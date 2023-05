Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Κατρούγκαλος είπε όσα πιστεύουν βαθιά στον ΣΥΡΙΖΑ

Τι λέει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ στην εκπνοή της προεκλογικής περιόδου για τα διλλήματα των πολιτών και τις προσδοκίες του. Τι ανέφερε για τις εκλογές στην Τουρκία.

Αισιόδοξος για «καθαρή νίκη» της ΝΔ στις εκλογές της Κυριακής δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέροντας πως"περιμένω καθαρή νίκη της ΝΔ, είπε, προσθέτοντας ότι "εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, δεν ενδώσαμε στην τοξικότητα".

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι "θέλουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό για τη ΝΔ, θέλουμε να κλείσουμε όλα τα πιθανά και απίθανα σενάρια. Είναι η πρώτη φορά που φτάνουμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου και υπάρχει μόνο μια πρόταση διακυβέρνησης. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει το χρόνο των δεύτερων εκλογών, θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα".

Σχετικά με τις δηλώσεις κ. Κατρούγκαλου την Πέμπτη για τις ασφαλιστικές εισφορές είπε πως "οι απόψεις του Γιώργου Κατρούγκαλου περί αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών είναι κυρίαρχες εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τί είχε γίνει στο παρελθόν. Το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας είχε αποκαλύψει τι θα έκανε με το νόμο Κατρούγκαλου, που τσάκισαν τη μεσαία τάξη, τα πιστεύουν βαθιά αυτά, δεν έκανε λάθος. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές οι απόψεις είναι κυρίαρχες στην ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κρυφό τους σχέδιο" δήλωσε χαρακτηριστικά.

"Επιδιώκω τη μείωση των ανισοτήτων με δομική μείωση της ανεργίας. Είχαμε αυξήσεις συντάξεων της τάξης σχεδόν του 8%, είχαμε πρόσθετη βοήθεια με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσους έχουν προσωπική διαφορά, έως ότου σβήσει τα επόμενα χρόνια. Η στήριξη θα επέλθει από την υπεραπόδοση της οικονομίας, χωρίς να τσακίζουμε τη μεσαία τάξη σε φόρους. Πιστεύετε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα δώσει 13η σύνταξη και αναδρομικά; Έφερε το νόμο Κατρούγκαλου, χωρίς να μας έχει πει τίποτα. Θα εξακολουθήσουμε να αυξάνουμε τις συντάξεις και να στηρίζουμε τους συνταξιούχους" τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.



Σχετικά με τον πληθωρισμό και τους έμμεσους φόρους ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως "αν ο σκοπός είναι η μείωση των τιμών, δεν έχει αποτέλεσμα. Δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες, χωρίς αποτέλεσμα. Τα χρήματα αυτά θα μας λείψουν από κάπου. Ο πληθωρισμός θα πέσει, πέφτει ήδη. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος, αλλά πέφτει. Έχουμε δει τα χειρότερα της ακρίβειας. Δομικά θα λυθεί το πρόβλημα"

Ενώ αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών - "Market Pass" και "Καλάθι Νοικοκυριού" - είπε πως "έχουμε προσωρινά μέτρα, όπως το "Market Pass" . Το "Καλάθι του Νοικοκυριού" δημιούργησε διαφάνεια και έβαλε μία τάξη. Η αγορά λειτούργησε.

Ακόμη, για την ενεργειακή κρίση και την αύξηση στην τιμή των καυσίμων είπε πως "για τον ΕΦΚ στα καύσιμα, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ θα κοστίσρι 2 δισ. να μας πει πού θα τα βρει. Εμείς φορολογήσαμε για να στηρίξουμε τους λογαριασμούς στο ρεύμα. Τώρα έχουμε πια επιστρέψει σε μια κανονικότητα στις τιμές ενέργειας. Αν θέλουμε να καταστρέψουμε τη ΔΕΗ ας ξαναγίνει δημόσια. Το κράτος ελέγχει το 34% της ΔΕΗ. Πριν από 18 μήνες είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα, τώρα δεν υπάρχει κάποιο παράπονο".

Ο πρωθυπουργός μίλησε και τα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και την ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας "Ο κ.Τσίπρας πήγε στις Βρυξέλλες το 2015 μετά το δημοψήφισμα- παρωδία και γύρισε πίσω με ένα αχρείαστο μνημόνιο. Και γω πήγα στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύτηκα και έφερα πίσω 31 δις για τη χώρα. Εγώ προσωπικά τα διαπραγματεύτηκα. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των πόρων. Είναι σαχλαμάρες αυτά που λένε για Βρυξέλλες και επαναδιαπραγμάτευση"

Ενώ πρόσθεσε πως "ο Προσωπικός Βοηθός, οι 36.000 διαδραστικοί πίνακες για τα σχολεία, είναι με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο. Όταν λέμε ότι θα δώσουμε ότι θα δώσουμε χρήματα στην υγεία είναι κοστολογημένα. Το δικό μου μεγάλο στοίχημα είναι το νέο εθνικό σύστημα υγείας. Το σύστημα ασχολήθηκε με την πανδημία, έμειναν πίσω άλλα θέματα". "

Σχεδόν μηδενίσαμε τα ράντζα, δεν ιδιωτικοποιείται η υγεία. Η πλήρωση θέσεων που βγαίνουν άγονες είναι μεγάλο πρόβλημα, θα το λύσουμε. Δεν μπορεί ένα νησί ολόκληρο να βρει ένα σπίτι για έναν γιατρό; Θα καλύψουμε τα κενά, η τηλεϊατρική μας δίνει δυνατότητες, δουλεύουμε νέο πλαίσιο αεροδιακομιδών- εκεί θα αγοράσουμε υπηρεσίες. Οι πρώτες αυξήσεις που δώσαμε είναι στο ΕΣΥ. Εχουμε μιλήσει συνολικά για 10.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ μέσα στην τετραετία" τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ επεσήμανε πως" έχουμε κάνει ήδη σημαντική παρέμβαση, δεν είπαμε ότι πρέπει να τον καταργήσουμε, αλλά να τον μειώσουμε. Και οι πολίτες πρέπει να ασφαλίζουν τα ακίνητά τους, δίνουμε περαιτέρω κίνητρο. Δεν είναι στον προγραμματισμό μας νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ, θα εξέταζα όμως παρεμβάσεις σε μικρά χωριά και νησιά, να δώσουμε κίνητρα για να μείνουν οι κάτοικοι. Μην ξεχνάτε την παρέμβασή μας για τον φόρο γονικής παροχής. Ευνοούμε τη μεσαία τάξη. Διώξανε τον κακομοίρη τον Κατρούγκαλο, τον μαρτυριάρη, αλλά κρατάνε τον Παππά και τον Πολάκη, που έκανε την επανεμφάνισή του για να στοχοποιήσει τον Διονύση Σαββόπουλο".

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και την "επίθεση" που δέχθηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος μετά τη δήλωσή του για αυτοδυναμία της ΝΔ. "Ο Μάνος Χατζηδάκης που επίσης είχε στοχοποιηθεί από τον αυριανισμό είχε πει ότι ψηφίζω ΝΔ γιατί είναι το μόνο κόμμα που μου επιτρέπει να το βρίζω. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε με τον Διονύση Σαββόπουλο, είναι ολόκληρη φιλολογία τοξικότητας. Ο Διονύσης Σαββόπουλος είπε απλά την άποψή του και στοχοποιήθηκε με χυδαίο τρόποι" υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Για τα εθνικά ζητήματα και τις δεύτερες επικέιμενες εκλογές στην Τουρκία ανέφερε πως" χρειαζόμαστε τα F-35 και μπορούμε να τα πάρουμε, είναι εισήγηση των γενικών επιτελείων, να έχουμε τα πρώτα το 2028. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ αμφίβολο αν θα συνέχιζε αυτά τα προγράμματα και για τις φρεγάτες.Το 2020 φτάσαμε πολύ κοντά σε θερμό επεισόδιο, ευτυχώς μπορέσαμε και την αποτρέψαμε. Φτάσαμε πολύ κοντά. Αφού υπογράψαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο." και συμπλήρωσε πως "Βεβαίως και θα πάρω τον κ.Ερντογάν να τον συγχαρώ, δεν ήμουν εγώ αυτός που είπε δε μιλώ με τον Μητσοτάκη, αλλά δεν είμαι και αφελής.

'Οσο έτοιμοι είμαστε να τείνουμε χείρα φιλίας, άλλα τόσο αποφασισμένος είμαι ότι θα συνεχίσω την πολιτική της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και της αναβάθμισης του κύρους της Ελλάδας συνολικά, γιατί σήμερα η Ελλάδα μετράει. δεν θα ανησυχούσα για τις απειλές της Αγκυράς, αλλά δεν φτάσαμε τυχαία σ' αυτό το σημείο.

Δημήτρης Οικονόμου Εδώ είμαστε κι όπως βλέπετε κοντά μας είναι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλώς ήρθατε.

Άκης Παυλόπουλος Καλημέρα, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλή σας μέρα.

Άκης Παυλόπουλος: Στο τελείωμα…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο τέλος της προεκλογικής περιόδου.

