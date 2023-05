Κοινωνία

Βαρθολομαίος: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το πρόγραμμά του.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναχώρησε σήμερα, Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023, από την έδρα του, με ιδιωτική πτήση, για τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οποίας, την ερχόμενη Κυριακή, θα χοροστατήσει για πρώτη φορά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, που παραχώρησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η “Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών - Γηροκομείο-Πτωχοκομείο”, με την καθοριστική συμβολή του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Εντιμ. Δημάρχου Αθηναίων κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη.

Σήμερα, το απόγευμα, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ενώ αύριο, Σάββατο, το μεσημέρι, θα τιμηθεί από τον Δήμο Αθηναίων με τη διάκριση «Ευκλεής Αθηναίος», που απονέμεται για πρώτη φορά, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψει, συν Θεώ, στην Πόλη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Την Πατριαρχική Συνοδεία αποτελούν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, και ο Εντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, Πατριαρχικός υπάλληλος,

Επίτροπος κατά την απουσία του Πατριάρχου ορίσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο οποίος και τον προέπεμψε στο Αεροδρόμιο της Πόλης, μαζί με τον Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Θεόδωρο.



Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Πειραιάς: Θρίλερ με το τιτάνιο που βρέθηκε σε κοντέινερ

Τένις - Όπεν Ρώμης: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “4”