Εκλογές - Ανδρουλάκης: την Κυριακή τελειώνουμε το τανγκό της τοξικότητας που χορεύουν Μητσοτάκης και Τσίπρας

Τι ανέφερε στην προεκλογική του ομιλία στο Ηράκλειο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Λίγο πριν λήξει και επίσημα η προεκλογική περίοδος, ο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλησε στο Ηράκλειο.

Από την ιδιαίτερη πατρίδα του και σε ένα κλίμα συναισθηματικής φόρτισης, θυμήθηκε τις μεγάλες συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου στην ίδια πλατεία τη δεκαετία του ‘80 για να αναφερθεί στη συγκέντρωση του 1985, που όντας παιδί παρακολούθησε από κοντά την ομιλία του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

"Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.

Ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ για το μήνυμα της νίκης που στέλνετε απόψε από την Κρήτη των δημοκρατικών αγώνων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Εδώ στο Ηράκλειο, στο ιστορικό κάστρο του ΠΑΣΟΚ, σε αυτήν εδώ την πλατεία το 1985 άκουσα για πρώτη φορά τον Ανδρέα Παπανδρέου και το 1993 τον Γιώργο Γεννήματα και νιώθω το βάρος της τιμής και της ευθύνης για την αναγέννηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου γιατί σηκώνετε ξανά τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, τον ήλιο της αισιοδοξίας, τον ήλιο της ελπίδας, τον ήλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, τον ήλιο της εθνικής αξιοπρέπειας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Όλες οι γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης είναι εδώ στο δημοκρατικό Ηράκλειο και στέλνουν μήνυμα απ’ άκρη σε άκρη της χώρας λέγοντας ότι η Δημοκρατική Παράταξη, το λαογέννητο κίνημα, 21 Μαΐου ξαναγίνεται πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

Έχουμε χρέος στις 21 Μαΐου να νικήσουμε.

Έχουμε χρέος στις 21 Μαΐου να αναγεννήσουμε τη δημοκρατική παράταξη.

Είναι μονόδρομος για να ξαναγίνει ισχυρή η πατρίδα μας και περήφανος ο ελληνικός λαός.

Την παράταξη του Εθνάρχη, του Ελευθερίου Βενιζέλου,

που επανίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 και σφράγισε την μεταπολίτευση.

Βάζουμε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας τη διχόνοια, την τοξικότητα που προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Όμως θέλω να διευκρινίσω στους πολιτικούς μας αντιπάλους ότι δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας της ιστορικής και κοινωνικής παρακαταθήκης της δημοκρατικής παράταξης. Μόνο καθημερινές πράξεις και αγώνας με σεβασμό στις διαχρονικές αρχές και αξίες.

Ο κ. Μητσοτάκης με το ένα μάτι στις δημοσκοπήσεις και την αυτοδυναμία του άφηνε τον Κασιδιάρη να κάνει επί τρία χρόνια προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή.

Τα δημοκρατικά του αντανακλαστικά διεγέρθηκαν μόνο όταν αμφισβητήθηκε η ανεξέλεγκτη εξουσία του.

Σήμερα, η πλατεία του δημοκρατικού Ηρακλείου δείχνει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Δεξιάς. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν παρελθόν, αν δεν υπήρχε ο κ. Τσίπρας. Για αυτό, 21 Μαΐου αναγεννάται ο πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ.

Ενώ ο κ. Τσίπρας ψάχνοντας σωσίβιο προσωπικής επιβίωσης, δεν δίστασε να ανοίξει την αγκαλιά του στους ψηφοφόρους της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτός εδώ ο τόπος είχε πάντα ένα αίσθημα πατριωτικό, δημοκρατικό, για αυτό δεν φύτρωσε ποτέ η Χρυσή Αυγή στην Κρήτη.

Κάποιοι νομίζουν ότι ωρίμασε ο κ. Τσίπρας μόνο που η πρόοδος που σημείωσε, ήταν από τον Καμμένο να πάει στον Αντώναρο, τον Μπαρμπαρούση και τον Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής και τα λοιπά περιτρίμματα της Χούντας.