Δημήτρης Οικονόμου: Στο τελείωμα ακριβώς, στα τελευταία μέτρα που λέμε. Κάνατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη καμπάνια, με πάρα πολλές συνεντεύξεις, με πολλές τοποθετήσεις, με πολλές ομιλίες, με πολύ «μπαλκόνι», όπως λέμε. Δεν ξέρω, θα κερδίσει το «μπαλκόνι»,τι λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλλά, ξέρετε, φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος κάθε προεκλογικής περιόδου όπου αισθάνεσαι ότι τα έχεις δώσει όλα, βραχνιάζει η φωνή, βγαίνει η κούραση μιας παρατεταμένης διαδικασίας, πάρα πολύ δυναμικής, όμως, θα έλεγα, και αναζωογονητικής και ξέρεις ότι κάνεις και την τελευταία ομιλία, σήμερα το βράδυ και μετά κάθεσαι στην άκρη και η ευθύνη περνάει στον κυρίαρχο ελληνικό λαό.

Αυτή είναι η ομορφιά της Δημοκρατίας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να πείσουμε τους πολίτες ότι αξίζουμε να μας εμπιστευτούν και πάλι τη μεγάλη ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Mιλήσαμε σχεδόν αποκλειστικά για το μέλλον της χώρας, για το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής.

Δεν ενδώσαμε στην τοξικότητα, δεν «τσιμπήσαμε» στις απίστευτες επιθέσεις οι οποίες μας έγιναν και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που λες: «τώρα η ευθύνη περνάει στους πολίτες» και αυτή είναι και η ομορφιά της Δημοκρατίας.

Δημήτρης Οικονόμου: Εσείς, κ. Πρόεδρε, έχετε βάλει κάπου τον πήχη, τι περιμένετε την Κυριακή το βράδυ;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Δημήτρης Οικονόμου Καθαρή νίκη της, τι σημαίνει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα σας το προσδιορίσω.

Δημήτρης Οικονόμου: Μπορείτε να το προσδιορίσετε; Τη διαφορά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα σας το προσδιορίσω. Πιστεύω ότι θα το αντιληφθούμε το βράδυ των εκλογών, τι σημαίνει καθαρή νίκη.

Δημήτρης Οικονόμου: Αυτή η νίκη, η καθαρή που λέτε, που ζητάτε, εάν την έχετε την Κυριακή το βράδυ, τι σημαίνει για την επόμενη μέρα; Σημαίνει ότι μπορεί να πάμε σε μια συνεργασία εάν αυτό προκύψει από τους αριθμούς ή θα πάμε με βεβαιότητα σε δεύτερες κάλπες;

Άκης Παυλόπουλος: Αν έχει τελειώσει δηλαδή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας με την κάλπη της απλής αναλογικής. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, εξ αρχής εδώ και πολλά χρόνια είχα επισημάνει τον κίνδυνο της απλής αναλογικής, ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη αστάθεια ή σε εξαιρετικά αδύναμες κυβερνήσεις. Το τελευταίο το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα σε αυτό το περίπλοκο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον είναι μια ασταθή κυβέρνηση. Πιστεύω, όμως, ότι το βράδυ αυτών των εκλογών της 21ης Μαΐου θα γνωρίζουμε και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη τετραετία.

Άκης Παυλόπουλος: Το εύρος της διαφοράς θα παίξει ρόλο; Θέλω να πω, το πόσο μεγάλη θα είναι αν είστε ο νικητής των εκλογών, το πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά θα παίξει ρόλο στην στρατηγική του δεύτερου γύρου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εμείς κοιτάμε τα του οίκου μας. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία. Και το θέλουμε όχι μόνο για να στείλουμε το σαφές μήνυμα την επομένη των εκλογών ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει και πάλι το βάρος της διακυβέρνησης του τόπου, αλλά και για να κλείσουμε «μαθηματικά» όλα τα πιθανά ή απίθανα σενάρια τα οποία μπορεί να υπάρχουν για κυβερνήσεις μειοψηφίας, κυβερνήσεις ανοχής, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού.

Ξέρετε, παρατηρώ εκλογές ουσιαστικά εδώ και 40 χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από το 1981, 13 χρόνων. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να φτάνουμε στο τέλος της προεκλογικής περιόδου και να υπάρχει ουσιαστικά μία πρόταση διακυβέρνησης. Και από την άλλη να υπάρχει το απόλυτο χάος. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι πολίτες, οι αναποφάσιστοι, αυτοί που ακόμα ενδεχομένως να μην έχουν καταλήξει στο τι θα ψηφίσουν, πρέπει να το συνυπολογίσουν.

Δημήτρης Οικονόμου: Κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε το θέμα των εκλογών. Κυκλοφόρησε από χθες μια πληροφορία, φήμη, δεν ξέρω τι, ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν έχουμε δεύτερες εκλογές να γίνουν και λίγο πιο νωρίς. Ή είναι κλειδωμένο το 2 Ιουλίου αν χρειαστεί να γίνουν δεύτερες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το αποφασίσει. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι την ημερομηνία σύγκλησης της νέας Βουλής. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, η Βουλή θα διαλυθεί και θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Άκης Παυλόπουλος: Πάλι στο θέμα των εκλογών, επειδή υπάρχουν αυτοί οι υπαινιγμοί, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί, μιλώ για την παράλληλη πλατφόρμα καταγραφής των αποτελεσμάτων που θα στηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και μιλώ και για την αποστροφή -όχι πολύ πίσω από σήμερα- του κ. Τσίπρα, ότι «δεν αμφιβάλλω ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία». Για τον κ. Φίλη, ο οποίος χθες άφησε υπαινιγμούς. Μιλώ και για τον κ. Βελόπουλο, ο οποίος εδώ, σε αυτό το τραπέζι, μας είπε ότι δεν μας έχουν δείξει το νέο λογισμικό και οφείλουμε να έχουμε τις επιφυλάξεις μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η μεγαλύτερη κατάκτηση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι οι ελεύθερες και δίκαιες και αδιάβλητες εκλογές. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να διανοηθεί σήμερα να αμφισβητήσει την εκλογική διαδικασία. Τώρα, όλα αυτά για τα παράλληλα συστήματα συλλογής αποτελεσμάτων -θυμίζω λίγο και τα παράλληλα νομίσματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει στην ατζέντα της προεκλογικής συζήτησης- τα ακούω χωρίς να τους δίνω ιδιαίτερη σημασία. Επτά η ώρα θα έχουμε exit polls, εννιά η ώρα θα έχουμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μία πολύ καλή εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος. Άρα, όλα αυτά είναι στη σφαίρα της ανούσιας συζήτησης και δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορεί την επόμενη μέρα να διανοηθεί να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δημήτρης Οικονόμου: Να αναφερθούμε λίγο, να πιάσουμε λίγο την άμεση επικαιρότητα. Είχαμε το θέμα Κατρούγκαλου που έσκασε πραγματικά σαν βόμβα χθες. Εσείς στην ομιλία σας, στη Θεσσαλονίκη, τον χαρακτηρίσατε «μαρτυριάρη». Πιστεύετε πραγματικά ότι υπάρχει μία κρυφή ατζέντα στο ΣΥΡΙΖΑ ή είναι ένα κρυφό πρόγραμμα, τέλος πάντων, φορολόγησης, υπερφορολόγησης ή είναι μία προσωπική άποψη, όπως είπε ο κ. Κατρούγκαλος εκ των υστέρων;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να δούμε τι είχε γίνει στο παρελθόν. Και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι στις δεύτερες εκλογές, δεν μας μίλησε ποτέ για το τι θα έκανε με το νόμο Κατρούγκαλου. Δεν μας αποκάλυψε τότε ότι ήθελε να τσακίσει τη μεσαία τάξη στους φόρους, να χρησιμοποιήσει το ασφαλιστικό σύστημα, ουσιαστικά, ως ένα μηχανισμό επιπλέον φορολόγησης της μεσαίας τάξης.

Τα πιστεύουν βαθιά αυτά και νομίζω ότι όποιος είδε το βίντεο του κ. Κατρούγκαλου θα αντιληφθεί ότι δεν έκανε ένα λεκτικό λάθος, δεν είπε κάτι που του ξέφυγε. Επιχειρηματολόγησε με συνέπεια γιατί αυτή η πολιτική, κατά την άποψή του, είναι μία αριστερή πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Άρα, προσωπικά εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές οι απόψεις είναι κυρίαρχες στον ΣΥΡΙΖΑ. Απεκαλύφθη, θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο, τρεις μέρες πριν τις εκλογές, ποιο, κατά την άποψή μου, είναι το κρυφό τους σχέδιο, για τον απλούστατο λόγο ότι αν θέλουν να κάνουν όλα αυτά τα οποία μας λένε, από κάπου πρέπει να βρουν τα χρήματα.

Θυμάστε, ότι εγώ είχα μιλήσει πολύ πριν από τις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου, για κρυφή ατζέντα υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Να, λοιπόν, που όλα αποκαλύφθηκαν και θα έλεγα στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μας ακούν σήμερα και που μπορεί να σκέφτονται ενδεχομένως να μην ψηφίσουν, να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν αν θέλουν πραγματικά να διατηρηθεί το ίδιο ασφαλιστικό σύστημα με τις ίδιες εισφορές που υπάρχει σήμερα. Διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όχι μόνο αυτοί που δήλωναν πολύ υψηλά εισοδήματα, πόσο μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση την οποία έπρεπε να καταβάλλουν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, επί νόμου Κατρούγκαλου και πόσο χαμηλότερη είναι σήμερα.

