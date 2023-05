Life

“#ΑΝΤ1 FLASHBACK” με την Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα εκπομπή στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, που θα μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.



Από το Σάββατο 27 Μαΐου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00 το «#ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «#ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV το «#ANT1 FLASHBACK» θα τα έχει όλα! Χιούμορ, αναμνήσεις, αστείες και συγκινητικές στιγμές, εκπλήξεις και αποκαλύψεις.

Κάθε εκπομπή θα είναι θεματική και θα αποτελείται από τα πιο αγαπημένα, αξέχαστα, και πολυσυζητημένα πρόσωπα αλλά και στιγμιότυπα του ΑΝΤ1. Οι πρωταγωνιστές, τόσο των σειρών, όσο και των εκπομπών του ΑΝΤ1, θα αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα φώτα και τις κάμερες αλλά και αστείες και αμήχανες στιγμές που έχουν ζήσει, ενώ αγαπημένοι ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές θα σχολιάζουν ρόλους, ατάκες και περιστατικά που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Με άκρως χιουμοριστική διάθεση η Μαρία και ο Νικόλας, μέσα από μοναδικά σκετσάκια, θα «παίρνουν μέρος» σε σειρές που όλοι αγαπήσαμε κάνοντας και αυτοί το δικό τους FLASHBACK στον ΑΝΤ1.

Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

Το «#ΑΝΤ1 FLASHBACK» έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις.

«#ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Έρχεται το Σάββατο 27 Μαΐου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Ειδήσεις σήμερα:

Fitch - ΗΠΑ: Υποβαθμίστηκε η προοπτική αξιόχρεου γιγαντιαίων τραπεζών

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Περού: Βρέθηκαν ναρκωτικά με ναζιστικά σύμβολα και “σφραγίδα” του Χίτλερ (εικόνες)