δημόσιο χώρο κοινωνικής προστασίας παιδιών.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός μας, έχει την δυνατότητα να συνδράμει και στην περίπτωση όπου ένα παιδί έχει βρεθεί και αναζητείται η οικογένειά του. Συγκεκριμένα, μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων του παιδιού μπορεί να εντοπιστεί πιο σύντομα η οικογένειά του.

Μεγάλη υπήρξε η συνεισφορά της ενεργοποίησης του μηχανισμού «Amber Αlert», που είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα Έγκαιρης και Έγκυρης Ειδοποίησης των Πολιτών σε Περιστατικά Εξαφάνισης/Απαγωγής Ανηλίκων. Μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων ταυ παιδιού, άτομα του προσωπικού του χώρου κοινωνικής φροντίδας, τον αναγνώρισαν και άμεσα ενημέρωσαν τις Αστυνομικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 που λειτουργεί ο Οργανισμός μας".