Άκης Παυλόπουλος: Βέβαια, κ. Πρόεδρε, ο κ. Τσακαλώτος, που ήταν λίγο πριν εδώ κοντά μας, και ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, είπε αφενός ότι δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, αυτό δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο, περιέγραψε, όμως, ένα άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής, είπε δηλαδή το από πού θα βρουν τα λεφτά. Είπε, ότι θα φορολογήσουν τα πολύ μεγάλα εισοδήματα. Τα μερίσματα των επιχειρήσεων θα αυξηθούν, θα αυξηθεί η φορολογία. Είπε ότι οι γονικές παροχές δεν θα μείνουν στο… Γενικά θα πειράξει τα μεγάλα πορτοφόλια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Και το 2015 αυτά έλεγαν και δεν πείραξαν τα μεγάλα πορτοφόλια. Τσάκισαν τους πάντες και πρωτίστως τη μεσαία τάξη. Τα ίδια θα κάνουν και τώρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Στο κομμάτι αυτό, θα σας έλεγα, είναι πάρα πολύ ιδεολογικά συνεπή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης για τη «μείωση των ανισοτήτων», πάλι θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση.

Αλλά επειδή άκουσα τον κ. Τσακαλώτο κι εγώ λίγο να μιλάει για τα ζητήματα των ανισοτήτων, να σας πω ότι πρώτος εγώ θέλω να μειωθούν οι ανισότητες. Αυτό αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή για τη δεύτερη τετραετία.

Και όλα τα μέτρα, τα οποία λάβαμε κατά τη διάρκεια των δύσκολων κρίσεων που έπρεπε να διαχειριστούμε, ήταν μέτρα τα οποία είχαν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν ήταν οριζόντια.

Το οποίο σημαίνει ότι εμείς στηρίξαμε τα χαμηλότερα εισοδήματα και τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και γι’ αυτό και η ΕΛΣΤΑΤ η ίδια πιστοποίησε ότι υπήρξε μείωση των ανισοτήτων τα τελευταία δύο χρόνια και όχι αύξηση. Μας ικανοποιεί αυτό; Όχι.

Δημήτρης Οικονόμου: Κατά δύο μονάδες.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, αλλά τουλάχιστον η τάση είναι θετική. Γι’ αυτό και σας λέω ότι αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, στη δεύτερη τετραετία, στην περαιτέρω μείωση των ανισοτήτων. Αλλά αυτή θα έρθει πρωτίστως με τη βελτίωση των μισθών. Αυτή είναι η διαρθρωτική παρέμβαση η οποία θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι το Market Pass. Είναι μια βοήθεια προσωρινή, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.

Το πρόβλημα θα λυθεί με τη δομική μείωση της ανεργίας, με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και με τη μόνιμη αύξηση των μισθών και τη μόνιμη περαιτέρω μείωση των φόρων, ώστε να τονωθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Δημήτρης Οικονόμου: Να πούμε και μια κουβέντα για τους συνταξιούχους, κ. Πρόεδρε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από χθες, μιας και αναφερόμαστε και στο θέμα Κατρούγκαλου. Η προσωπική διαφορά, μπορεί να καταργηθεί; Μπορεί να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου ή θα πάτε, όπως πάτε μέχρι τώρα, βοήθεια σε όσους έχουν θέμα προσωπικής διαφοράς;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, κατ’ αρχάς να πούμε ότι για πρώτη φορά είχαμε αυξήσεις συντάξεων της τάξης του σχεδόν 8%. Πάρα πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά είδαν αυτή την αύξηση στις συντάξεις.

Είδαν, επίσης, μία πρόσθετη βοήθεια από την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Και υπήρχε, πράγματι, μία κατηγορία συνταξιούχων που έπεσαν θύματα της προσωπικής διαφοράς Κατρούγκαλου και εμείς είπαμε ότι δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν καμία αύξηση. Δώσαμε μια έκτακτη βοήθεια κι εγώ δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει. Διότι ξέρετε ότι κάθε χρόνο που αυξάνονται οι συντάξεις, λογιστικά η προσωπική διαφορά μειώνεται. Άρα αυτή είναι δέσμευσή μου.

Δημήτρης Οικονόμου: Άρα θα υπάρξει μία εφάπαξ βοήθεια, λέτε, κάθε χρόνο…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα υπάρχει έως ότου σβήσει η προσωπική διαφορά. Στα επόμενα χρόνια λογικά αυτή θα σβήσει, αλλά προσέξτε, αυτή η στήριξη θα έρθει πάλι από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στη διάρκεια αυτής της τετραετίας καταφέραμε να ξεπερνάμε τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει χωρίς, όμως, να τσακίζουμε τη μεσαία τάξη σε φόρους. Ήταν, με άλλα λόγια, το όφελος, το μέρισμα της αναπτυξιακής μας πολιτικής αυτό το οποίο επιστρέψαμε στους πολίτες με έκτακτα βοηθήματα.

Άκης Παυλόπουλος Εδώ, όμως, κ. Πρόεδρε…

Δημήτρης Οικονόμου: Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα δώσει 13η σύνταξη και θα δώσει και αναδρομικά. Τι λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τον πιστεύετε; Ποιος τον πιστεύει σήμερα; Ποιος συνταξιούχος…

Άκης Παυλόπουλος*: Γιατί δεν μπορεί να το κάνει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ποιος συνταξιούχος μπορεί σήμερα να πιστέψει τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος έφερε το νόμο Κατρούγκαλου. Θυμίζω ότι το 2015 δεν μας είχε πει ποτέ για το νόμο Κατρούγκαλου. Μου λέτε γιατί πρέπει να τους πιστέψει κανείς τώρα, όταν έχουν δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής;

Εμείς, λοιπόν, θα εξακολουθούμε να αυξάνουμε τις συντάξεις, θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους συνταξιούχους, που έπεσαν θύμα της προσωπικής διαφοράς, και αυτό θεωρώ ότι είναι μία πολιτική που είναι εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού σήμερα.

Άκης Παυλόπουλος: κ. Πρόεδρε, μία από τις κριτικές που δέχεστε είναι οι έμμεσοι φόροι. Σας λένε, και αυτό λέει και ο κ. Τσίπρας, ότι αν κερδίσει τις εκλογές αμέσως θα μειώσει τους έμμεσους φόρους.

Δημήτρης Οικονόμου: Τις πρώτες 50 μέρες.

Άκης Παυλόπουλος: Ακριβώς, γιατί είναι οι πιο άδικοι φόροι, στους φτωχούς, που πονούν περισσότερο. Γιατί δεν τους πειράζετε; Δεν υπάρχουν τα χρήματα; Είναι ασφαλή έσοδα προκειμένου να κάνετε κοινωνικές και .. επιστροφές;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα σας το εξηγήσω.

Άκης Παυλόπουλος: Γιατί δεν τους πειράζετε αυτούς τους εμμέσους φόρους;

Κυριάκος Μητσοτάκης Πρώτον, διότι αν ο σκοπός της παρέμβασης στους έμμεσους φόρους είναι η μείωση των τιμών, αυτή η πολιτική δεν θα είχε αποτέλεσμα. Δοκιμάστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και επειδή, ξέρετε, μιλώ με πολλούς ομολόγους μου, όλοι μετάνιωσαν για την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τους στοίχισε δημοσιονομικά, χωρίς να έχουν αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών.

Άκης Παυλόπουλος: Δεν έφερε πουθενά αποτέλεσμα αυτό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πουθενά. Ας μου δείξουν μία χώρα που έχει αποτέλεσμα. Εγώ να σας δείξω δέκα χώρες που δεν είχε αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να «βοηθήσουμε» τους μεσάζοντες, μειώνουμε τους έμμεσους φόρους. Τι έγινε στον καφέ όταν τον μειώσαμε; Νομίζω το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές.

Δημήτρης Οικονόμου Το απορρόφησαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Καμία μείωση. Στο σινεμά; Καμία μείωση. Τελικά η μείωση αυτή απορροφάται από την ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεύτερον, τα χρήματα αυτά θα μας λείψουν από κάπου. Προτιμώ να έχω στη διάθεσή μου τα χρήματα αυτά για να στηρίξω την κοινωνία με μία σειρά από έκτακτα μέτρα έως ότου, το τονίζω, αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός.

Ο πληθωρισμός θα πέσει. Πέφτει ήδη. Αναγνωρίζω απόλυτα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος, αλλά θα αποκλιμακωθεί και αυτός.

Δημήτρης Οικονόμου Πότε θα δούμε την ακρίβεια να αποκλιμακώνεται, κ. Πρόεδρε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι έχουμε δει τα χειρότερα της ακρίβειας.

Δημήτρης Οικονόμου Έχουμε δει τα χειρότερα. Άρα πάμε προς τα κάτω λέτε;

Άκης Παυλόπουλος: Τελειώνουμε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήδη το βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός πέφτει. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές θα πέσουν απότομα. Σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται με πολύ χαμηλότερο ρυθμό απ’ ότι στο παρελθόν. Γι’ αυτό και σας λέω, και επαναλαμβάνω, ότι εργαλεία όπως το Market Pass, είναι προσωρινά μέτρα στήριξης.

Δημήτρης Οικονόμου: Έχετε προαναγγείλει και το επόμενο εξάμηνο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πιθανόν, εφόσον επιμένει ειδικά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, να αξιοποιήσουμε και πάλι το Market Pass, το οποίο δεν είναι αμελητέο. Γιατί είδαμε ότι οι πολίτες το πήραν, είναι μία ανακούφιση. Λύνει το πρόβλημα; Επαναλαμβάνω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δομικά θα λυθεί το πρόβλημα από την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, από τον περισσότερο ανταγωνισμό και τη διαφάνεια στις τιμές.