Άντε να δεχθούμε ότι για εκλογικούς λόγους χαϊδεύει την καραμανλική Δεξιά. Δεν δέχεται όμως ο προοδευτικός κόσμος να χαϊδεύει τους ακροδεξιούς νεοναζιστές και να βγαίνει ο Μπαρμπαρούσης και να λέει ότι θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ντροπή και καλώ κάθε προοδευτικό, κάθε δημοκράτη στη μεγάλη αγκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης. Στο πραγματικό του σπίτι, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημά μας.

Τώρα εξηγούνται όλα, γιατί επιστράτευσε προφάσεις εν αμαρτίαις για να μην υποστηρίξει την τροπολογία, που εμπόδισε την κάθοδο των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα και των μεταναστών στις εκλογές.

Ποιος σεβάστηκε τη Δικαιοσύνη;

Ο μεν κ. Τσίπρας αθωώθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε «πολύ καλά λειτουργεί η δικαιοσύνη».

Καταδικάστηκε ένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο στενότερός του συνεργάτης 13-0, «είναι κακή η δικαιοσύνη».

Ο κ. Μητσοτάκης τον πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη με τις παράνομες υποκλοπές που είμαι και εγώ και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων θύματα, συγκαλύπτει τον ανιψιό του. Ποια δικαιοσύνη, λοιπόν;

Μήνες ολόκληρους με βομβάρδιζαν τα social media της Νέας Δημοκρατίας ότι ήμουν πράκτορας ξένων δυνάμεων. Αυτά που έκανε η Δεξιά στο μετεμφυλιακό κράτος εις βάρος της Αριστεράς.

Και όταν μετά από λίγες ώρες πήγα στη Δικαιοσύνη, αντί η Αριστερά να στηρίξει πραγματικά και γνήσια την προσπάθειά μας, ξεκίνησε να εργαλειοποιεί την υπόθεση λέγοντας στον λαό «μην τον εμπιστευθείτε, είναι πιασμένος».

Εμείς είμαστε τόσο αυτόνομοι από την ολιγαρχία, που το νέο πολιτικό ήθος της παράταξης θα σεβαστεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Είναι τέτοιος ο σεβασμός τους στον άνθρωπο που μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο υπουργός κ. Καραμανλής έθαψε το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας που υποδείκνυε ξεκάθαρα τους υπαίτιους για την καθυστέρηση υλοποίησης της τηλεδιοίκησης . Και αυτός ο κύριος είναι σήμερα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Αλλά, γιατί έχει σταματήσει να μιλά για αυτό το πόρισμα ο ΣΥΡΙΖΑ; Διότι αποκαλύπτει και τις δικές του ευθύνες, που έδωσε επτά παρατάσεις στο έργο προς όφελος της αναδόχου εταιρείας για να μην υλοποιηθεί ποτέ.

Δεν σέβονται ούτε τις οικογένειες των θυμάτων. Είμαστε λοιπόν η Δημοκρατική Παράταξη, όχι γιατί έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας αλλά γιατί ποτέ δεν υποστείλαμε τη σημαία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής κυριαρχίας Για αυτό έχουμε πραγματικό χρέος και όραμα η Ελλάδα να γίνει μία ευρωπαϊκή, κανονική χώρα. Και όχι το κράτος μας να είναι εργαλείο εξουσίας του εκάστοτε ενοίκου του Μαξίμου.

Η νέα εποχή μας βρίσκει όλους μαζί ενωμένους πιο πολύ από ποτέ. Και όσο και αν μας χτυπάνε, εμείς θα δυναμώνουμε, γιατί έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Και έχουμε μόνο έναν στόχο: την ανατροπή των συσχετισμών, τη σύγκρουση με τα κατεστημένα, που θα κάνουν ξανά το ΠΑΣΟΚ, την πραγματική και ρεαλιστική, υπεύθυνη, αντισυστημική δύναμη της Ελλάδας.

Έχουμε χρέος να ξαναδώσουμε ελπίδα στον ελληνικό λαό, να έρθουν στο σπίτι του προόδου και όχι στους δήθεν προοδευτικούς, στους χορηγούς της ΝΔ.

