Μικ Τζάγκερ: Η κόρη του συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικούς

Η Τζέιντ Τζάγκερ συνελήφθη στην Ίμπιζα. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον άνδρα που την συνόδευε. Ο διαπληκτισμός σε εστιατόριο και η σύλληψη.



Η Τζέιντ Τζάγκερ, η κόρη του τραγουδιστή των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ, συνελήφθη στην Ίμπιζα επειδή επιτέθηκε σε αστυνομικούς, ανέφερε σήμερα μια αστυνομική πηγή, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η 51χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διέμενε σε ξενοδοχείο στο δημοφιλές ισπανικό νησί τουλάχιστον από τις 11 Μαΐου, σύμφωνα με τη σελίδα της στο Instagram. Συνελήφθη την Τετάρτη μαζί με έναν άνδρα. Είχε προηγηθεί ένας διαπληκτισμός σε ένα εστιατόριο, στην πρωτεύουσα του νησιού, ανέφερε η εφημερίδα El Pais, επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες.

Ο άνδρας που συνόδευε την Τζέιντ Τζάγκερ έγινε επιθετικός απέναντι στους σερβιτόρους και το ζεύγος εκδιώχθηκε από το εστιατόριο. Καθώς εκείνος συνέχιζε να εκτοξεύει ύβρεις από τον δρόμο, κλήθηκε η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας αντιστάθηκε ενώ η Τζάγκερ τους επιτέθηκε, με γρατζουνιές και γροθιές. Θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή, σύμφωνα πάντα με την ισπανική εφημερίδα.

Η αστυνομία απέφυγε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες που ανέφερε η El Pais στο ρεπορτάζ της.

