Θεσσαλονίκη: 18χρονος έκλεβε σπίτια με... ευφάνταστο τρόπο

Τι "σκαρφίστηκε" νεαρός για να μπαίνει σε σπίτια ανυποψίαστων ενοίκων και να τα αδειάζει. Πού βρέθηκαν τα κλοπιμαία.

Με πρόσχημα ότι του έπεσαν ρούχα, πετσέτες ή μπάλες σε μπαλκόνια, ένας 18χρονος κατηγορείται ότι έμπαινε σε διαμερίσματα, κλέβοντας από τους ανυποψίαστους ενοίκους τους ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Με τη μέθοδο αυτή, όπως επίσης τελώντας διαρρήξεις, φέρεται να διέπραξε 17 κλοπές κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον περασμένο Μάρτιο, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τη λεία να περιλαμβάνει χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 18χρονος κρατείται ήδη προσωρινά σε κατάστημα κράτησης νέων για κλοπές και ληστεία που φέρεται να τέλεσε κατά το παρελθόν.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο νεαρός πουλούσε τα κλοπιμαία σε ενεχυροδανειστήριο της Θεσσαλονίκης, και γι' αυτό το λόγο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 32χρονου ιδιοκτήτη του και της 21 ετών υπαλλήλου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