Έχουμε χρέος να συγκρουστούμε με τον λαϊκισμό της εξαπάτησης των πολλών και τον ελιτισμό της εξυπηρέτησης των λίγων και ισχυρών.

Δεν έχει ανάγκη ο λαός αυτό το δίπολο εξουσίας, που τον διχάζει, που τον κρατά στο παρελθόν, που δίνει δύναμη μόνο στους ισχυρούς.

Εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τον ευάλωτο και τη μεσαία τάξη.

Για αυτό, λοιπόν, εμείς μπαίνουμε ανάχωμα. Αποτρέπουμε τα χειρότερα σενάρια για την πατρίδα, διότι είμαστε η δύναμη του ρεαλισμού και της υπευθυνότητας.

Ο κ. Τσίπρας είναι ο χρυσός χορηγός του κ. Μητσοτάκη, που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρει.

Ρίχνουν νερό στο μύλο της ΝΔ με τις ασυνάρτητες θέσεις τους για τοπικά νομίσματα, για Πρέσπες του Αιγαίου και θάλασσα χωρίς σύνορα.

Και όταν ο κ. Κατρούγκαλος αποκαλύπτει ότι ξανάρχεται το χτύπημα της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, ποιον βοηθούν; Τον λαό ή τη ΝΔ με αυτές τις απερίγραπτες παλινωδίες τους;

Αλλά, έχουν θράσος να πιάνουν το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου στο στόμα τους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κ. Τσίπρα, ουδέποτε θα καλούσε το 1981 να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ τα περιτρίμματα της Χούντας. Δεν θα τους θεωρούσε εξαπατημένους.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα μιλούσε ποτέ για Πρέσπες στο Αιγαίο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έλεγε ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα.

Φίλες και φίλοι,

Τις τελευταίες ημέρες εντείνουν τις αμφίπλευρες επιθέσεις τους βλέποντας ότι είναι αδύνατο να ανακόψουν την δυναμική πορεία μας προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Επιχειρούν να εκβιάσουν τους πολίτες με πλαστά διλήμματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τον ελληνικό λαό να τα ξεχάσει όλα και να τον ξαναψηφίσει. Να ξεχάσει το παρακράτος των υποκλοπών που έστησε με τον ανιψιό του στο Μαξίμου. Τους Πάτσηδες που κερδοσκόπησαν πάνω στους κόπους του ελληνικού λαού. Τις απευθείας αναθέσεις και τους στρατούς των μετακλητών. Το επιτελικό χάος που οι πολίτες της Κρήτης έχουν ζήσει στο πετσί τους, καθώς χιλιάδες σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι εξακολουθούν δυο χρόνια μετά να ζουν σε οικίσκους και δεν μπορούν να φτιάξουν τα σπίτια τους λόγω της απίστευτης γραφειοκρατίας και της έλλειψης πόρων.

Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά. Έχουμε χρέος όμως να συγκρουστούμε με κάθε είδος συντήρησης. Με τη συντήρηση η οποία δεν επιτρέπει στην Ελλάδα να ορθοποδήσει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.

Τη συντήρηση που κάνει εκατοντάδες χιλιάδες ελληνόπουλα να φεύγουν στο εξωτερικό. Τη συντήρηση που συνεχίζει το πελατειακό κράτος και το ρουσφέτι. Έχουμε χρέος να φτιάξουμε το κράτος της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

Για αυτό και εδώ από το Ηράκλειο, δεσμεύομαι, ότι, αν είμαστε κυβέρνηση, όλες οι θέσεις διοικητών νοσοκομείων, όλες οι θέσεις οργανισμών όπου διορίζονταν κομματικά παιδιά της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ή και δικά μας στο παρελθόν, θα στελεχωθούν με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.

Θα έρθουν οι καλύτεροι Έλληνες να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, να σεβαστούν τους φόρους σας και όχι να είναι υπογραφές στο γραφείο του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι «δεν μπορεί να συνομιλήσει με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη», επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά ένα πράγμα:

Δεν ήμουν κίνδυνος για την Ελλάδα και τη Δημοκρατία.

Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι εσείς, γιατί εσείς τον Δεκέμβρη του 2021 μου δώσατε ισχυρή εντολή αυτονομίας. Γιατί δεν ήμουν κίνδυνος για τη Δημοκρατία, αλλά αυτός ο λαός, αυτή η περήφανη σύναξη, αυτό το ποτάμι στέλνει μήνυμα ότι ήμουν πραγματικός κίνδυνος μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.

Θέλανε ένα ΠΑΣΟΚ υποταγμένο, υποχείριο του ενός ή του άλλου, για να έχουν έναν εύκολο συγκυβερνήτη. Δεν υπάρχει ΠΑΣΟΚ-δεκανίκι κ. Μητσοτάκη. Υπάρχει ΠΑΣΟΚ ισχυρό για να στείλει στο σπίτι σας και εσάς και τον κ. Τσίπρα.

Την Κυριακή θα χαλάσουμε τα σχέδια του νόθου δικομματισμού. Τελειώνουμε το «τανγκό» της τοξικότητας μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Έχουμε χρέος να γυρίσει η πατρίδα σελίδα, να έρθουν καλύτερες μέρες, με ισχυρό κοινωνικό κράτος, με βιώσιμη ανάπτυξη.

Εμείς φτιάξαμε την περήφανη Ελλάδα. Εμείς σηκώνοντας ξανά τον ήλιο ψηλά, ξαναοικοδομούμε την ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Φίλες και φίλοι,

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία κατανόησης των καθημερινών αναγκών των πολιτών . Των ανθρώπων που αγωνιούν πώς θα τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Των νέων που υποχρεώνονται να συμβιβαστούν με μια πραγματικότητα χειρότερη από αυτήν που γνώρισαν οι γονείς τους. Των εργαζόμενων με τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη πλην Βουλγαρίας. Των μικρομεσαίων επαγγελματιών που δεν τολμούν να διαβούν το κατώφλι των τραπεζών.Των νοικοκυριών που πνίγονται στα χρέη. Της μεσαίας τάξης που βρίσκεται μπροστά στο φάσμα της φτωχοποίησης.

Σε όλους αυτούς απευθύνομαι σήμερα και τους καλώ να μας δώσουν την ισχυρή εντολή.

Δεν θα τους απογοητεύσουμε. Οικοδομούμε με το πρόγραμμα του συγκεκριμένου μία νέα σχέση εμπιστοσύνης με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Για την Ελλάδα της προκοπής, της αξιοπρέπειας και της αξιοκρατίας. Της πραγματικά παραγωγικής οικονομίας, της γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Της κοινωνικής συνοχής και του ισχυρού κράτους δικαίου. Είναι το όραμα για μια κανονική χώρα του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Δεν έχουμε κανένα περιθώριο. Έμειναν ελάχιστες ώρες μέχρι την Κυριακή και πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό τις γενναίες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας.

Τις αλλαγές που δίνουν πραγματική προοπτική στη νέα γενιά.

Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η πραγματική εναλλακτική απέναντι σε αυτά που βιώνουμε από το σύστημα Μητσοτάκη.

Απέναντι μας λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρύβει αυτά που έρχονται, ως παρεπόμενα των δικών του πολιτικών επιλογών.

Και από την άλλη ο κ. Τσίπρας, αμετανόητος, τάζει όπως το 2015 πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει, επιχειρώντας να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τους πολίτες.

Φίλες και φίλοι,

Τι λέει ο κ. Μητσοτάκης; Λέει ‘’δώστε μου αυτοδυναμία’’. Γιατί; Για να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και τον μέσο μισθό στα 1500 ευρώ.

Δεν έχει όμως να πει τίποτα για το που είναι σήμερα η Ελλάδα. Που είναι η Ελλάδα, με τη δική του κυβέρνηση. 40% μειώθηκε ο πραγματικός κατώτατος μισθός. Οι έμμεσοι φόροι που πληρώσατε το 2022, ήταν τα 2/3 των εσόδων του κράτους. Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τρίτα από το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αγοραστική δύναμη.

Κι ενώ όμως όλα αυτά συμβαίνουν για τη μεσαία τάξη και τους φτωχότερους Έλληνες, 150 εισηγμένες εταιρείες τετραπλασίασαν τα κέρδη τους το 2022 ανεξέλεγκτα, εκμεταλλευόμενοι την ενεργειακή κρίση.

