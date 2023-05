Αθλητικά

Παναθηναϊκός: “Έπεσαν” οι υπογραφές για το γήπεδο στον Βοτανικό

Επίσημη εκκίνηση των εργασιών για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού σήμανε με τις υπογραφές για το έργο.

Απόλυτα ευχαριστημένος απ’ την ολοκλήρωση της σύμβασης και τις υπογραφές με την ανάδοχο κοινοπραξία των τριών εταιριών (ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ), για την κατασκευή του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Ο πρώτος πολίτης της Αθήνας, τόνισε πως αλλάζουν πλέον τα πάντα γύρω από το πρότζεκτ, ενώ χαρακτήρισε τις υπογραφές της σύμβασης «...βαριές σαν την Ιστορία του Παναθηναϊκού και της Αθήνας».

«Οι σημερινές υπογραφές είναι με πράσινο μελάνι, αλλάζουν τα πάντα εντός κι εκτός γηπέδου. Είναι βαριές σαν την Ιστορία του Παναθηναϊκού και της Αθήνας. Ο άθλος αυτός δε θα μπορούσε να επιτευχθεί με άλλη κυβέρνηση. Είμαστε υπερήφανοι ως Αθηναίοι και ως φίλαθλοι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυβέρνηση, στον πρωθυπουργό και στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος ως Αθηναίος, ως δήμαρχος και φίλος του Παναθηναϊκού. Θα αισθάνομαι πραγματικά ολοκληρωμένος αν σε 36 μήνες από τώρα μπούμε στο νέο μας γήπεδο».

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας, της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. του ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Η σύμβαση ύψους 119.999.832,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αφορά τη μελέτη και την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου του Παναθηναϊκού και ήρθε λίγες ώρες μετά την επίσημη έγκριση από την ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG Comp) για το κονδύλι ύψους 115 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ισχυροποιεί τη δέσμευση όλων των μερών ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το 2026.

Ο Δήμος Αθηναίων, ως αναθέτουσα αρχή, δημοπράτησε με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ταυτόχρονα τη μελέτη και κατασκευή του γηπέδου, μέσω του οποίου αναδείχθηκε η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ.

Παρόντες στην υπογραφή ήταν (19/5) ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος και ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Μαλακατές.

Η χρηματοδότηση του έργου:

Ο προϋπολογισμός κατασκευής του νέου γηπέδου ανέρχεται στο ποσό των 123 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση για την κατασκευή προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Για το σημερινό ορόσημο της δημιουργίας του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού απαιτήθηκαν δύο και πλέον χρόνια συστηματικής δουλειάς, λεπτομερών μελετών και εκτενών συζητήσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη, τους φορείς υλοποίησης, τα τέσσερα συναρμόδια υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ομαδική δουλειά, καθώς και τον εξαιρετικό βαθμό συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, ανέδειξε ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

«Ευχαριστώ όλη την παράταξή μας, τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους και ειδικά τον Γενικό Γραμματέα Αλέξανδρο Τσιατσιάμη και την ομάδα του, που συνεργάστηκαν επί πολλούς μήνες με εξαιρετικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες, μηχανικούς περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους, συγκοινωνιολόγους και νομικούς. Απαιτήθηκαν εκατοντάδες εγκρίσεις υπουργείων, συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους Υπουργούς Γιώργο Γεραπετρίτη, Θεόδωρο Σκυλακάκη, Κώστα Σκρέκα και Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, οφείλω να πω δημόσια ότι “κέρδισε και το στοίχημα”! Πρωτίστως όμως, θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρωθυπουργό για την ουσιαστική και αμέριστη στήριξη όλης αυτής της προσπάθειας».

Η μοναδική αρένα με θέα την Ακρόπολη - Το έργο σε αριθμούς:

Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου θα έχει χωρητικότητα 38.500 θέσεων (έως 40.000), θα είναι διεθνών προδιαγραφών FIFA & UEFA και 4 αστέρων και με μοναδικό προνόμιο τη θέα στην Ακρόπολη.

Η αρένα θα περιλαμβάνει 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και επτά εμπορικά καταστήματα, ενώ στις εγκαταστάσεις του θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική ομάδα -ανδρών και γυναικών- της χώρας μας.

Το νέο γήπεδο - καταλύτης για τη συνολική ανάπτυξη του Βοτανικού:

Με «όχημα» τη νέα υπερσύγχρονη αρένα του Παναθηναϊκού, ο Βοτανικός, η παλιά αυτή βιομηχανική περιοχή της Αθήνας -που παρέμενε επί χρόνια η “πίσω αυλή” της - θα αναβαθμιστεί πολεοδομικά, θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές (διάνοιξη νέων δρόμων, διευρύνσεις υφιστάμενων κ.ά.) κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, νησίδες, δενδροφυτεύσεις) και χώρους πρασίνου.

Η δεύτερη φάση της Διπλής Ανάπλασης:Ο χώρος πρασίνου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας:

Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του νέου γηπέδου στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, θα αρχίσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης της Διπλής Ανάπλασης, που προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου αστικού πάρκου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως ορίζει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Εκεί θα δημιουργηθεί επίσης ένας υπόγειος χώρος στάθμευσης που τόσο έχει ανάγκη η πόλη, το Μουσείο του Παναθηναϊκού, καθώς κι ένα μικρό εντευκτήριο μέσα στο χώρο του Μουσείου.

