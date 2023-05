Πολιτική

Εκλογές: Θεοδωρικάκος, Δραγασάκης και Κοντονής για την απομάκρυνση Κατρούγκαλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Γιάννης Δραγασάκης και ο Σταύρος Κοντονής, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον ΑΝΤ1.

Με τον χρόνο για τις εκλογές να μετρά αντίστροφα, καλεσμένοι βρεθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στον Νότιο τομέα της Αθήνας, ο Γιάννης Δραγασάκης, πρώην υπουργός και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο Δυτικό τομέα της Αθήνας και ο Σταύρος Κοντονής, πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Ζάκυνθο.

Οι τρεις υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους λίγες ημέρες πριν τις εκλογές για ζητήματα της επικαιρότητας μεταξύ των οποίων και η απομάκρυνση του Γιώργου Κατρούγκαλου, αλλά και η επόμενη ημέρα των εκλογών, εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΥΠΕΣ για Κατρούγκαλο: Η υποψηφιότητά του παραμένει σε ισχύ

Εξαφάνιση 4χρονου: Που εντοπίστηκε το παιδί

Πάτρα: Ιγκουάνα αναστάτωσε ολόκληρη γειτονιά (εικόνες)