Δεν μιλά επίσης για το δημόσιο χρέος που αυξήθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ και το εμπορικό έλλειμμα – και αυτό είναι το σημαντικότερο γιατί για αυτό τον λόγο μπήκαμε στα μνημόνια – είναι το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα από το 2010, από τη στιγμή που η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια. Για αυτό αν εμείς δεν μπούμε εμπόδιο στον λαϊκισμό με γραβάτα και στον λαϊκισμό χωρίς γραβάτα, θα οδηγηθούμε ξανά στα βράχια από τους δύο αυτούς επικίνδυνους που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον της πατρίδας.

Θα τα αλλάξουμε όλα μαζί κι έχουμε χρέος να τα αλλάξουμε. Έχουμε χρέος να μας εμπιστευτεί ξανά η νέα γενιά των Ελλήνων, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και όλες οι γενιές να οικοδομήσουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δείτε όμως τα συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία δεν πέρασε μνημόνια; 1,5% ήταν το εμπορικό έλλειμμα της Πορτογαλίας το 2022 και φτάνει σε πλεόνασμα το 2023.

Αυτά δεν θα τα ακούσετε από τα κανάλια. Έχουμε χρέος να τα πούμε εμείς σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Γιατί; Γιατί αυτή η παράταξη έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου όταν η κυβέρνηση Καραμανλή μας έλεγε ‘’πράσινα παπαγαλάκια’’, χρεοκόπησαν την Ελλάδα και μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτοί ήταν μαζί στη πλευρά του λαϊκισμού, της διχόνοιας και της εξαπάτησης.

Φίλες και φίλοι,

Το όραμά μας για την Ελλάδα είναι μπολιασμένο από τις βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες του ΠΑΣΟΚ. Το όραμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της μείωσης των ανισοτήτων. Του ισχυρού κοινωνικού κράτους, της παιδεία, της υγείας που λειτουργούν ως μοχλός ανοδικής κινητικότητας, όπως τη δεκαετία του 1980, που το παιδί του αγρότη, του κτηνοτρόφου έγινε γιατρός, μηχανικός κι έστησε τη ζωή του και την οικογένειά του με αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να προσφέρουμε ξανά σε όλα τα ελληνόπουλα.

Εμείς λοιπόν έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε μια υγιή οικονομία που θα ανοίξει θέσεις εργασίας με αξιοπρέπεια. Μία χώρα με ισχυρούς θεσμούς, με κράτος δικαίου, με υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Της Ελλάδας που θα είναι πρωτοπόρα στον κόσμο, της πραγματικής πράσινης μετάβασης. Την Ελλάδα που θα είναι πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Έχω χρέος να μιλήσω στη καρδιά των νέων ανθρώπων, αυτών που το 1974 μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου έκαναν αυτό το κίνημα λαογέννητο. Αυτούς που σήμερα δεν εμπιστεύονται την πολιτική. Γι’ αυτό κι έχουμε πρώτη προτεραιότητα να χτίσουμε ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τα νέα παιδιά, με τους νέους ανθρώπους, με τη νέα γενιά.

Θέτουμε στην προμετωπίδα μας: Τη νέα γενιά που φοβάται ότι θα ζήσει χειρότερα από τους γονείς της.

Έχουμε χρέος να τους δώσουμε τα όπλα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.

Γι’ αυτό προτείνουμε τη δημιουργία μιας δημόσιας δεξαμενή 150.000 κατοικιών νεόδμητων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ανακατασκευασμένων με φορολογικά και άλλα κίνητρα στους ιδιοκτήτες τους, ώστε να ενοικιάζονται με χαμηλό αντίτιμο και κοινωνικά κριτήρια.

Στους νέους μας αξίζουν καλές θέσεις εργασίας και όχι αυτές των 400 και 500 ευρώ, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 700.000 νέων ανθρώπων. Προτάσσουμε τη δημιουργία 50.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για νέους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα με 4ετη επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, και τη μείωση της φορολογίας στην μισθωτή εργασία.

