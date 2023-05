Πολιτική

Εκλογές - Αποτελέσματα: Τι ώρα θα βγει η πρώτη ασφαλής εκτίμηση

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα γίνει γνωστή η πρώτη ασφαλής εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος το βράδυ της Κυριακής.



Σύμφωνα με ενημέρωση από την Singular Logic, μιάμιση ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπη, δηλαδή μέχρι τις 20:30, θα υπάρχει εικόνα για πάνω από το 10% της επικράτειας, που θεωρείται το όριο για το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα.

Η εταιρεία, η οποία θα μεταδίδει και σε αυτές τις εκλογές τα αποτελέσματα, εκτιμά ότι το διάστημα από τις 21:00 έως τις 22:00 θα έχει ενσωματωθεί το 80%-90% των εκλογικών αποτελεσμάτων πανελλαδικά.

Η συντόμευση των χρόνων μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα επιτευχθεί χάρη στον εκσυγχρονισμό του συστήματος καταχώρησης των δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος μετάδοσης μέσω τάμπλετ που θα διαθέτουν πλέον όλοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Το σύστημα έχει δοκιμαστεί και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά σε μικρότερο αριθμό εκλογικών τμημάτων. Όταν θα ολοκληρώνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων σε κάθε εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τους συνδυασμούς θα γνωστοποιείται απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών και στη Singular Logic. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταγραφή των σταυρών προτίμησης και το αποτέλεσμα θα μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα πρώτα αποτελέσματα της σταυροδοσίας θα ανακοινωθούν γύρω στις 22:00-23:00 και τα τελικά αναμένονται τα ξημερώματα.

Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο κλασικός τρόπος μετάδοσης με τηλεγραφήματα μέσω δήμου και περιφέρειας, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις εκλογές του 1981, μέθοδος η οποία καθυστερεί την δημοσιοποίηση του αποτελέσματος από τα εκλογικά τμήματα κατά 2,5-3 ώρες.