Εγώ μπορώ να σας πω, ότι ενδεχομένως το «Καλάθι του Νοικοκυριού» να είχε και μεγαλύτερη σημασία από το Market Pass. Γιατί; Διότι δημιούργησε συνθήκες διαφάνειας σε μία αγορά, και αναφέρομαι στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όπου οι τιμές ήταν πολύ μπλεγμένες και δεν μπορούσε κανείς να βγάλει πραγματική άκρη για το τι γίνεται, τι αγοράζει, τι προσφορά υπήρχε, τι ποσότητα αγοράζει. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» δημιούργησε διαφάνεια και ανταγωνισμό.

Δημήτρης Οικονόμου*: Έβαλε μία τάξη, λέτε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και έβαλε μία τάξη στις τιμές και είδατε ότι η αγορά εκεί λειτούργησε.

Δημήτρης Οικονόμου: Για το ΦΠΑ που είπατε, κ. Πρόεδρε, εσείς προαναγγείλατε ότι μέσα στην τετραετία θα έχουμε κάποια αποκλιμάκωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως.

Δημήτρης Οικονόμου: Αυτό ισχύει και για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα ή όχι;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό ισχύει για τον ΦΠΑ, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Εξάλλου βλέπετε ότι πια με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών…

Δημήτρης Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα τον πάει στο κατώτερο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι και θα μας στοιχίσει αυτό 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, που πρέπει να μας πει που θα τα βρει.

Άκης Παυλόπουλος Πρέπει να βρει 2 δισεκατομμύρια να το ισοφαρίσει.

Κυριάκος Μητσοτάκης Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται μονίμως σε υπερκέρδη. Είναι τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων που εμείς τα φορολογήσαμε, εμείς θα πάρουμε 600 εκατομμύρια από τα δύο μεγάλα διυλιστήρια, όσο κοστίζει το Market Pass.

Άκης Παυλόπουλος* Ναι, αλλά λένε ότι μόλις τους αγγίξατε, ότι δεν τους πειράξατε πραγματικά, δηλαδή βάλατε τόσο-όσο.

Κυριάκος Μητσοτάκης Λίγα είναι αυτά; Και τα 3,5 δισεκατομμύρια που πήραμε από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, τι ήταν; Διότι ασκείται μία κριτική για το Market Pass, δεν είδα την ίδια κριτική για τους λογαριασμούς του ρεύματος, όπου εμείς κάναμε παρέμβαση και τους κρατήσαμε σε λογικά επίπεδα. Και βλέπετε τώρα που πέφτουν οι τιμές του φυσικού αερίου έχουμε πια επιστρέψει σε μία κανονικότητα στις τιμές ενέργειας.

Δημήτρης Οικονόμου Εδώ λένε ότι θα κάνουν εκ νέου δημόσια τη ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να γίνει, κ. Πρόεδρε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπορεί να γίνει. Αν θέλουμε να καταστρέψουμε μία επιχείρηση, την οποία κάναμε μεγάλη προσπάθεια να την εξορθολογήσουμε, μπορεί να γίνει.

Αλλά να σας πω και κάτι, το κράτος ελέγχει το 34% της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και τι πιστεύει κάποιος, ότι κάνοντας τη ΔΕΗ δημόσια μπορεί η ΔΕΗ να κάνει κοινωνική πολιτική σε μία ευρωπαϊκή αγορά, όπου πρέπει να υπάρχουν κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού;

Άκης Παυλόπουλος: Δεν θα μπορεί;

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Προφανώς και δεν θα μπορεί. Αν θέλουμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική στην ενέργεια, θα την κάνουμε όπως την κάνουμε ήδη: οριζόντια για όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με βοήθεια στα νοικοκυριά, όπως το κάναμε.

Από τα τηλέφωνα και τα παράπονα που έχετε, θυμάστε ότι πριν από 18 μήνες είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα, ήταν το πρώτο το οποίο μας λέγατε. Έχετε ακούσει τους τελευταίους 12 μήνες να υπάρχει κάποιο παράπονο;

Δημήτρης Οικονόμου: Κάποια στιγμή σταμάτησαν.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί; Γιατί πολύ απλά λύσαμε το πρόβλημα.

Άκης Παυλόπουλος: Τώρα, εδώ να μας διευκρινίσετε και κάτι ακόμη παρακαλούμε. Λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ επιμένει στο ότι δεν δώσαμε σωστή μάχη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Λένε ότι μπορούν να αναπρογραμματιστούν τα κονδύλια και να πάνε σε δάση και σε τομείς που έχουμε πραγματική ανάγκη, όπως η δημόσια υγεία, όπως η στήριξη των κοινωνικών ομάδων και όχι εκεί όπου έχουμε μέχρι στιγμής…

Κυριάκος Μητσοτάκης Φοβάμαι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν για τι μιλάνε.

Άκης Παυλόπουλος: Λένε, Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι θα πάνε στις Βρυξέλλες και θα το αλλάξουν αυτό. Ότι μπορούν να πάνε στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα το πρωί, να το διαπραγματευτούν και να το αλλάξουν.

Κυριάκος Μητσοτάκης Μιας και μιλάμε, λοιπόν, για ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις, να θυμίσω ότι ο κ. Τσίπρας πήγε στις Βρυξέλλες το 2015 μετά το δημοψήφισμα-παρωδία, διαπραγματεύτηκε 17 ώρες και γύρισε πίσω με ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο μας στοίχισε 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θα το ξαναπώ -και δεν θα κουράζομαι ποτέ να το λέω-, το τρίτο μνημόνιο ήταν αχρείαστο, ήταν το αποτέλεσμα της τραγικής διαχείρισης της χώρας το πρώτο εξάμηνο του 2015, της παρωδίας Βαρουφάκη και όλα αυτά τα οποία τα θυμούνται οι πολίτες. Εγώ πήγα στις Βρυξέλλες, λοιπόν, το 2020, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν εν πολλοίς και ελληνική ιδέα και διαπραγματεύτηκα και έφερα πίσω για τη χώρα 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά μας.

Αυτά τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πρόσθετοι πόροι για την ελληνική ανάκαμψη, εγώ προσωπικά τους διαπραγματεύτηκα. Γιατί ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο -και να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας- είσαι μόνος σου. Δεν έχεις κανένα σύμβουλο, είσαι μόνος σου με τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και πρέπει να διαπραγματευτείς τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην απορρόφηση των πόρων, έχει πάρει τα εύσημα από όλους για μια σωστή διαχείριση. Διότι ξέρετε τα χρήματα αυτά υπόκεινται σε πολύ αυστηρό ευρωπαϊκό έλεγχο, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και οι δυνατότητες αναδιαπραγμάτευσης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Άρα όλα αυτά τα οποία σας λένε, ότι θα πάνε στις Βρυξέλλες, είναι πολύ απλά σαχλαμάρες. Δεν γίνονται.

Και από εκεί και πέρα να σας πω και για τις κοινωνικές δράσεις. Ενάμισι δισεκατομμύριο μόνο για την υγεία. Πρόγραμμα -σας δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα- το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού», το πρόγραμμα των 36.000 διαδραστικών πινάκων στα σχολεία μας. Όλα αυτά είναι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Άκης Παυλόπουλος: Ε, είναι λίγα για την υγεία λένε.

Κυριάκος Μητσοτάκης Δεν είναι λίγα για την υγεία.

Δημήτρης Οικονόμου Ο κ. Τσακαλώτος είπε πριν, πώς θα χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμά σας για την υγεία, είναι πολλά τα χρήματα, από πού θα τα βρείτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το δικό μας πρόγραμμα είναι σαφέστατα κοστολογημένο και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξέρετε ότι οι δικές μας προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο το οποίο στέλνουμε στις Βρυξέλλες. Άρα το δικό μας πρόγραμμα εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι κοστολογημένο, διότι εγκρίνεται, όπως εγκρίνονται και όλα. Υπάρχει ένας ευρωπαϊκός έλεγχος για τη δημοσιονομική κατάσταση όλων των χωρών. Εμείς, λοιπόν, όταν λέμε ότι θα δώσουμε 1,5 δισεκατομμύριο για να φτιάξουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία μας, για να ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγείας. Θα δώσουμε 500 εκατομμύρια στην πρόληψη η οποία έχει τόσο μεγάλη σημασία…

Δημήτρης Οικονόμου: Σας λένε ότι επιχειρείτε να ιδιωτικοποιήσετε την υγεία. Ισχύει κάτι τέτοιο; Θα δούμε νοσοκομεία να ιδιωτικοποιούνται;

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Προφανώς και όχι. Το δικό μου μεγάλο στοίχημα είναι το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των ράντζων, το οποίο μας απασχόλησε πολύ -και πράγματι εγώ είμαι ο πρώτος που θα ομολογήσει ότι έχουμε θέματα ακόμα στην Υγεία. Γι’ αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία. Έχουμε καθυστερήσεις, δεν γίνεται να περιμένεις μήνες για ένα τακτικό χειρουργείο. Πολλά από αυτά είναι τα απόνερα της πανδημίας, όπου το σύστημα ουσιαστικά ασχολήθηκε μόνο με την πανδημία -δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα- και έμειναν πίσω πολλές άλλες προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις.

Εμείς λέμε ότι θα προσλάβουμε σε βάθος τετραετίας 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Τους έχουμε προγραμματισμένους, στο πρόγραμμα των προσλήψεών μας.