Αλλά και μια Παιδεία ισχυρή και δημόσια, που τους προετοιμάζει για τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Καθιερώνοντας το εθνικό απολυτήριο ώστε να μην κρίνεται σε μια στιγμή το μέλλον τους και να σταματήσει να είναι κέντρο βάρους το φροντιστήριο, αλλά να γίνει η δημόσια εκπαίδευση μειώνοντας τα έξοδα των γονέων στην ιδιωτική παιδεία.

Προτεραιότητα μου να απενεργοποιήσουμε τη βόμβα του δημογραφικού. Στηρίζοντας την οικογένεια και ιδιαίτερα τις νέες μητέρες στους πολλαπλούς τους ρόλους. Κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης. Αύξηση του επιδόματος μητρότητας για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και μείωση των φόρων για τις οικογένειες με παιδιά. Σήμερα μία οικογένεια χωρίς παιδιά και μία οικογένεια με παιδιά έχει 3% διαφορά στους φορολογικούς συντελεστές Ενώ στην Πορτογαλία η διαφορά είναι 10%, στην Ιρλανδία 14% και στο Βέλγιο 15%.

Επαναφέρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών, που ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στους εκβιασμούς των funds το 2015 και η Νέα Δημοκρατία άφησε απροστάτευτους.

Θα φέρουμε ένα νέο πλαίσιο κανόνων διαπραγμάτευσης, που θα προστατεύει τους οφειλέτες από την κερδοσκοπία των funds και θα διασφαλίζει βιώσιμες ρυθμίσεις. Προστατεύουμε καθολικά την αγροτική γη από τον κίνδυνο κατασχέσεων.

Απέναντι στην ανάπτυξη real estate και τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας, εμείς στηρίζουμε τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας και πνίγεται στα χρέη. Προτείνουμε 120 δόσεις για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κίνητρα για τους συνεπείς.

Θέλουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην εγχώρια παραγωγή, θα διασυνδέει τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα την αγροδιατροφή με τον τουρισμό, θα αξιοποιεί την πράσινη μετάβαση για να προστατεύσει τους κατοίκους των αστικών κέντρων.

Τους αγρότες , τους μεταποιητές από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας. Μέσω της διάχυσης των ΑΠΕ με τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών. Πιάνουμε το χέρι του Έλληνα και της Ελληνίδας αγρότισσας. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ήρθε η ώρα για ένα νέο συμβόλαιο τιμής. Μόνο το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να δώσει λυτρωτικές λύσεις απέναντι στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής και τις επισφάλειες, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Απαιτούνται, λοιπόν, μέτρα άμεσης εφαρμογής ,για την στήριξη των παραγωγών και των κτηνοτρόφων μας:

Μείωση του κόστους παραγωγής ειδικά για τα αγροτικά εφόδια, τις ζωοτροφές και τα καύσιμα, με μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για την περίοδο της κρίσης. Με στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ αγροτών, για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Επαναλαμβάνω, καθολική προστασία της αγροτικής γης από κατασχέσεις. Καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων των αγροτών.

Επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ , Με επέκταση της κάλυψης καταστροφών στο ζωικό, φυτικό κεφάλαιο που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Φίλες και φίλοι,

Με το ΠΑΣΟΚ ισχυρό, η ενίσχυση του ΕΣΥ και της δημόσιας δωρεάν υγείας θα είναι προτεραιότητα. Εμείς ιδρύσαμε το ΕΣΥ, εμείς θα το αναγεννήσουμε. Το ΕΣΥ χρειάζεται στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης αντίστοιχη με αυτήν άλλων κρατών, που δαπανούν το 8-10% των πόρων του στην υγεία. Ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, άμεση στελέχωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, Αύξηση των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Στο συνταξιοδοτικό διορθώνουμε τις αδικίες, καθιερώνοντας νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καταργώντας την προσωπική διαφορά από 1/1/2024 και τις άδικες διατάξεις για τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας.

Οι παρεμβάσεις μας είναι απολύτως κοστολογημένες και εφικτές: 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί σήμερα εδώ από το Ηράκλειο, δείξαμε ότι αυτή εδώ η παράταξη με τη βαθιά ιστορική, κοινωνική ρίζα, επέστρεψε στην καρδιά του κρητικού λαού, που την αγάπησε, που τη λάτρεψε.

