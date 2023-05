Οικονομία

“Εξοικονομώ – Αυτονομώ”: Και επίσημα παράταση στο πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση, κατά ένα μήνα, μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2023, της προθεσμίας που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράταση, η οποία θα είναι η τελευταία, κρίνεται επιβεβλημένη για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους.

Για τη δεκαετία 2021-2030, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021» που είναι σε ισχύ, ο στόχος που έχει τεθεί μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων προβλέπει επενδύσεις 7,9 δισ. ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Προβληματισμός για την Κρήτη, “ανησυχία” για τον Κορινθιακό

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Χαλάνδρι: Καταδίωξη “θρίλερ” τα ξημερώματα