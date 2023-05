Life

Βασιλικός γάμος στην Ιορδανία: Ποια παντρεύεται ο πρίγκιππας Χουσεϊν

Ο διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας πρίγκιπας Χουσεΐν ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ποια είναι η εκλεκτή της καρδιάς του. Ποιοι θα δώσουν το "παρόν".

Μόλις τρεις μήνες μετά τον γάμο της μικρότερης αδερφής του πριγκίπισσας Ιμάν, ο διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας πρίγκιπας Χουσεΐν ετοιμάζεται να παντρευτεί την σαουδαραβικής υπηκοότητας αρραβωνιαστικιά του Ραζούα Αλ Σάιφ.

Ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί με κάθε λαμπρότητα την 1η Ιουνίου.

Ηδη μέλη των βασιλικών οικογενειών έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους μεταξύ αυτών οι πρίγκιπας Φρέντερικ με την πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας, η πριγκίπισσα Βικτώρια και ο πρίγκιπας Ντάνιελ της Σουηδίας, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας με την κόρη τους πριγκίπισσα Αικατερίνη Αμαλία, ο πρίγκιπας Χάακον της Νορβηγίας και η βασίλισσα της Μαλαισίας Αζίζα.

Το πριγκιπικό ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Σε ένα φόρουμ που διοργάνωσε το «Crown Prince Foundation» ο Χουσεΐν αποκάλυψε ότι γνώρισε τη μνηστή του «μέσω ενός παλιού φίλου από το σχολείο». Πρόσθεσε σύμφωνα με την Vogue Arabia: «θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί δεν συναντάς κάθε μέρα κάποια σαν τη Ραζούα».

Ο γάμος τους θα γίνει λίγες ημέρες πριν οι γονείς του πρίγκιπα γιορτάσουν την 30ή επέτειο του γάμου τους.