Και θα αγωνιστούμε μέχρι την Κυριακή για να είμαστε πρώτο κόμμα στο Ηράκλειο. Να είμαστε ξανά ο πράσινος νομός, το κάστρο του ΠΑΣΟΚ, το κάστρο της δημοκρατικής παράταξης Σχηματίζουμε με όλες τις Ελληνίδες και με όλους τους Έλληνες πλατιά κοινωνική συμμαχία. Ένα νέο ρεύμα προόδου και ευθύνης. Βάζουμε φραγμό 21 Μαΐου στην αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη. Βάζουμε τέλος στον λαϊκισμό του κ. Τσίπρα. Τους πληρώσαμε ακριβά και τους δύο.

Το ΠΑΣΟΚ ήρθε ξανά σε αυτή την πλατεία, ενωμένο, δυνατό. Γινόμαστε ξανά το λαογέννητο κίνημα όλων των γενεών των Ελλήνων.

Φίλες και φίλοι,

Πρέπει να σας πω κάτι για τη λέξη αλλαγή. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Τσίπρας, όσες λογοκλοπές και να κάνει, όσες φορές και να χρησιμοποιήσει τη λέξη αλλαγή, η αλλαγή δεν είναι ένα σύνθημα. Η αλλαγή είναι η εικόνα, η εμπειρία του ελληνικού λαού για το έργο της δημοκρατικής παράταξης κ. Τσίπρα. Γιατί Πρώτη φορά Αριστερά ήταν το ΠΑΣΟΚ του 1981. Την πρώτη φορά ήσουν με την ακροδεξιά του Καμμένου και αυτό δεν το ξεχνά ο ελληνικός λαός. Αυτό λοιπόν το έργο της αλλαγής είναι οι εικόνες και οι εμπειρίες. Γι’ αυτό λοιπόν ζητώ και από το Ηράκλειο από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που ψήφιζε ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, να θυμηθεί ποιος έφτιαξε τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Ποιος θέσπισε την αξιοκρατία με τον ΑΣΕΠ με τον γίγαντα Αναστάσιο Πεπονή. Ποιος έκανε τα μεγάλα έργα υποδομής. Ποιος έφτιαξε τα ΚΕΠ. Ποιος έφτιαξε τη Διαύγεια της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Ποιος έκανε το νόμο για την αυτοδιοίκηση με τον ‘’Καποδίστρια’’. Ποια είναι η πατριωτική δύναμη που έκανε την Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη και ενέταξε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλυτο το Κυπριακό. Ποια είναι η πατριωτική παράταξη που έβαλε τα πόδια της Τουρκίας σε ένα παπούτσι, όταν τώρα ο κ. Τσίπρας θέλει τις ‘’Πρέσπες του Αιγαίου’’ και ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον Πόντιο Πιλάτο στις προκλήσεις του Ερντογάν και του Κιλιτσντάρογλου.

Αυτό το κόμμα, το πατριωτικό κόμμα, σε κάθε στροφή της ιστορίας είχε σχέδιο για τα εθνικά θέματα. Ακόμη και σήμερα, θυμηθείτε, ποιο είναι το κόμμα που το 1994, 75 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου και καθιέρωσε στη μνήμη και τη συνείδηση του ελληνικού λαού τη Γενοκτονία. Γιατί λαός που δεν θυμάται, περνά ξανά τις ίδιες περιπέτειες.

