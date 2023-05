Κοινωνία

Φάληρο: Ανήλικοι συνελήφθησαν για απόπειρα ληστείας

Ένας ανήλικος έπεσε θύμα συνομηλίκων του, οι οποίοι αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Νέο Φάληρο, μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος ανηλίκου, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο ένας εξ αυτών είχε συμμετάσχει και σε άλλη περίπτωση ληστείας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 18-5-2023 στο Νέο Φάληρο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), τρεις ανήλικοι ημεδαποί, 13, 14 και 16 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 14χρονο ημεδαπό και με τη χρήση σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο, ενώ ο 14χρονος τους απώθησε και απομακρύνθηκε.

Λίγο αργότερα, οι κληθέντες αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινό σημείο τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων- Νέου Φαλήρου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του 16χρονου σε επιπλέον -1- περίπτωση ληστείας σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή του Αγ. Ι. Ρέντη, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 16-5-2023.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος από κοινού με έτερους δράστες με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από 2 ανήλικους ημεδαπούς κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

