Απάτη: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ ξάφριζαν σπίτια

Πώς οι απατεώνες κατάφεραν να ξεγελάσουν τα θύματά τους και να τους αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ.

Τέσσερις άνδρες, οι οποίοι, προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ, αφαιρούσαν από ηλικιωμένους χρήματα και κοσμήματα, συνελήφθησαν, στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Πατρών, στο ύψος της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι τέσσερις κατηγορούμενοι πήγαν χθες το πρωί σε σπίτι άνδρα στην Πάτρα και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 8.500 ευρώ.

Αμέσως μετά οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και οι άνδρες της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται με αυτοκίνητο στο ύψος της Ελευσίνας. Σε έρευνα που ακολούθησε, τόσο στους συλληφθέντες, όσο και στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρήκαν το κλεμμένο χρηματικό ποσό των 8.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που έκανε η Ασφάλεια Πατρών προέκυψε ότι οι τρεις συλληφθέντες, είχαν διαπράξει ακόμη δυο κλοπές και μια ληστεία στην Αχαΐα και στον Βόλο, αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης των κατηγορούμενων, αυτοί, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, αφού πρώτα μίσθωναν αυτοκίνητα από εταιρία ενοικίασης στην Αττική, στη συνέχεια εντόπιζαν κυρίως ηλικιωμένους, εισέρχονταν στα σπίτια τους, σε περιοχές της Αττικής και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Η, τους αφαιρούσαν, με τη μέθοδο της απασχόλησης, χρήματα και κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας, για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλα παρόμοια αδικήματα.