Η μνήμη, η γνώση, η εμπειρία είναι φρουρός για τον κάθε λαό. Κάποιοι προσπαθούν να πουν ότι αυτό το νέο ξεκίνημα έχει ταβάνι. 21 Μαΐου θα αποδείξουμε ότι αυτή η νέα αρχή, αυτή η γνήσια προοδευτική αλλαγή δεν έχει ταβάνι. Δεν έχει ταβάνι ο αγώνας του ελληνικού λαού για καλύτερες ημέρες. Σας καλώ να απαλλαγούμε από την εναλλαγή των δύο ξεθωριασμένων, διεφθαρμένων συστημάτων εξουσίας. Και να κάνουμε ξανά τους πολίτες να εμπιστευτούν τη δημοκρατική παράταξη. Προσπαθούν να μας φορτώσουν τις ευθύνες της ακυβερνησίας. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον λαό μας επισείοντας κινδύνους που δεν υπάρχουν, όπως είναι ο κίνδυνος της ακυβερνησίας. Κυβέρνηση θα υπάρχει. Το θέμα είναι αν θα υπηρετεί την εγχώρια ολιγαρχία ή όλους εσάς. Ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει είναι ο κίνδυνος της ακινησίας και της παρακμής. Ποτέ δεν ήθελαν συνεργασία μαζί μας. Στόχος ήταν πάντα να λεηλατήσουν και εν τελεί να εξαφανίσουν τη δημοκρατική παράταξη. Αυτό έκαναν το ‘89, αυτό επιδιώκουν και τώρα. Ε λοιπόν θα αποτύχουν ξανά. Αυτός ο νόθος δικομματισμός της διαφθοράς θα αποτύχει.

Την Κυριακή το βράδυ η δημοκρατική παράταξη θα είναι και πάλι ισχυρή. Χρειαζόμαστε ένα νέο πολιτικό παράδειγμα. Ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και ανάπτυξης. Ένα νέο πρότυπο ηγεσίας και δημόσια διοίκησης.Σκεφτείτε λοιπόν ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε;

Αυτόν που σας υποσχόταν σεισάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη αλλά πούλησε τα κόκκινα δάνεια του λαού στον εκβιασμό των funds; Αυτόν που μας καλεί σε προοδευτικά μέτωπα, αλλά ξεπλένει την κυβέρνηση Καραμανλή και τη Χρυσή Αυγή; Ή μήπως είναι αξιόπιστος ο κύριος Μητσοτάκης, που ήρθε ως φιλελεύθερος και έκανε τα ίδια και χειρότερα με τον κ. Τσίπρα στους θεσμούς και το κράτος δικαίου; Ο πρωθυπουργός που πορεύεται χέρι χέρι με τον Καρατζαφερη και έχει κάνει τα «παιδιά του» πρωτοκλασάτους υπουργούς; Ο πρωταγωνιστής του παρακράτους των υποκλοπών που εξέθεσε παγκοσμίως τη χώρα και έφτασε να παρακολουθεί εκτός από μένα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων;Κανείς από τους δύο δεν σέβεται τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη το κράτος δικαίου.

Είμαστε στην απέναντι όχθη γιατί είμαστε η δημοκρατική παράταξη των αρχών, των αξιών, της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών. Αυτά δεν μπαίνουν σε παζάρια εξουσίας κύριοι.

Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ανάχωμα στον αυταρχισμό και στην παρακμή. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για την Ελλάδα του μέλλοντος, Για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, Για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών.

Στις 21 Μαΐου ζητώ από κάθε δημοκράτη και προοδευτικό Έλληνα να γυρίσετε την πλάτη στην αναξιοκρατία, στον διχασμό και στην περιφρόνηση των πραγματικών κοινωνικών ζητημάτων. Στηρίξτε αυτή τη νέα προσπάθεια και δε θα απογοητεύσουμε καμία και κανέναν σας. 21 Μαΐου ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει Σταθερότητα στη Δημοκρατία, Ανάπτυξη στην Οικονομία, Ελπίδα και προοπτική για το λαό. Πάμε λοιπόν με πυξίδα την στρατηγική μας αυτονομία. Πάμε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Πάμε να γίνουμε η έκπληξη αυτών των εκλογών. Πάμε να σκορπίσουμε χαμόγελα και αισιοδοξία στην νέα γενιά. Να την φέρουμε ξανά στο πολιτικό προσκήνιο. Να της επιτρέψουμε να διεκδικεί άφοβα ένα καλύτερο αύριο. Να ονειρεύεται και να δημιουργεί την κοινωνία που της αξίζει. Σηκώστε περήφανα την πράσινη σημαία της ελπίδας, Την πράσινη σημαία της Δικαιοσύνης, Την πράσινη σημαία της Αλληλεγγύης. Στις 21 Μαΐου θα είμαστε νικητές."