Εμείς λέμε, ότι θα αυξήσουμε 500 εκατομμύρια το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι δύο δισεκατομμύρια, αλλά 500 εκατομμύρια. Τόσο μπορούμε σε πρώτη φάση, τόσο αντέχουμε. Άρα, όλες οι δικές μας δράσεις είναι κοστολογημένες και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για εμένα σε σχέση με την αλλαγή της μορφή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Δημήτρης Οικονόμου: Άρα θα παραμείνει λοιπόν το Ε.Σ.Υ. όπως το ξέρουμε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δημόσιο και δωρεάν, στο βαθμό που το πληρώνουμε μέσα από τις εισφορές.

Άκης Παυλόπουλος Αλλά με συνέργεια στον ιδιωτικό όπου χρειάζεται.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα ράντζα, είχαμε πραγματικό πρόβλημα, σχεδόν το μηδενίσαμε. Εάν χρειάζεται το κράτος εκτάκτως να αγοράσει -το κράτος, προσέξτε- υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπίσει μία έκτακτη κατάσταση, γιατί να μην το κάνει;

Δημήτρης Οικονόμου: Όπως έγινε στην πανδημία.

Δημήτρης Οικονόμου: Κύριε Πρόεδρε, μας ρωτάνε πάρα πολλοί, και είναι πολλά τα παράπονα από την περιφέρεια, το ξέρετε και εσείς, είχαμε πρόσφατα και το θέμα του γιατρού από τη Σέριφο που παραιτήθηκε…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευτυχώς επανήλθε.

Δημήτρης Οικονόμου: Ξαναγύρισε ο άνθρωπος, επέστρεψε. Τι θα γίνει στην περιφέρεια; Από το Καστελλόριζο μας έστελναν μηνύματα από το πρωί, έχουν πρόβλημα με τους γιατρούς εκεί. Θα δοθούν κάποια κίνητρα;

Κυριάκος Μητσοτάκης Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η πλήρωση θέσεων για τις οποίες βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις. Κάνουμε προκήρυξη και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Θα το λύσουμε το θέμα. Θα χρειαστούμε παραπάνω κίνητρα, μεγαλύτερη συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία και αυτή πρέπει να βάλει πλάτη.

Άκης Παυλόπουλος Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν πού να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γι’ αυτό το λέω. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα νησί, τώρα, συγγνώμη, δεν θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένο νησί, είχαμε περίπτωση όπου ο Δήμαρχος περίπου τον έδιωξε τον γιατρό που πήγε. Δεν μπορεί ένα νησί ολόκληρο, ένα νησί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρει αξιοπρεπή στέγη;

Άκης Παυλόπουλος Τώρα αυτό, όμως...

Δημήτρης Οικονόμου: Για γιατρό, για δάσκαλο και τα λοιπά.

Άκης Παυλόπουλος: Δεν μπορεί η Πολιτεία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Και η Πολιτεία μπορεί, αλλά ας βάλει και λίγο πλάτη η Αυτοδιοίκηση σε αυτό, δεν βλάπτει, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα νησιών που το έχουν κάνει αυτό επιτυχημένα.

Eμείς θα καλύψουμε τα κενά. Η τηλεϊατρική μάς δίνει πολλές δυνατότητες πια να μπορεί ένας γενικός γιατρός να επικοινωνήσει με κάποιον ειδικό για να μπορέσει να έχει καλύτερη παροχή υγείας.

Δουλεύουμε ένα νέο πλαίσιο αεροδιακομιδών πια, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ότι αν χρειάζεται να μεταφέρουμε έναν ασθενή, θα μπορούμε να το κάνουμε. Το κάνουμε και για την ορεινή διάσωση, όπου έχουμε σημαντικότατο πρόβλημα, και εκεί θα αγοράσουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες από το εξωτερικό για να συμπληρώσουμε τις δυνατότητες του ΕΚΑΒ.

Δημήτρης Οικονόμου Οικονομικά κίνητρα θα δοθούν στους γιατρούς, κ. Πρόεδρε;

Κυριάκος Μητσοτάκης Βεβαίως.

Δημήτρης Οικονόμου: Για να μπορούν να πάνε στα νησιά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δοθούν γενικά. Ήδη κατ’ αρχάς θέλω να θυμίσω ότι έχουμε οριζόντια αύξηση 10% σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ, ήταν οι πρώτες αυξήσεις που δώσαμε. Θα χρειαστεί να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα για να στελεχώσουμε κυρίως τα νησιά μας. Η νησιωτικότητα είναι πλούτος για τη χώρα, δημιουργεί όμως και αυξημένες υποχρεώσεις για εμάς, ώστε οι νησιώτες να μην αισθάνονται ότι είναι παραμελημένοι και να μπορεί να μένει ο κόσμος στα νησιά.

Δημήτρης Οικονόμου Έχετε μιλήσει και για 10.000 προσλήψεις μέσα στην τετραετια;

Κυριάκος Μητσοτάκης Έχουμε μιλήσει για 10.000 συνολικά μέσα στην τετραετία. Πολλές από αυτές θα είναι άνθρωποι που σήμερα ήδη παρέχουν τις υπηρεσίες τους επικουρικά, αλλά πρέπει μέσα από τις προκηρύξεις να έχουν τη δυνατότητα πια να εξασφαλίσουν μία μόνιμη σχέση εργασίας με το Δημόσιο. Και θεωρούμε ότι με αυτή την παρέμβαση θα καλύψουμε πάρα πολλά κενά.

Άκης Παυλόπουλος*: Ένα ακόμη θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχει σηκώσει πολύ ψηλά η αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα κάνει τις πρώτες 50 μέρες, όπως λέει, τις πρώτες, μπορεί να λέω πολλές, μέσα στην οποία θα περιλαμβάνεται το πάγωμα των πλειστηριασμών.

Και ο κανόνας που θα μπει, λέει ο κ. Τσίπρας, «θα κάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για να σταματήσω τους πλειστηριασμούς και αμέσως μετά θα νομοθετήσω προκειμένου τα funds να έχουν πεπερασμένο όριο κέρδους».

Είναι κάτι που γίνεται και δεν το έχετε κάνει; Αν γίνεται, γιατί δεν το έχετε κάνει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν ήταν τόσο απλό, γιατί δεν θα το είχαμε κάνει ήδη;

Άκης Παυλόπουλος Γιατί;

Κυριάκος Μητσοτάκης Να σας εξηγήσω. Κατ’ αρχάς αυτόν τον συνταγματικό παραλογισμό μιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πριν μία κυβέρνηση πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στην Βουλή -αδιανόητο, ανήκουστο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κατά την άποψή μου, στα όρια της πλήρους αντισυνταγματικότητας. Αλλά, ξέρετε, όλα αυτά εύκολα τα λέει ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας ξέρει ότι δεν θα κερδίσει τις εκλογές. Κατά συνέπεια δεν του στοιχίζει τίποτα να τάζει «τον ουρανό με τα άστρα» και να «κλείνει το μάτι» σε οποιονδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να έχει κάποιο όφελος από μία πολιτική που ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Εγώ, μιας και με ρωτάτε, όμως, για τους πλειστηριασμούς. Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι αν υπήρχε σήμερα «τσουνάμι» πλειστηριασμών δεν θα το ξέρατε; Δεν θα ήταν πρώτη είδηση; Δεν είναι πρώτη είδηση, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται τέτοιοι πλειστηριασμοί.

Δημήτρης Οικονόμου Πάντως κ. Πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα.

Κυριάκος Μητσοτάκης Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά να πω δύο πράγματα για το ιδιωτικό χρέος. Πρώτον, έχουμε πια μία πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού που δουλεύει. Κάναμε κι εμείς πολλές παρεμβάσεις για να στραμπουλήξουμε λίγο τους αντισυμβαλλόμενους, από την άλλη πλευρά, να δέχονται τις προτάσεις. Δεν αναφέρομαι για τους πολίτες. Αναφέρομαι και για τους servicers, για τις τράπεζες, να μπορούμε να έχουμε μία αποδεκτή λύση που να την αντέχει ο πολίτης. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια σε ρυθμίσεις οι οποίες ήδη έχουν γίνει, μεταξύ πολιτών και servicers.

Δημήτρης Οικονόμου: Μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, μέσα από την ίδια…

Άκης Παυλόπουλος*: Την πρακτική της αγοράς;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως. Γιατί γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις. Και τελικά αυτό θέλουμε. Εμείς θέλουμε να τιμωρήσουμε και να τσακίσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, γιατί πολλοί τέτοιοι κρύβονταν πίσω από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το ξέρουμε και βλέπετε ότι και οι πλειστηριασμοί που γίνονται, κατά κανόνα αφορούν ακίνητα μεγάλης αξίας -τα βλέπετε εξάλλου συνέχεια- λοιπόν, εκεί βεβαίως και πρέπει να γίνονται. Κατά τα άλλα, εμείς θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να ρυθμίζει με βάση τις δυνατότητές του και αυτό πιστεύω ότι τελικά είναι και ο σκοπός, ο τελικός σκοπός και εκείνου ο οποίος έχει αγοράσει ένα δάνειο. Γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει το πλαίσιο για να γίνουν και γιατί τελικά είναι αμοιβαίο το όφελος.

