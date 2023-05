Life

Πέθανε ο Στηβ Κακέτσης

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Στηβ Κακέτση.

Έφυγε από τη ζωή ο Στηβ Κακέτσης, σε ηλικία 73 ετών.

Ο επιχειρηματίας το τελευταίο διάστημα είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και σε συνδυασμό με προβλήματα υγείας η κατάστασή του επιβαρύνθηκε.

Ο επιχειρηματίας είχε συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες πίστες παλαιότερων δεκαετιών όπου μεσουρανούσαν τα μεγάλα αστέρια του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Στηβ Κακέτσης υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό, Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία απέκτησε έναν γιο, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε σχέση και με την τραγουδίστρια, Άντζελα Δημητρίου.

