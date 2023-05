Πολιτική

Εκλογές 2023: “Αυλαία” για την προεκλογική περίοδο – Ανοίγει ο δρόμος προς την κάλπη

Τέλος για την προεκλογική περίοδο. Ποιοι ψηφίζουν πρώτοι. Η «πρόβα» για τα αποτελέσματα. Πού ψηφίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί.

Με τις κεντρικές ομιλίες των υποψηφίων πέφτει απόψε η αυλαία για την προεκλογική περίοδο, ενόψει των εκλογών της Κυριακής 21ης Μαΐου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δημοσιεύτηκαν σήμερα, με αυτήν της Marc να παρουσιάζεται στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Πρώτοι στις κάλπες θα βρεθούν αύριο οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους για να ψηφίσουν, ενώ σε εφαρμογή είναι ήδη τα μέτρα της Τροχαίας για τη διευκόλυνση των ετεροδημοτών, οι οποίοι από το πρωί τις Παρασκευής φεύγουν με πλοία και λεωφορεία από την Αττική.

Επισήμως από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση προεκλογικών δραστηριοτήτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου και προεκλογική δραστηριότητα στο Διαδίκτυο.

Επιτυχής η δοκιμή λήψης των αποτελεσμάτων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική γενική δοκιμή λήψης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, παρουσία της υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών, καθηγήτριας κ. Καλλιόπης Σπανού.

Η κυρία Σπανού παρακολούθησε προσομοίωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων και διαπίστωσε το επίπεδο ετοιμότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής η υπηρεσιακή Υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Είμαστε έτοιμοι, εμπειρία υπάρχει, εμπιστοσύνη υπάρχει - και οφείλει να υπάρχει - σε έναν μηχανισμό που έχει δοκιμαστεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Εύχομαι όλη αυτή η κινητοποίηση γύρω από τις εκλογές να είναι πράγματι μια γιορτή της Δημοκρατίας».

Την κ. Σπανού συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Μιχάλης Σταυριανουδάκης, υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι της εταιρείας SingularLogic.

Πού ψηφίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Κατερίνα Σακελλαροπούλου: 44ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Κυριάκος Μητσοτάκης – Νέα Δημοκρατία – Κηφισιά

Αλέξης Τσίπρας – ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία – Κυψέλη

Νίκος Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής – Ηράκλειο Κρήτης

Δημήτρης Κουτσούμπας – ΚΚΕ – Λαμία

Κυριάκος Βελόπουλος – Ελληνική Λύση – Κορδελιό, Θεσσαλονίκη

Γιάνης Βαρουφάκης – ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη – Πειραιάς