Άκης Παυλόπουλος: Συγγνώμη για την επιμονή, αλλά αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας είναι κάτι που δεν γίνεται;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι κάτι το οποίο, πολύ απλά, δεν μπορεί να γίνει διότι…

Άκης Παυλόπουλος: Μάλιστα. Γιατί;

Κυριάκος Μητσοτάκης Διότι την ίδια στιγμή θα κατέπιπταν εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες έχουν δοθεί. Και ουσιαστικά όλο το σχέδιο, το οποίο έχει πάρει τη σφραγίδα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα -αυτά τα πράγματα δεν τα κάναμε εν κενώ-, της εξυγίανσης των ιδίων των τραπεζών, θα έπεφτε στο κενό.

Δημήτρης Οικονόμου: Τώρα κ. Πρόεδρε, μια και είμαστε σε αυτό το χώρο, στο χώρο των ακινήτων, έχουμε «παντρευτεί» εδώ και αρκετά χρόνια, από τα χρόνια των μνημονίων, έναν μεγάλο φόρο που λέγεται ΕΝΦΙΑ. Εσείς κάνατε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, τον μειώσατε 35%, δώσατε και ένα κίνητρο τελευταία, 10% σε όσους ασφαλίσουν τα ακίνητά τους. Είμαστε πολύ χαμηλά στην Ελλάδα σε αυτό και δεν έχουμε και αυτή την κουλτούρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σημαντικό. Σκοπεύετε να μειώσετε αυτόν τον φόρο μέσα στη διάρκεια της τετραετίας;

Κυριάκος Μητσοτάκης Έχουμε ήδη κάνει μία σημαντική παρέμβαση στον ΕΝΦΙΑ. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόρος ακίνητης περιουσίας. Δεν είπαμε ότι πρέπει να τον καταργήσουμε. Είπαμε ότι πρέπει να τον μειώσουμε σημαντικά και τον μειώσαμε σημαντικά. Και πράγματι δίνουμε σήμερα και ένα πρόσθετο κίνητρο, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό: οι πολίτες πρέπει να σκέφτονται και οι ίδιοι την ασφάλιση των σπιτιών τους έναντι φυσικών καταστροφών, διότι το κράτος δεν μπορεί να είναι πάντα αρωγός σε αυτές τις περιπτώσεις.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει και μία δυνατότητα και των ιδίων των πολιτών να μεριμνήσουν για την περιουσία τους. Αυτοί που θα το κάνουν ή το έχουν ήδη κάνει, θα έχουν περαιτέρω έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Άρα δίνουμε ένα κίνητρο, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά προφανώς αν κάποιος θέλει, το κάνει.

Δημήτρης Οικονόμου Όχι. Εγώ λέω για περαιτέρω μείωση. Plus του 35 που έχετε κάνει ήδη.

Κυριάκος Μητσοτάκης Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο προγραμματισμό μας περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ. Θεωρούμε ότι ως προς το κομμάτι αυτό έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας το οποίο είναι λογικό. Θα εξέταζα, όμως, κάποιες ειδικές παρεμβάσεις.

Δημήτρης Οικονόμου: Δηλαδή;

Κυριάκος Μητσοτάκης Μικρά νησιά, μικρά χωριά, να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο μικρές κοινωνίες.

Δημήτρης Οικονόμου: Να μειωθεί λέτε περισσότερο εκεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακόμα περισσότερο όπου έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι φεύγουν, να δώσουμε κάποια επιπλέον κίνητρα που θα έχουν πολύ μικρό κόστος, για να μπορούν να επιστρέψουν είτε στα μικρά ορεινά χωριά, είτε στα νησιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Μην ξεχνάτε την πολύ σημαντική μας παρέμβαση για την κατάργηση, πρακτικά, του φόρου γονικής παροχής. Διότι αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει; Ότι περνάει η περιουσία από τους γονείς στα παιδιά. Πάρτε ένα παράδειγμα: ένα διαμέρισμα το οποίο είναι κλειστό, εγκαταλελειμμένο. Ο γονιός το μεταβιβάζει χωρίς φορολόγηση στο παιδί, έρχεται το κράτος, δίνει ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή μιας σημαντικής χρηματοδότησης για την ανακαίνιση του διαμερίσματος. Και ένα διαμέρισμα το οποίο ουσιαστικά ήταν σε αχρηστία, ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο ρήμαζε ουσιαστικά, ένα νέο παιδί πια, μπορεί να είναι δικό του και να το ανακαινίσει. Αυτό είναι, λοιπόν, το σκεπτικό μας.

Δημήτρης Οικονόμου: Σας κατηγορούν, έχετε ανεβάσει πολύ τα όρια εδώ στις γονικές παροχές στην πραγματικότητα και ευνοείτε το μεγάλο κεφάλαιο και εδώ, εν πάση περιπτώσει…

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευνοούμε όλους εκτός από τους πλούσιους. Ευνοούμε τη μεσαία τάξη. Τώρα αν κάποιοι θέλουν, όπως σας είπα, να αλλάξουν τα όρια και να ξαναστοχοποιήσουν τη μεσαία τάξη -ουσιαστικά αυτό μας λένε ότι θα κάνουν, μην έχουμε καμία αμφιβολία, την επόμενη μέρα.

Απλά, όπως σας είπα, και το ενδιαφέρον είναι ότι έδιωξαν τον «φουκαρά» τον Κατρούγκαλο, που είπε την αλήθεια, δηλαδή τον μαρτυριάρη που μαρτύρησε, αλλά κρατάνε από την άλλη τον Παππά και τον Πολάκη, έτσι δεν είναι; Για να δούμε τον τρόπο με τον οποίον ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται τελικά τη συμμετοχή των στελεχών στα ψηφοδέλτια. Τον ίδιο Πολάκη, ο οποίος έκανε την επανεμφάνισή του για να στοχοποιήσει ποιον; Τον Διονύση Σαββόπουλο.

Δημήτρης Οικονόμου: Αυτό είναι ένα θέμα όντως που έχει κάνει μεγάλη αίσθηση κι έχει δημιουργήσει και μεγάλη συζήτηση και πολλές τοποθετήσεις, κ. Πρόεδρε. Μιλήσατε κι εσείς γι’ αυτό, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, για έναν καλλιτέχνη τώρα που έχει περάσει από πάρα πολλές γενιές, τον έχουν αγαπήσει, τον έχουν επικρίνει, τον έχουν τέλος πάντων λατρέψει, άλλοι δεν θέλουν ούτε να τον ακούνε, γιατί φτάσαμε στο σημείο να μην θέλουμε να ακούγονται οι απόψεις ελεύθερα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ρωτάτε τον λάθος άνθρωπο. Διότι ο Μάνος Χατζηδάκις, ο οποίος κι αυτός είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ τότε από τον Αυριανισμό, που ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος του σημερινού πολακισμού, είχε πει «ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο μου επιτρέπει να το βρίζω».

Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρμαχοι της ελεύθερης άποψης κι όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ εμείς δεν είπαμε τίποτα, δικαίωμά τους.

Άκης Παυλόπουλος: Δεν τους στοχοποιήσατε.

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Δικαίωμά τους ήταν, αλλά αυτό το οποίο έγινε με τον Διονύση Σαββόπουλο ήταν πραγματικά αδιανόητο. Και τώρα όταν μπαίνει στη ζυγαριά από τη μία ο Σαββόπουλος και από την άλλη ο Πολάκης, δε νομίζω ότι υπάρχει και θέμα επιλογής. Αλλά αυτό αν θέλετε αναδεικνύει και μία ολόκληρη πολιτική φιλοσοφία τοξικότητας, η οποία λέει ότι μόνο εμείς είμαστε οι καλοί, μόνο εμείς έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και όποιος πηγαίνει κόντρα σε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε είναι διεφθαρμένος, σάπιος, όλα αυτά τα οποία είπαν για έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω έχει φάει ξύλο από τη Χούντα. Δεν ανήκε ποτέ στον δικό μας πολιτικό χώρο, αλλά είναι σήμερα όχι απλά ένα σημείο αναφοράς στον σύγχρονο πολιτισμό, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ περισσότερο για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Δημήτρης Οικονόμου: Και είπε την άποψή του απλά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είπε την άποψή του με ευγένεια, με ευπρέπεια, επιχειρηματολογώντας και στοχοποιήθηκε με αυτό το χυδαίο τρόπο.

Αλλά ξέρετε, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή, εγώ δεν απάντησα σε καμία προσωπική προσβολή στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου. Και ήταν πάρα πολλές αυτές. Και τα μαύρα βίντεο, και η γκρίζα διαφήμιση. Γκρίζα, κατάμαυρη διαφήμιση στο πρόσωπό μου, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό.

Γιατί πολύ απλά δεν ήθελα να αναλώσω πολύτιμο χρόνο από τη δική μου ανάγκη να μιλήσω για το μέλλον, γι’ αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία μου θέτετε, τα οποία τελικά αφορούν τους Έλληνες πολίτες και δεν πρόκειται να επιτρέψω στον εαυτό μου να συμπαρασυρθεί σε μία μάχη λάσπης και τοξικότητας.

Άκης Παυλόπουλος Αισθάνεστε ότι αυτό μεγαλώνει και την απόσταση μεταξύ σας, ακόμη και στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μα κοιτάξτε, εγώ έχω πει στο παρελθόν ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει χάος, και το χάος δεν είναι μόνο πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό, είναι και πολιτιστικό.

Δημήτρης Οικονόμου: Είναι για σας και τον κ. Τσίπρα προσωπικό;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μία διαφορετική αντίληψη για το πώς πρέπει να ασκείται η πολιτική. Είναι ξεκάθαρο ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένα όριο, δεν υπήρξε ποτέ όριο, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό.

