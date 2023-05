Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η “συνομοσπονδία της θολούρας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Να μπει στην φυλακή ο Μητσοτάκης, αν έχει ευθύνες για τις υποκλοπές” είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.

Διμέτωπη επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με τα πυρά του να είναι ελαφρώς πιο πυκνά προς τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε πολλές φορές στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου τις επικρίσεις του για τα δύο μεγαλύτερα κόμμαατα, τονίζοντας ότι «ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ με τις πολιτικές τους αναγκάζουν το ΠΑΣΟΚ να είναι ισχυρό ανάχωμα. Αν λέγαμε τα πράγματα με το όνομα τους, δεν θα πηγαίναμε στον γκρεμό. Εγώ λέω τα πράγματα όπως είναι, λέω ότι αυτό το δίπολο οδηγεί την χώρα στον γκρεμό και εγώ δείχνω έναν άλλο δρόμο».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι μετεκλογική «συνεργασία μπορεί να υπάρξει όχι απαραίτητα ανάμεσα στο πρώτο καις το τρίτο κόμμα, αλλά και ανάμεσα στο πρώτο και στο τέταρτο κόμμα».

«Ο Τσίπρας έχει το θράσος να το παίζει Ανδρέας Παπανδρέου. Βρήκε χίλιες προφάσεις να μην ψηφίσει την τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη και τώρα κάλεσε τους ψηφοφόρους της Χρυσή Αυγής να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ τους πραγματικά προοδευτικούς ανθρώπους να έρθουν στο παραδοσιακό, πραγματικό σπίτι της Αριστεράς και όχι στον μέγα χορηγό του κ. Μητσοτάκη, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί οι ψηφοφόροι να μην ξέρουν τι ψήφισαν όταν υπάρχουν καταδίκες ανθρώπων για δολοφονίες και ξυλοδαρμούς. Εμείς τέτοιους ψηφοφόρους δεν τους θέλουμε», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «Ο κ. Μητσοτάκης έφερε τελευταία ώρα την τροπολογία και άφησε τρία χρόνια τον Κασιδιάρη να κάνει προεκλογική εκστρατεία για να μειώσει το ποσοστό της αυτοδυναμίας».

Προσέθεσε ότι «Όλοι οι άνθρωποι στις περιοδείες μου μου λένε «να φύγει ο Μητσοτάκης και το σύστημα του, αλλά να μην ζήσουμε πάλι την περιπέτεια της κοροϊδίας του 2015-2019. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, το ’81 ήταν η πρώτη φορά Αριστερά και αυτός που τον καλεί τώρα να κάνει αλλαγή, έχει μαζί του τον κ. Παππά και τον κ. Αντώναρο και καλεί τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής».

«Είναι αναξιόπιστοι και οι δύο», είπε για Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «αν ο Μητσοτάκης δεν είχε αντίπαλο και αξιωματική αντιπολίτευση την «συνομοσπονδία της θολούρας» θα είχε πέσει η κυβέρνηση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «Η ΕΥΠ με παρακολουθούσε με εντολή Μητσοτάκη στην πιο κρίσιμη πολιτική περίοδο της ζωής μου», ενώ είπε ότι όπως θα συνέβαινε σε κάθε ευρωπαϊκό ευνομούμενο Κράτος πρέπει «ο καθένας να πληρώσει τις ποινικές ευθύνες του».

«Όσο ψηλά και να είσαι, θα πληρώσεις όπως ο λαός», απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ερώτημα εάν θα ήθελε να μπει στην φυλακή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης», ενώ ανέφερε ότι είναι «λάθος η πρόταση Τσίπρα, γιατί μπορεί να μην έχουμε καταλήξει στα πρόσωπα. Πρέπει πρώτα να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρήτου και μετά να γίνει Προανακριτική Επιτροπή».

Σε ότι αφορά την τρίτη εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης που θα λάβει από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Νίκοςς Ανδρουλάκης είπε «Παίρνω την εντολή. Είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ με 12-13% και ψάχνω για προγραμματικές συγκλίσεις σε μείζονα θέματα. Μιλώ με όποιον συζητά και συμφωνεί στις προγραμματικές δεσμεύσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, κοινωνική κατοικία, επαναφορά ΕΚΑΣ, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου από το 2025, επαναφορά κανονικότητας σε συντάξεις χηρείας και αναπηρίας και άλλα μέτρα».

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Χαλάνδρι: Καταδίωξη “θρίλερ” τα ξημερώματα

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Προβληματισμός για την Κρήτη, “ανησυχία” για τον Κορινθιακό