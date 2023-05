Πολιτική

Εκλογές - Αποτελέσματα: Πότε θα γίνει η πρώτη εκτίμηση για τον νικητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο επικεφαλής της Singular Logic για τον ρυθμό ενσωμάτωσης δεδομένων από τα εκλογικά τμήματα, την σταυροδοσία στους βουλευτές και την φετινή διαφορά στους δικαστικούς αντιπροσώπους.

«Λέμε ότι μέχρι τις 20:30 θα μπορούμε να κάνουμε μια ασφαλή εκτίμηση για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic, σημειώνοντας ότι η ακριβής ώρα «εξαρτάται από την αναλογική ενσωμάτωση των στοιχείων το πότε θα έχουμε την τελική πρόβλεψη».

Σημείωσε πάντως πως εκτιμά ότι «Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι μέχρι τις 21:00-21:30 θα το ξέρουμε».

«Για τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων θα πρέπει να πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέχρι την 01:00 θα έχει έρθει το μεγαλύτερο κομμάτι των δεδομένων που αφορούν τους σταυρούς», είπε ο κ. Μπακάκος.

Επεσήμανε πάντως ότι «για πρώτη φορά έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να κάνουν δήλωση παρουσίας και εγγραφές για το ταμπλετ με τα οποία θα μεταδώσουν τα αποτελέσματα. Έχουν ήδη εγγραφεί 226 από το σύνολο των 21.500 δικαστικών αντιπροσώπων».





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Προβληματισμός για την Κρήτη, “ανησυχία” για τον Κορινθιακό

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Χαλάνδρι: Καταδίωξη “θρίλερ” τα ξημερώματα