Η σύζυγός μου στοχοποιήθηκε, από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με τρόπο χυδαίο. Λοιπόν, δεν τα ξεχνώ αυτά. Δεν τα ξεχνώ και δε νομίζω ότι κανείς θα τα ξεχνούσε. Αλλά από εκεί και πέρα εγώ κοιτάω μπροστά. Αυτό είναι το δικό μου χρέος. Αλλά η απόσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη και μόνο μεγαλώνει, δεν μικραίνει.

Δημήτρης Οικονόμου: Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα να πούμε και για το θέμα της Χρυσής Αυγής, μιας και είμαστε σε αυτό το περιβάλλον, τώρα. Ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να κάνει ένα άνοιγμα στην πραγματικότητα στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, να τους φέρουμε κατ’ ουσίαν, από ό,τι καταλάβαμε, στο δημοκρατικό τόξο. Αυτό περίπου είπε. Παρεξηγήθηκε; Εννοούσε κάτι άλλο; Τι λέτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, εννοούσε ακριβώς αυτό το οποίο είπε και το οποίο το είπε και η κυρία Γεροβασίλη. Ψηφίστε μας για να μαυρίσετε τον Μητσοτάκη.

Άκης Παυλόπουλος: Αυτό εννοούσε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Βεβαίως, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν το είπα μόνο εγώ, το είπε και ο κ. Κουτσούμπας. Ντροπή και αίσχος.

Δημήτρης Οικονόμου: Χθες το βράδυ, εδώ στο δελτίο μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, το μόνο κόμμα, το οποίο έκλεισε το μάτι στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό εξηγεί φυσικά γιατί δεν συμμετείχε στο δημοκρατικό τόξο και γιατί ποτέ δεν ψήφισε την τροπολογία, γιατί δεν έστειλε υπόμνημα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.

Αλλά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε κάτι χθες και θέλω να το επαναλάβω: να δω τι θα πουν στη μάνα του Παύλου Φύσσα, αυτοί οι οποίοι έσπευδαν πάντα να διαδηλώνουν στη μνήμη αυτού του ανθρώπου που δολοφονήθηκε τόσο άγρια από τους μαχαιροβγάλτες. Αναρωτιέμαι πώς θα αισθάνονται, σήμερα, όλοι αυτοί που έβλεπαν στον ΣΥΡΙΖΑ ένα ανάχωμα απέναντι στην πιο αποκρουστική μορφή του νεοναζισμού.

Δημήτρης Οικονόμου Τώρα, να πάμε και στα εθνικά, να προλάβουμε.

Άκης Παυλόπουλος: Να ξεκινήσω ανάποδα λίγο, όχι από το αποτέλεσμα των εκλογών, προφανώς θα είναι τα επόμενα ερωτήματα. Τα F-35 θα τα πάρουμε; Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα; Το λέω γιατί το έχει ανακοινώσει ο Menendez ότι η Ελλάδα είναι ο επόμενος παραλήπτης των F-35, εφόσον το επιθυμεί. Και το λέω γιατί υπάρχουν συνομιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βάλει ζήτημα για τα F-35, λένε «πρέπει να ξαναδούμε το κόστος εάν τα πράγματα πάνε σε μια εξομάλυνση με τη γείτονα».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γι’ αυτό και σας λέω ότι οι εκλογές αυτές αφορούν και την εξωτερική πολιτική. Και την αμυντική πολιτική και τη συνέχιση μιας προσπάθειας αναβάθμισης του κύρους της χώρας με ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, με την οικοδόμηση συμμαχιών που ενισχύουν σημαντικά τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Όλα αυτά είναι ζητούμενα και για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι τα F-35 τα χρειαζόμαστε. Δεν το λέμε εμείς καταρχάς, είναι εισήγηση των γενικών επιτελείων. Και ότι μπορούμε να τα πάρουμε και να έχουμε τα πρώτα F-35 το 2028.

Είναι προϋπολογισμένα τα χρήματα αυτά, έχουμε ήδη μιλήσει και με τους Αμερικανούς για ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις τις οποίες μπορούμε να εξασφαλίσουμε ακριβώς επειδή οικοδομήσαμε αυτή την καλή σχέση με τις ΗΠΑ.

Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ αμφίβολο εάν θα συνέχιζε αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχει ήδη πει ότι θέλει να αναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία για τις φρεγάτες. Πρέπει να σας θυμίσω, ότι η πρώτη φρεγάτα είναι σχεδόν έτοιμη, χτίζεται αυτή τη στιγμή.

Δημήτρης Οικονόμου: Θα διαπραγματευτεί, είπε, κάποια από αυτά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, γενικά η επαναδιαπραγμάτευση είναι μία ορολογία η οποία είναι αρκετά συνηθισμένη για το ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία φορά που την επιχείρησε το 2015 θυμάστε πού οδηγηθήκαμε.

Δημήτρης Οικονόμου: Αλλάζουν αυτές οι συμφωνίες, κ. Πρόεδρε; Μπορούν να αλλάξουν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Προφανώς και δεν μπορεί να αλλάξει απολύτως τίποτα. Είναι συμφωνίες του ελληνικού κράτους, οι οποίες δεσμεύουν όλες τις κυβερνήσεις και καμία τέτοια αναδιαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει, εκτός αν θέλουν να τινάξουν στον αέρα την ίδια τη στρατηγική μας συμφωνία με τη Γαλλία.

Δημήτρης Οικονόμου*: Έχουμε δύο ερωτήματα από τον Μανώλη Κωστίδη. Νομίζω και εσείς, όποτε μπορείτε, παρακολουθείτε τις ανταποκρίσεις του Μανώλη από την Κωνσταντινούπολη.

Ρωτάει, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε περάσει; Από το 2020 και μετά είμαστε σε σχεδόν μόνιμη κρίση με την Τουρκία, επάνω και κάτω. Και αν θα τηλεφωνήσετε στον Πρόεδρο Erdogan, εάν αυτός κερδίσει, και να του πείτε συγχαρητήρια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απάντηση είναι ότι, φαντάζομαι να το ξέρει, τα θυμάται ο κ. Κωστίδης, ότι ο Αύγουστος του 2020 ήταν εξαιρετικά δύσκολος, φτάσαμε πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο ευτυχώς μπορέσαμε και αποτρέψαμε, το 2020 και αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη Ελλάδος και Αιγύπτου.

Άκης Παυλόπουλος Όταν λέτε πολύ κοντά, κ. Πρόεδρε, τι εννοείτε;

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Σημαίνει κοντά, πολύ κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο.

Άκης Παυλόπουλος*: Ήταν θέμα στιγμών, δηλαδή, να γίνει….

Κυριάκος Μητσοτάκης: Φτάσαμε πολύ κοντά. Αλλά θέλω να θυμίσω γιατί έγινε αυτό. Γιατί υπογράψαμε μία συμφωνία με την Αίγυπτο. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, το Διεθνές Δίκαιο, και αποδείξαμε ότι μπορούμε να λύνουμε ζητήματα οριοθέτησης ΑΟΖ με τους γείτονές μας. Αυτό ενόχλησε.

Δημήτρης Οικονόμου Μπορούμε με την Τουρκία να το κάνουμε αυτό, κ. Πρόεδρε; Με τον Πρόεδρο Erdogan, αν αυτός είναι νικητής.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με ρώτησε ο κ. Κωστίδης. Η απάντηση είναι ότι βεβαίως θα πάρω και τον κ. Erdogan να τον συγχαρώ, όπως θα έπαιρνα και τον κ. Κιλιτσντάρογλου, αν εκλεγόταν αυτός.

Βεβαίως και προσβλέπω πάντα σε μία καινούρια αρχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν ήμουν εγώ αυτός που είπε: «δεν μιλώ με τον Μητσοτάκη».

Δημήτρης Οικονόμου «Μητσοτάκης γιοκ».

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Αλλά από την άλλη, δεν είμαι και αφελής. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός έχει εκδηλωθεί με πολύ συστηματικό τρόπο εδώ και χρόνια, είναι μια πολιτική, αυτή η πολιτική της «γαλάζιας πατρίδας», που θίγει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και κατά συνέπεια εγώ θα επιμείνω ότι όσο έτοιμοι είμαστε να τείνουμε χείρα φιλίας και να συζητήσουμε με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδος με την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, άλλο τόσο αποφασισμένος είμαι ότι θα συνεχίσω την πολιτική των λελογισμένων εξοπλισμών, της ισχυρής αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων, την πολιτική των συμμαχιών μας, την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων της χώρας και την αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδος συνολικά. Διότι σήμερα, η Ελλάδα μετράει πολύ περισσότερο από ό,τι μετρούσε το 2019.

Μετράει στην Ευρώπη, μετράει στην Ουάσινγκτον, μετράει στον Αραβικό κόσμο. Έχουμε πια χτίσει την εικόνα μιας χώρας, η οποία είναι παράγοντας γεωπολιτικής σταθερότητας σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή του κόσμου.

Άκης Παυλόπουλος Άρα μπορούμε να μην ανησυχούμε για την περίπτωση που υλοποιηθεί μια από τις απειλές της Άγκυρας;

Κυριάκος Μητσοτάκης* Εγώ δεν θα ανησυχούσα. Γιατί νομίζω ότι και η Άγκυρα έχει αντιληφθεί ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποκρούσουμε οποιαδήποτε απειλή. Αλλά δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο τυχαία. Φτάσαμε με πολύ σκληρή δουλειά.

Δημήτρης Οικονόμου*: κ. Πρόεδρε, είπατε στα Τρίκαλα, χρησιμοποιήσατε κάτι που λέγατε όταν παίζατε μπάσκετ στην Ηνωμένες Πολιτείες: «χάνεις, φεύγεις. Κερδίζεις, μένεις». Αυτό το είπατε για τον κ. Τσίπρα; Το είπατε για σας; Ισχύει και για τους δύο; Τι ισχύει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για να σας είμαι ειλικρινής, το είπα για το μπάσκετ. Γιατί το ερώτημα που μου έγινε αφορούσε κάποια γήπεδα μπάσκετ τα οποία φτιάχνει ο δήμος Τρικκαίων και μια ψηφιακή εφαρμογή για το πώς μπορούν τα παιδιά να κάνουν κρατήσεις στα γήπεδα. Κοιτάξτε, το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δικό τους θέμα είναι πως θα διαχειριστούν μια ενδεχόμενη -πιθανή κατά την άποψη μου- ήττα. Ας λύσουν τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα μόνοι τους.

Εμένα αυτό το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να νικήσουμε. Προφανώς αυτός είναι ο στόχος μου και μόνο σε αυτό έχω το μυαλό μου.

Δημήτρης Οικονόμου Εσείς, τώρα, βλέπω κάποια ερωτήματα επαναλαμβάνονται και θέλω να τα απαντήσουμε, έτσι, γρήγορα για να προλάβουμε στον χρόνο που έχουμε. Ένα είναι το άρθρο 16, αν θα πάμε σε αναθεωρητική Βουλή και θα συμπεριλαμβάνεται στα αναθεωρητέα, που πιστεύω πως αυτό έχετε στο μυαλό σας κι αν θα ζητήσετε συναινέσεις εδώ και αν υπάρχουν συναινέσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Κοιτάξτε, για να υπάρξει αλλαγή, αναθεώρηση, θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές μας, χρειάζονται δύο Βουλές και σε μία από τις δύο χρειάζονται 180 ψήφοι. Δε θα είναι μόνο το άρθρο 16, αλλά σίγουρα το άρθρο 16 πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί.

Όχι γιατί ενδιαφερόμαστε, ντε και καλά, να έχουμε ιδιωτικά ή μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, ανάλογα πώς θα το προσδιορίσουμε, πανεπιστήμια στη χώρα μας, αλλά γιατί πραγματικά είναι μια τρέλα αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Η Κύπρος να είναι κέντρο εκπαίδευσης και στην Ελλάδα να μην μπορούμε να κάνουμε το ίδιο, να φεύγουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να μην μπορούμε να προσελκύουμε φοιτητές στην Ελλάδα. Αλλά, ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι η έμφασή μου είναι στη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου και χαίρομαι πάρα πολύ που τα δημόσια πανεπιστήμιά μας πια, απελευθερωμένα από τον βραχνά του ασφυκτικού ελέγχου που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επιβάλλει, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα. Δείτε τα ξενόγλωσσα προγράμματα, για τα οποία πληρώνουν οι φοιτητές, των δημόσιων πανεπιστημίων μας. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό.

Άκης Παυλόπουλος: κ. Πρόεδρε, έχετε στο μυαλό σας το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, αν κερδίσετε τις εκλογές; Θέλω να πω, θα δούμε πολλές αλλαγές; Θα δούμε αλλαγές σε πρόσωπα ακόμη που θεωρούνται ότι έχουν παράξει έργο ικανοποιητικό στο πόστο τους, πώς θα είναι το σχήμα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δε θα εξέπεμπε λίγη αλαζονεία, κ. Παυλόπουλε, αν μιλούσα πριν από την ετυμηγορία του ελληνικού λαού για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο; Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει: θα έχουμε περισσότερες γυναίκες και θα υπάρχουν σίγουρα σημαντικές αλλαγές. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Και να σας πω κάτι, δεν το σκέφτομαι και ιδιαίτερα, διότι αυτή τη στιγμή προέχει η κάλπη της 21ης Μαΐου.

Δημήτρης Οικονόμου*: Ρωτάνε επίσης, κ. Πρόεδρε, κάτι συγκεκριμένο για τον εκλογικό νόμο. Επειδή περνάμε τώρα αυτή την περίπτωση της απλής αναλογικής, τελοσπάντων, που μας πάει σε έναν, δύο γύρους, θα δούμε πώς θα γίνει. Εάν έχετε στο μυαλό σας, αν κερδίσετε φυσικά τις εκλογές, να αλλάξετε ξανά τον εκλογικό νόμο, να πάμε σε ένα άλλο σύστημα ενισχυμένης, πιο ενισχυμένης, με άλλο όριο, να πειράξετε το όριο του 3%; Σκέφτεστε κάτι τέτοιο;

Κυριάκος Μητσοτάκης Θέλω να θυμίσω, ότι αυτή η κουβέντα έχει γίνει. Γινόταν πριν από ένα χρόνο. Λέγανε, «πω-πω δεν πάει καλά ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, θα ρίξει το όριο». Έχουμε εκλογικό νόμο τον οποίο ψηφίσαμε στην αρχή της τετραετίας, θεωρούμε ότι είναι ένας καλός εκλογικός νόμος και θεωρούμε ότι αυτός ο εκλογικός νόμος μπορεί να ισχύει και στο μέλλον.

Άκης Παυλόπουλος: Άρα δεν θα το ξαναπειράξετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είναι καθόλου στις προθέσεις μου να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Καθόλου. Δεύτερον όμως, κάτι ακόμα, το έχουμε ξεχάσει: εξαντλήσαμε την τετραετία. Πόσες φορές θυμάστε κάναμε την κουβέντα και με ρωτούσατε, «θα πάτε σε πρόωρες εκλογές;», λέω «δεν θα πάω σε πρόωρες εκλογές.

«Μα οι δημοσκοπήσεις είναι καλές» ή «μα πιέζεστε και πρέπει να πάτε». Όχι. Είναι θεσμική κατάκτηση το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος της τετραετίας, οι πολίτες αξιολογούν συνολικά ένα έργο. Έχουν προβλεψιμότητα σχετικά με τον εκλογικό κύκλο και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται για την ίδια την προεκλογική περίοδο. Άκουσα κουβέντες ότι μπορεί να ήταν άνευρη ή με λιγότερες εντάσεις, καλό είναι αυτό.

Άκης Παυλόπουλος: Πιθανόν να είναι καλύτερο αν ψηφίζουμε και από τα κινητά μας την επόμενη φορά.

Κυριάκος Μητσοτάκης*: Α, θα σας πω και γι’ αυτό. Αν γινόμαστε μια χώρα χωρίς ακρότητες, όπου η πολιτική κανονικοποιείται και δεν δραματοποιούνται όλα, αυτό είναι κατάκτηση για τη Δημοκρατία μας. Βέβαια θέλω να τονίσω ότι αυτό έγινε επειδή εμείς συγκρατηθήκαμε, όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρατήθηκε.

Δημήτρης Οικονόμου Τελευταία κουβέντα, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης Τώρα για το κινητό που λέτε γιατί είναι σημαντικό.

Άκης Παυλόπουλος Θα ψηφίσουμε από τα κινητά μας την επόμενη φορά;

Κυριάκος Μητσοτάκης Όχι, εγώ πιστεύω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία.

Δημήτρης Οικονόμου Στην κάλπη, κανονικά.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην κάλπη. Όμως, αυτό το οποίο θα κάνω αμέσως είναι ότι θα ξαναφέρω, εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, θα ξαναφέρω το ζήτημα των Ελλήνων του εξωτερικού. Να αλλάξουμε αυτό τον νόμο, τον οποίο αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε γιατί δεν είχαμε 200 βουλευτές, για να κάνουμε κάτι άλλο, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα. Θέλω όλοι να τοποθετηθούν μετά και να πουν σε όλους αυτούς οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, γιατί τους στέρησαν το δικαίωμα.

Δημήτρης Οικονόμου: Κλείνουμε, κ. Πρόεδρε.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όμως παρά ταύτα είναι μια κατάκτηση το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, που θα ψηφίσουν αύριο μάλιστα. Να το ξέρουμε αυτό, αύριο ψηφίζουν.

Δημήτρης Οικονόμου: Κύριε Πρόεδρε, debate θα δούμε δεύτερο; Υπάρχει περίπτωση;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ έχω πει ότι είμαι απολύτως ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Δημήτρης Οικονόμου: Είστε ανοιχτός. Γιατί ο Γιώργος Αυτιάς με πιέζει εδώ να σας καλέσουμε και τους δύο εδώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι απολύτως ανοιχτός και βέβαια νομίζω ότι τελικά είδατε ότι και αυτοί που έλεγαν «δεν έγινε debate, δεν θέλαμε debate», ότι τελικά έγινε debate και νομίζω ότι στο βαθμό που έπρεπε να ακολουθήσουμε και ένα πλαίσιο σχετικά προσδιορισμένο, γιατί αλλιώς φανταστείτε τι θα γινόταν, χρήσιμο ήταν και το debate που έγινε.

Άκης Παυλόπουλος Σας ευχαριστούμε πολύ.

Δημήτρης Οικονόμου: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, καλές εκλογές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ σας ευχαριστώ και να ζητήσω από όλες και από όλους και κυρίως από τους νέους πρώτα και πάνω από όλα να συμμετέχουν. Όσο υψηλότερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο ισχυρή είναι η Δημοκρατία μας.

Δημήτρης Οικονόμου: Να είστε καλά, κ. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.

Άκης Παυλόπουλος: Καλημέρα, κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.



